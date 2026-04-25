Tiểu thư Việt được giấu kín bưng: Mẹ là hot girl Hà thành, bố là con trai tỷ phú, họ hàng toàn nhân vật đình đám

Con gái Linh Rin và Phillip Nguyễn được giữ kín bưng

Giữa showbiz Việt vốn không thiếu những nhóc tỳ "ngậm thìa vàng", con gái của Linh Rin và Phillip Nguyễn vẫn tạo được sức hút riêng. Không phải vì xuất hiện dày đặc, mà ngược lại, tiểu thư hào môn này được giữ kín gần như tuyệt đối. Từ khi chào đời đến nay, em bé này chưa từng lộ rõ gương mặt trên mạng xã hội, mọi hình ảnh đều được bố mẹ chọn lọc kỹ lưỡng.

Linh Rin từng là hot girl Hà thành, ghi dấu qua các cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011 hay The Look Vietnam 2017. Cô cũng từng thử sức với diễn xuất trong một số dự án phim. Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi, Linh Rin vẫn giữ được sức hút nhờ hình ảnh thanh lịch, kín đáo. Còn Phillip Nguyễn là con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Phillip Nguyễn có nền tảng học vấn quốc tế và hiện tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Linh Rin và Phillip Nguyễn là cặp đôi hào môn nổi bật của Vbiz

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào tháng 3/2023 tại Philippines, quy tụ giới thượng lưu Việt - Philippines nhưng vẫn giữ tinh thần riêng tư, xa hoa. Đến tháng 11/2023, cả hai đón con gái đầu lòng tên Caroline. Suốt hành trình mang thai và sinh con, Linh Rin gần như không chia sẻ thông tin, chỉ đăng tải những hình ảnh đầu tiên về con sau đó với cách thể hiện nhẹ nhàng, kín tiếng.

Dù không xuất hiện công khai, cuộc sống của ái nữ nhà Linh Rin vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Từ việc sống trong biệt thự, sử dụng đồ hiệu cho đến những chuyến du thuyền cùng gia đình, mọi chi tiết đều cho thấy một tuổi thơ chuẩn tiểu thư.

Cặp đôi giữ quy tắc không công khai dung mạo con gái đầu lòng

Nhóc tỳ được tận hưởng cuộc sống sang chảnh, giàu có ngay từ nhỏ

Linh Rin từng chia sẻ về hành trình làm mẹ: "Phải nói thời gian đầu chăm con, mình sợ nhất là làm sao để đảm bảo sức khoẻ của mình sau khi sinh cũng như để có thể chăm con theo đúng ý mình và cũng có thể nuôi dưỡng con tốt nhất nên 7 tháng đầu là mình tự chăm con một mình, tự lên thời khoá biểu cho 2 mẹ con nhờ vậy mà giờ giấc và việc chăm con theo đúng ý mình 100% nên trộm vía giờ mình hay con đều thấy khoẻ.

Còn ông xã Phillip thì có bỡ ngỡ có khó khăn nhưng mà đàn ông mà họ cũng có những bản năng khác với phụ nữ nên điều đó là đương nhiên, quan trọng nhất là anh ấy luôn đồng hành và bên cạnh mình, chuẩn bị môi trường tốt nhất cho hai mẹ con trong suốt quá trình chăm con nhỏ. Cá nhân Linh thì luôn chủ động thay đổi theo sự phát triển của con, và đôi khi cũng cần chuẩn bị trước cho những mốc phát triển của bé".

Linh Rin là mẹ bỉm đảm đang, chăm sóc con gái rất chu đáo

Nhóc tỳ có ông nội tỷ phú, họ hàng toàn nhân vật quyền lực

Không chỉ có bố mẹ nổi tiếng, gia thế bên nội của em bé cũng cực khủng. Ông nội là tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, người đứng sau một trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam. Các thành viên trong gia đình đều có học vấn cao và giữ vị trí quan trọng trong kinh doanh. Trong đó, Louis Nguyễn - anh trai Phillip Nguyễn còn được biết đến là chồng của Tăng Thanh Hà.

Bên cạnh đó, các thành viên như Tiên Nguyễn hay Hiếu Nguyễn cũng đều là những gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu, từng du học và tham gia điều hành doanh nghiệp.

Khi bé chào đời, nhiều thành viên trong gia đình như Tiên Nguyễn hay Tăng Thanh Hà cũng đã gửi quà chúc mừng, cho thấy sự gắn kết trong đại gia đình này. Không cần xuất hiện nhiều nhưng ái nữ nhà Linh Rin - Phillip Nguyễn vẫn đủ sức khiến công chúng tò mò. Và có lẽ, chính sự kín tiếng ấy lại càng khiến cuộc sống của tiểu thư nhí này trở nên đặc biệt hơn trong mắt nhiều người.

Con gái của Linh Rin sống trong căn biệt thự bề thế

Nhóc tỳ dùng đồ hiệu ngay từ nhỏ

Dù ít xuất hiện nhưng ái nữ của Linh Rin luôn nhận được sự quan tâm, chú ý

