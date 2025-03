Doãn Hải My khoe chân dài cực phẩm, chiếm spotlight khi đọ sắc mỹ nhân phim Việt, khác hẳn lúc qua "cam thường" bên Văn Hậu

Mới đây, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - nàng WAG Doãn Hải My gây chú ý với khoảnh khắc "lên đồ" dự sự kiện. Doãn Hải My diện bộ cánh màu hồg nữ tính với phần quần khá ngắn giúp cô nàng khoe triệt đổ đôi chân dài thẳng tắp, thon thả, nuột nà khiến người ta khó rời mắt. Doãn Hải My khoác theo chiếc túi xách hàng hiệu, nở nụ cười tiêu chuẩn đầy ngọt ngào.

Dù đứng cạnh mỹ nhân phim Việt - diễn viên Ngọc Huyền của "Thương ngày nắng về", nhưng Doãn Hải My chiếm trọn spotlight với chiều cao nổi trội, thần thái tự tin, nhan sắc rạng rỡ. Năm năm sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 10, Doãn Hải My ngày càng xinh đẹp, mặn mà, vẻ đẹp của một "mẹ một con trông mòn con mắt".

Doãn Hải My khoe chân dài cực phẩm

Nhan sắc của bà xã Đoàn Văn Hậu

Vẻ yêu kiều, sang chảnh, ngọt ngào này của Doãn Hải My khi đi dự sự kiên đông người khác hẳn dáng vẻ của nàng WAG khi đi Đoàn Văn Hậu cho con đi chơi. Trước đó, mạng xã hội viral đoạn video Văn Hậu với chân đeo nẹp vì chấn thương, cùng vợ con đi dạo ở một khu đô thị gần nơi gia đình anh đang xây biệt thự mới.

Doãn Hải My diện đồ đơn giản, không trang điểm cần kì mà nhẹ nhàng. Qua "camera thường" của "team qua đường" Hải My xinh đẹp và trẻ trung bên chồng. Cô nàng thoải mái và gần gũi khi Văn Hậu được người hâm mộ tiếp cận và xin chụp ảnh cùng. Hình ảnh này giúp nàng WAG nhận được nhiều sự yêu thích và thiện cảm từ công chúng.