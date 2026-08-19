Trước thềm trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra vào 20h tối nay 19/8, nàng WAG Doãn Hải My có màn “tiếp lửa” đầy ý nghĩa dành cho ông xã Đoàn Văn Hậu. Cụ thể, trước trận đấu, Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh xuất hiện cùng con trai tại khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân, cả gia đình 3 người vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm.

Trong lòng bố, bé Lúa vui vẻ uống sữa, còn Văn Hậu tươi rói xoa đầu con trai, ánh mắt hướng về khung hình ấm áp khi bà xã cầm điện thoại sefie. Hình ảnh hạnh phúc của Văn Hậu bên vợ đẹp con ngoan, cùng nhan sắc của Doãn Hải My khiến netizen không khỏi xuýt xoa.

Không cầu kỳ trang điểm hay diện đồ hiệu nổi bật, Hải My diện áo phông trắng ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai. Bà xã Đoàn Văn Hậu ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, nữ tính. Mái tóc đen được búi gọn gàng, gương mặt thanh tú cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến cô nàng tiếp tục được khen đúng chuẩn nàng dâu hào môn có visual “không cần lên đồ vẫn xinh”.

Việc Hải My đưa con đến gặp Văn Hậu trước trận đấu cũng cho thấy cô luôn đồng hành cùng ông xã trong những thời điểm quan trọng. Văn Hậu đã trở lại ĐT Việt Nam sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và đang góp mặt trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Anh được triệu tập trong danh sách dự giải và đã trở lại vị trí hậu vệ trái sở trường.

Đáng chú ý, chỉ vài ngày sau khi cùng đội tuyển giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, Văn Hậu và các đồng đội đang hướng tới trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào tối 19/8. ĐT Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước đối thủ và chỉ còn cách trận chung kết một bước chân. Trong ngày quan trọng ấy, sự xuất hiện của vợ con chắc chắn là một nguồn động viên tinh thần không nhỏ với Văn Hậu.

Hết làm “nàng thơ”, Hải My về nhà vào bếp chuẩn vợ đảm

Nếu những hình ảnh tại khách sạn cho thấy Hải My đúng chất một nàng WAGs xinh đẹp, dịu dàng thì khi về nhà, cô nàng lại hé lộ một khía cạnh rất khác. Doãn Hải My khoe một khay đồ ăn cho con do chính tay mình tự chuẩn bị với nhiều món được chia thành từng phần riêng biệt. Nổi bật nhất là những phần pasta sốt kem được bày biện gọn gàng, bên cạnh là các món ăn có màu vàng ruộm và phần đồ ăn dạng tôm.

Cô còn đặt khay đồ ăn cạnh một bình hoa trắng lớn. Không gian bếp được giữ tông màu nhẹ nhàng, sạch sẽ, tạo cảm giác giống một bữa ăn gia đình được chuẩn bị khá chỉn chu. Nhìn cách Hải My sắp xếp món ăn đẹp mắt, netizen không ngớt lời khen cho một bà mẹ trẻ vừa chăm con, vừa quán xuyến chuyện nhà vẹn toàn.

Từ khi kết hôn với Văn Hậu, Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Không chỉ chăm chút cho gia đình, cô còn đồng hành cùng Văn Hậu trong quá trình cầu thủ này điều trị và trở lại sân cỏ. Trước đó, nhiều thông tin cho biết Hải My từng cùng chồng trải qua những chuyến đi điều trị xa nhà và động viên anh trong quãng thời gian khó khăn vì chấn thương.

Bởi vậy, hình ảnh nàng tiểu thư ngày nào giờ tất bật chăm con, chuẩn bị đồ ăn cho gia đình càng khiến người hâm mộ thích thú.

Doãn Hải My vốn được chú ý từ trước khi kết hôn với Đoàn Văn Hậu nhờ nhan sắc nổi bật và phong thái tiểu thư. Sau khi về chung một nhà, cô dần xuất hiện nhiều hơn với hình ảnh một người vợ, người mẹ trẻ. Ở loạt ảnh mới, Hải My không chỉ gây chú ý bởi visual ngọt ngào mà còn bởi sự đối lập thú vị: lúc ra ngoài là tiểu thư dịu dàng, nũng nịu; khi trở về nhà lại là hậu phương đảm đang.

Tối 19/8, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có lợi thế lớn để giành vé vào chung kết. Và trước giờ bóng lăn, có lẽ món quà tinh thần ý nghĩa nhất dành cho Văn Hậu chính là một buổi gặp gỡ ngắn cùng bà xã xinh đẹp và cậu con trai nhỏ.