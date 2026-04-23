Fanpage aFamily

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Tam Triều Dâng - Mie đẹp lấn át cả Hoa hậu, tiểu thư 7000 tỷ xinh sang đỉnh nóc

Mộng Zu - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team sự kiện,
Chia sẻ
Thích

Đông đảo dàn sao Vbiz đã đổ bộ để chúc mừng sự kiện ra mắt phim Trùm Sò.

Tối ngày 23/4 tại TP.HCM, thảm đỏ ra mắt phim Trùm Sò đã chính thức diễn ra và quy tụ dàn sao đình đám của showbiz Việt. Không chỉ có đoàn làm phim, dàn khách mời khủng như Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh, DJ Mie, vợ chồng Lâm Vỹ Dạ, Lãnh Thanh, vợ chồng Quang Minh - Tăng Khánh Chi, Ngọc Thanh Tâm... cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp.

Đoàn phim Trùm Sò tại sự kiện

Dàn sao Vbiz tại thảm đỏ Trùm Sò

Xuất hiện tại thảm đỏ, Tam Triều Dâng ngay lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông. Cô nàng chọn cho mình chiếc đầm cúp ngực tông trắng tinh khôi, khoe trọn bờ vai trần mảnh mai và làn da trắng sứ mịn màng. Mái tóc nâu uốn lượn sóng nhẹ nhàng kết hợp cùng layout trang điểm trong veo giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối. Không cần cầu kỳ, sự tối giản nhưng tinh tế đã tôn lên nhan sắc ngọt ngào, tràn đầy sức sống của Tam Triều Dâng. Có thể nói vẻ đẹp của "nàng thơ" tối nay có phần lấn lướt cả Mai Phương - nữ chính Trùm Sò có mặt tại sự kiện.

Không hề kém cạnh, DJ Mie cũng khiến thảm đỏ "bùng nổ" với diện mạo xinh như búp bê. Cô nàng chọn thiết kế váy lụa trắng thướt tha với phần tà dài bay bổng, tạo nên vẻ ngoài vừa sang trọng vừa thanh thoát. Lần này, Mie chọn màu tóc cam nổi bật, tôn lên trọn vẹn làn da trắng bật tông của người đẹp. Dù đứng giữa đám đông, Mie vẫn cực kỳ tỏa sáng nhờ nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, cuốn hút.

Không thể thiếu trong danh sách những mỹ nhân chiếm sóng hôm nay chính là Ngọc Thanh Tâm. Xuất hiện tại sự kiện, "ái nữ 7000 tỷ" lập tức khẳng định đẳng cấp tiểu thư nhà giàu với một diện mạo đơn giản mà quyền lực. Ngọc Thanh Tâm diện chiếc đầm kín đáo mang sắc đỏ rượu vang cực kỳ quý phái, khéo léo kết hợp cùng các phụ kiện hàng hiệu tinh tế làm tăng thêm vẻ ngoài sang chảnh, cuốn hút. Với layout trang điểm nhấn vào đôi mắt sắc sảo, Ngọc Thanh Tâm đúng chuẩn một quý cô hiện đại tại thảm đỏ tối nay.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Hoa hậu Mai Phương

Vợ chồng Quang Minh - Tăng Khánh Chi

Phương Nam và bố

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh

Vợ Thanh Thúy cùng con trai của đạo diễn Đức Thịnh

Trần Ngọc Vàng và Quỳnh Thi

Lãnh Thanh

Võ Điền Gia Huy

Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ

Thùy Anh

Lan Khuê

Ngọc Trai

Vợ chồng Dương Khắc Linh và Sara Lưu


Theo Đời sống & Pháp luật Copy link 04/23/2026 20:36 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tham-do-sieu-hot-hom-nay-vo-dien-gia-huy-tam-trieu-dang-ngot-ngao-het-co-lan-khue-mac-cai-gi-vay-a629915.html
Chia sẻ
Thích