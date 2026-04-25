Lần đầu có Hoa hậu cộng đồng mà chỉ thấy sống vì mình: Chảnh chọe không coi ai ra gì, hỗn láo với bố ruột

Lời Hứa Đầu Tiên đang là một trong những bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả truyền hình thời điểm này. Trong đó, Hoa hậu Vi Minh (Trang Emma) dù là nhân vật chính lại liên tục khiến người xem "tụt mood". Không chỉ bị nhận xét là nhạt nhòa về nhan sắc, danh xưng hoa hậu mà ra đường khó ai nhận ra, những diễn biến mới nhất còn khiến tính cách của cô trở thành tâm điểm bị chỉ trích.

Ở tập 4 vừa lên sóng, Vi Minh trở về trang trại của ông ngoại để thực hiện dự án nhân ái, chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Nghe thì rất "hoa hậu cộng đồng" nhưng cách cô xuất hiện lại khiến người xem phải nhăn mặt. Vừa đặt chân về quê, thay vì hòa nhập hay hỏi han, Vi Minh đã khó chịu ra mặt khi phát hiện phòng riêng của mình đang có mẹ con Khánh (Mỹ Duyên) ở. Cô lập tức tìm ông và chất vấn với thái độ khó chịu: " Tại sao có người khác ở trong gian phòng của con hả ông? Ông biết thừa là con không thích người khác vào gian của mình rồi mà? "

Khi bố là ông Tài xuất hiện và nói rằng mẹ con Khánh không cần chuyển đi, Vi Minh tiếp tục cãi lại, khăng khăng đòi lại phòng. Nhưng câu trả lời của ông Tài đã khiến cô "đứng hình": " Con đã từng tuyên bố đây không phải là nhà mình. Nếu không phải là nhà mình thì làm gì có phòng riêng". Chính ông Tài cũng rất phiền lòng khi con gái xinh đẹp tuyên bố ghét cay đắng trang trại của ông - và cũng là cội nguồn của cô. Thế nên cú bóc mẽ thẳng mặt của ông Tài như vậy phần nào đã phơi bày sự mâu thuẫn trong chính con người Vi Minh.

Trước đó Vi Minh từng muốn quay về quê để xây dựng hình ảnh hoa hậu vì cộng đồng với những lời lẽ đẹp về tình yêu quê hương, về khát khao mang văn hóa bản làng ra thế giới. Cô còn tổ chức một buổi gặp gỡ bà con như một màn ra mắt sau đăng quang. Nhưng đằng sau những phát ngôn đầy lý tưởng đó, ông Tài - người yêu thương nhưng cũng hiểu rõ con gái - lại nhìn thấy một mục đích khác: lợi dụng hình ảnh quê hương để đánh bóng tên tuổi. Chính vì vậy, dù thương con, ông vẫn kiên quyết không ủng hộ.

Cũng bởi hiểu rõ bản chất vấn đề, ông Tài không ngần ngại mà dạy con gái một bài học ngay khi cô vừa về nhà. Ông tuyên bố phòng của Vi Minh vẫn để cho mẹ con Khánh ở, ai muốn ngủ thì tự tìm chỗ. Ông còn mỉa mai: " Con là hoa hậu cộng đồng thì phải chung sống hoà bình với cộng đồng, phải không nào?" Một câu nói vừa nhẹ nhàng vừa thấm, khiến khán giả không khỏi hả hê.

Sở dĩ, thái độ coi thường quê nhà của Vi Minh không phải chỉ mới xuất hiện khi đăng quang. Từ khi còn bé, cô đã có quan điểm quê hương chỉ là nơi để về thăm, không phải để ở. " Con sinh ra ở Hà Nội, con là người Hà Nội, không phải con gái Tày ạ ", cô tuyên bố trước mặt ông ngoại. Thậm chí, khi bố khuyên bảo con cái còn nhỏ thì nhà là nơi có bố mẹ, ông bà, song cô vẫn cãi lại: " Sao bố không tôn trọng con? Đây là nhà của bố, bố lớn lên ở đây, bố yêu nơi này nhưng con thì không. Bố muốn ở nhà bố thì tại sao không cho con ở nhà mình? ".

Thế nên sau khi tập phim lên sóng, phản ứng của người xem nghiêng về phía ông Tài. Nhiều ý kiến cho rằng cách ông cư xử là hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ, một người mang danh hoa hậu cộng đồng nhưng lại thể hiện sự ích kỷ, coi trọng cái tôi cá nhân hơn tập thể thì khó lòng nhận được sự ủng hộ. Không ít khán giả thẳng thắn nhận xét Vi Minh "sống vì mình là chính", nói hay nhưng làm lại khác, chưa kể còn có thái độ trịch thượng, hỗn láo với người lớn trong nhà, càng xem càng thấy khó ưa.

Một số bình luận của khán giả:

- Ý là ban đầu xây dựng hình ảnh 1 hoa hậu hiền lành, thậm chí bị chèn ép nhưng bản chất thật lại thế này ý hả?

- Ghét nữ chính hơn cả nữ phụ. Chả hiểu sao đạo diễn chọn bà này làm vai chính, làm hoa hậu với kịch bản nhảm này. Hoa hậu cộng đồng mà vậy à?

- Hoa hậu cộng đồng phản diện à?

- Chưa nói đến danh xưng hoa hậu chứ cãi thẳng mặt, hỗn láo với bố đẻ là không hay ho gì rồi.

- Chảnh chọe không coi ai ra gì

- Mở miệng ra đã thấy hám fame, ích kỉ

- Chưa gì đã dở cái thói trịch thượng, ta đây rồi

- Ngựa non mà tưởng mình khôn

Bên cạnh tuyến nhân vật Vi Minh, tập 4 còn mở ra một hướng đi mới đầy toan tính. Thiếu gia Hải Đăng (Hoàng Anh Vũ) của tập đoàn Hải Minh bất ngờ tìm đến Quỳnh Mai (Maya) để thương thảo hợp tác. Anh thẳng thắn đề nghị đầu tư cho Vi Minh đi thi quốc tế, với điều kiện nếu cô chiến thắng, sẽ trở thành gương mặt đại diện cho tập đoàn. Đổi lại, Hải Minh sẽ trở thành nhà tài trợ kim cương cho cuộc thi do Quỳnh Mai tổ chức.

Dù không ưa Vi Minh, Quỳnh Mai vẫn chấp nhận "bật đèn xanh" trước miếng lợi lớn mà Hải Đăng đưa ra. Với loạt diễn biến ngày càng căng thẳng, Lời Hứa Đầu Tiên đang dần lột tả rõ hơn mặt trái của hào quang nhan sắc: nơi vương miện không chỉ là danh hiệu mà còn là công cụ để đổi đời và cũng có thể là cái bẫy nếu người sở hữu không đủ bản lĩnh. Riêng với Vi Minh, hành trình trở thành hoa hậu cộng đồng của cô có lẽ sẽ còn nhiều sóng gió, nhất là khi chính cách sống hiện tại đang khiến cô đánh mất thiện cảm từ khán giả.