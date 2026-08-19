Mang nước hoa lên máy bay cần lưu ý gì?

Với nhiều người, nước hoa là món đồ không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Chỉ vài lần xịt cũng đủ giúp bản thân cảm thấy tự tin hơn khi gặp đối tác, tham dự sự kiện hay đơn giản là bắt đầu một ngày mới ở một thành phố khác. Tuy nhiên, không ít hành khách từng rơi vào tình huống phải bỏ lại chai nước hoa yêu thích ngay tại cửa kiểm tra an ninh vì nghĩ rằng đây là mỹ phẩm nên được mang lên máy bay như bình thường. Thực tế, nước hoa vẫn được phép mang theo, nhưng có một số quy định quan trọng mà bạn nên biết trước khi đóng vali.

Nước hoa có được mang lên máy bay không?

Câu trả lời là có, nhưng sẽ phụ thuộc vào việc bạn mang trong hành lý xách tay hay hành lý ký gửi.

Nếu để trong hành lý xách tay, nước hoa được xếp vào nhóm chất lỏng. Điều đó đồng nghĩa với việc phải tuân thủ quy định chung áp dụng cho tất cả các loại mỹ phẩm dạng lỏng như nước tẩy trang, serum, kem dưỡng hay nước súc miệng.

Theo quy định phổ biến tại hầu hết các sân bay quốc tế, mỗi chai chất lỏng mang theo trong hành lý xách tay không được vượt quá 100 ml. Dù chai của bạn chỉ còn vài giọt nhưng nếu dung tích ghi trên vỏ là 150 ml hoặc 200 ml thì vẫn có thể bị yêu cầu bỏ lại.

Đây là điều khiến khá nhiều người nhầm lẫn. Nhân viên an ninh sẽ căn cứ vào dung tích tối đa của bao bì chứ không phải lượng nước hoa còn bên trong.

Nếu mang nhiều chai nước hoa thì sao?

Bạn hoàn toàn có thể mang nhiều chai nhỏ, miễn là mỗi chai không quá 100 ml. Tuy nhiên, tổng lượng chất lỏng trong hành lý xách tay thường không được vượt quá khoảng 1 lít và tất cả nên được đặt trong túi nhựa trong suốt có khóa kéo để thuận tiện khi kiểm tra an ninh.

Nếu là người thích mang theo nhiều mùi hương khác nhau trong mỗi chuyến đi, giải pháp đơn giản nhất là sử dụng các chai chiết dung tích 5 ml, 10 ml hoặc 20 ml. Cách này vừa tiết kiệm diện tích, vừa giảm nguy cơ làm vỡ chai nước hoa gốc trong quá trình di chuyển.

Hành lý ký gửi có "dễ thở" hơn không?

Nếu mang nước hoa trong vali ký gửi, quy định sẽ thoải mái hơn nhiều. Bạn có thể mang theo những chai nước hoa dung tích lớn, kể cả 100 ml, 150 ml hay 200 ml, miễn vẫn nằm trong giới hạn hàng hóa được phép vận chuyển của hãng hàng không. Tuy nhiên, điều đáng lo lúc này không còn là quy định mà là nguy cơ va đập.

Những ai thường xuyên đi máy bay đều biết hành lý ký gửi có thể phải trải qua khá nhiều công đoạn bốc xếp. Nếu chai nước hoa bằng thủy tinh không được bảo vệ cẩn thận, khả năng nứt hoặc vỡ hoàn toàn có thể xảy ra. Không chỉ làm hỏng chai nước hoa, phần chất lỏng còn có thể thấm sang quần áo hoặc các vật dụng khác trong vali.

Để hạn chế rủi ro, bạn nên quấn chai nước hoa bằng quần áo mềm, khăn hoặc túi chống sốc trước khi đặt vào giữa vali. Nếu còn giữ hộp gốc, hãy tận dụng vì đây vẫn là lớp bảo vệ tốt nhất.





Có nên mang cả bộ sưu tập nước hoa khi đi du lịch?

Câu trả lời thường là không.

Nhiều chuyên gia du lịch khuyên rằng mỗi chuyến đi chỉ nên mang một hoặc hai mùi hương phù hợp với lịch trình. Ngoài việc giúp hành lý gọn nhẹ hơn, bạn cũng giảm đáng kể nguy cơ thất lạc hoặc làm hỏng những chai nước hoa có giá trị.

Hiện nay, rất nhiều thương hiệu đều bán phiên bản mini hoặc travel size với dung tích từ 7 ml đến 30 ml. Đây là lựa chọn được nhiều tín đồ nước hoa yêu thích vì vừa đủ dùng trong vài ngày đến vài tuần mà vẫn giữ nguyên thiết kế và chất lượng của bản gốc. Nếu thường xuyên di chuyển, đầu tư một vài chai travel size sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với việc luôn mang theo chai full size.

Đừng quên kiểm tra quy định của từng hãng hàng không và từng quốc gia

Dù quy định về chất lỏng khá giống nhau trên toàn thế giới, một số hãng hàng không hoặc quốc gia vẫn có những yêu cầu riêng, đặc biệt đối với các chuyến bay quốc tế có quá cảnh.

Ngoài ra, nếu mua nước hoa tại cửa hàng miễn thuế (Duty Free) sau khi đã qua khu vực kiểm tra an ninh, sản phẩm thường sẽ được niêm phong trong túi chuyên dụng. Bạn nên giữ nguyên túi này nếu còn chuyến bay nối tiếp để tránh phát sinh rắc rối khi kiểm tra ở sân bay tiếp theo.

Một lưu ý khác là nếu mang theo những chai nước hoa rất đắt tiền hoặc phiên bản giới hạn, hãy cân nhắc mua bảo hiểm hành lý hoặc mang theo bên người nếu quy định cho phép. Dù khả năng thất lạc không cao, đây vẫn là cách giúp bạn yên tâm hơn trong suốt hành trình.

Mang nước hoa lên máy bay không hề phức tạp nếu bạn hiểu rõ quy định. Điều quan trọng nhất là nhớ giới hạn 100 ml đối với mỗi chai trong hành lý xách tay, sắp xếp chất lỏng đúng cách và đóng gói cẩn thận nếu để trong hành lý ký gửi.

Chỉ cần dành vài phút kiểm tra trước khi ra sân bay, bạn sẽ tránh được tình huống phải bỏ lại chai nước hoa yêu thích ngay trước cửa an ninh. Đôi khi, một chuyến đi suôn sẻ không chỉ đến từ việc chuẩn bị vé máy bay hay khách sạn, mà còn bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ như cách bạn mang theo mùi hương quen thuộc của mình.