Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004, đến từ Nghệ An) đang là ngôi sao sáng chói trong làng bóng đá. Từ một cầu thủ thiếu niên suýt phải từ bỏ giấc mơ bóng đá khi bị loại khỏi “lò” Sông Lam Nghệ An, tiền đạo trở thành gương mặt nổi bật của CLB Công an Hà Nội, liên tục góp mặt trong những chiến dịch lớn của bóng đá Việt Nam và sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội.

Đình Bắc cũng đang bước vào giai đoạn mà giá trị của một cầu thủ không chỉ được đo bằng số bàn thắng hay những danh hiệu trên sân. Từ giá trị chuyển nhượng, tiền lương và lót tay tại CLB đến tiền thưởng, quảng cáo, sức hút thương hiệu,... tất cả đều được cho là tạo nên thu nhập đáng kể cho chân sút 22 tuổi.

Giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc đã vượt nhiều đàn anh trong làng bóng đá

Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang Transfermarkt vào tháng 6/2026, giá trị chuyển nhượng của Đình Bắc được định giá 400.000 euro, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại.

Đáng chú ý, con số này ngang với Nguyễn Quang Hải người cũng đang được Transfermarkt định giá 400.000 euro. Trong khi đó, giá trị của Nguyễn Hoàng Đức ở mức 325.000 euro, tương đương gần 9,9 tỷ đồng.

Nếu không tính nhóm cầu thủ nhập tịch, Đình Bắc và Quang Hải hiện là hai cầu thủ Việt Nam có giá trị chuyển nhượng cao nhất theo định giá của Transfermarkt. Đây là một dấu ấn rực rỡ với một tiền đạo mới 22 tuổi.

Tất nhiên, giá trị trên Transfermarkt không đồng nghĩa với số tiền một CLB chắc chắn phải bỏ ra để mua cầu thủ. Đây là mức định giá tham khảo dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, phong độ, thời hạn hợp đồng, vị thế tại CLB và đội tuyển. Nhưng với Đình Bắc, việc con số đứng ở nhóm đầu bóng đá Việt Nam cho thấy giá trị của anh trên thị trường cầu thủ đang tăng nhanh.

Dấu mốc tài chính đáng chú ý khác đến từ chính quá trình Đình Bắc chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Năm 2024, CLB này đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ Đình Bắc với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Thời điểm đó, khoản tiền “đặt cọc” trước cho phi vụ là 3,5 tỷ đồng, tổng giá trị hợp đồng không được tiết lộ.

Đến năm 2026, CLB Công an Hà Nội tiếp tục ký hợp đồng 3 năm tiếp theo với Đình Bắc. Các chi tiết tài chính của thỏa thuận mới không được công bố, vì vậy chưa có cơ sở để xác định chính xác mức lương hay khoản lót tay mà tiền đạo này nhận được.

Thu nhập của Đình Bắc còn đến từ tiền thưởng và sức hút ngoài sân cỏ

Phong độ trên sân tạo thêm một nguồn thu nhập khác cho Đình Bắc: tiền thưởng theo thành tích.

Mùa giải 2025-2026, tiền đạo trẻ này giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League, đồng thời cùng Công an Hà Nội lên ngôi vô địch V.League. Ở cấp độ trẻ, Đình Bắc có thành tích thi đấu nổi bật khi trở thành Vua phá lưới U23 châu Á 2026, đóng vai trò đầu tàu trong hành trình U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games và giành HCĐ U23 châu Á 2026.

Sau chuỗi thành tích này, Đình Bắc được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tính đến hiện tại - ngày 18/8, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 5 bàn thắng.

Với mỗi danh hiệu hoặc thành tích ở cấp CLB và đội tuyển, cầu thủ Đình Bắc cùng đồng đội có thể nhận các khoản thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, CLB hoặc các doanh nghiệp. Mức thưởng cụ thể dành riêng cho Đình Bắc không được công bố đầy đủ, nhưng số lượng giải đấu mà anh liên tiếp đạt thành tích tốt trong năm 2026 được cho là nguồn thu đáng kể.

Bên cạnh sân cỏ, Đình Bắc còn sở hữu một lợi thế khác của cầu thủ thế hệ mới: tệp người hâm mộ lớn trên mạng xã hội.

Tài khoản TikTok của Đình Bắc hiện có khoảng 1,3 triệu người theo dõi và con số này ở Facebook là khoảng 624.000 người theo dõi. Với lượng fan khổng lồ này, hình ảnh của tiền đạo 22 tuổi đã vượt ra ngoài phạm vi bóng đá.

Đình Bắc đã xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo cho nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, game, công nghệ đến thời trang và làm đẹp. Mức phí booking cụ thể không được công bố, song với một cầu thủ trẻ đang có độ nhận diện cao và sở hữu hàng triệu người theo dõi, quảng cáo trở thành một phần đáng kể trong giá trị thương mại cá nhân.

Sức kiếm tiền của Đình Bắc cũng phần nào được thể hiện qua cách anh sử dụng thành quả từ sự nghiệp. Hiện căn nhà mà tiền đạo này xây dựng để báo hiếu bố mẹ ở Nghệ An đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là một trong những tài sản lớn được chú ý khi nhắc đến cuộc sống của Đình Bắc sau khi bước lên nhóm cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam.