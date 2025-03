Tiểu thư Doãn Hải My khoe visual xinh đẹp hết nấc, thái độ ra sao khi bị so sánh với Chu Thanh Huyền?

Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - khiến dân mạng trầm trồ khi tung bộ ảnh với visual xinh đẹp hết nấc. Trong bộ cánh màu hồng ngọt ngào, Doãn Hải My chọn lớp trang điểm nhẹ nhàng đủ khoe nhan sắc thanh thuần, xinh đẹp không tì vết cùng góc nghiêng cực phẩm.

Phong thái tiểu thư tinh tế, trang nhã giúp Doãn Hải My thu hút thiện cảm từ người xem. Nàng WAG nhận cơn mưa lời khen cho vẻ đẹp ngoại hình ngày càng thăng hạng, đặc biệt là sau khi sinh con trai đầu lòng. Trong những video mà bà xã Đoàn Văn Hậu chia sẻ về các hoạt động thường ngày bên chồng con, khi làm việc, người đẹp sinh năm 2001 thường được yêu mến nhờ cách nói chuyện nhẹ nhàng, học thức.

Doãn Hải My khoe visual đẹp xinh hậu sinh con đầu lòng

Nhan sắc ngọt ngào của bà xã Đoàn Văn Hậu

Dù vậy, thời gian gần đây, dưới các video của Doãn Hải My liên tục xuất hiện những bình luận so sánh cô nàng với một nàng hot WAG khác. Đó là Chu Thanh Huyền - bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đã từ lâu, hai nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá Việt thường bị đem ra so sánh với nhau khi có chồng là những cầu thủ nổi tiếng, thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng. Và khi Chu Thanh Huyền dính hàng loạt drama, dù Doãn Hải My không hề liên quan nhưng vẫn thường bị dân mạng tiêu cực nhắc tên.

Và với những bình luận nhắc đến Chu Thanh Huyền trên trang cá nhân của chính mình, bà xã Đoàn Văn Hậu thường chọn cách im lặng không phản hồi. Cô nàng vẫn tích cực trả lời thắc mắc của cư dân mạng về cách dưỡng tóc, cách làm đẹp, chăm sóc da, hay gửi lời cảm ơn khi được người hâm mộ hỏi thăm về tình hình chữa trị chấn thương của Văn Hậu. Nhưng với bình luận tiêu cực nhắc đến nàng WAG thị phi khác, Doãn Hải My giữ nguyên thái độ ngó lơ, không tương tác.

Cách xử lý này được đánh giá là khá khôn khéo. Không chỉ lần này và không chỉ với Chu Thanh Huyền mà trước nay Doãn Hải My thường không phát ngôn về drama của người khác dù thường bị dân mạng toxic gọi tên. Những lần Doãn Hải My đáp trả bình luận của anti-fan đều là chuyện liên quan đến bản thân mình, Văn Hậu và gia đình.

Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền là 2 nàng WAG hot nhất nhì làng bóng đá

Trước đó, năm 2024, Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền từng dính tin đồn không thân thiết với nhau. Dân mạng đem thắc mắc vào livestream của bà xã Quang Hải để thăm dò. Chu Thanh Huyền chọn cách đáp trả thẳng thắn, khẳng định bản thân chỉ thân vừa đủ: "Quan điểm của Chu Thanh Huyền, em nói một câu ngắn gọn như này, kể cả những mối quan hệ thân xung quanh em, em cũng nói luôn. Chu Thanh Huyền luôn dừng ở một mức độ vừa đủ, không thân, cũng không lơ là. Nó chỉ nên dừng ở một mức độ vừa đủ thôi. Kể cả là bạn bè hay gì cũng biết điểm dừng ở một mức độ nào đấy.

Bảo thân không? Không biết như nào là thân? Thân là rút ruột rút gan ra kể cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư à? Hay như nào? Không. Quan điểm của em là như vậy. Nên không cần hỏi có thân hay không hay thân với người này người kia. Tất cả mối quan hệ xung quanh mình em sẽ dừng ở một mức độ nào đó chuẩn, cư xử mức chuẩn, không có cái gì gọi là phải thân hay ghen ghét, đố kị nhau. Chẳng có gì phải ghen ghét cả, em cũng có đầy đủ, hiện tại cũng đã đủ rồi, hài lòng với những gì mình có. Có cái gì phải ghen ghét, đố kị, không có chuyện đó đâu".