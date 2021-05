Tiểu thư chaebol đánh chồng như cơm bữa ở Mine là chuyện thật 100% của nhà tài phiệt drama nhất xứ Hàn?

Sau tình tiết bị cho là lấy cảm hứng từ bê bối của con út tập đoàn Korean Air trong phim Mine (Sở Hữu), lại thêm một tình tiết nữa khiến khán giả liên tưởng đến con gái tập đoàn này, tuy nhiên lần này cô cả Cho Hyun Ah mới là người bị xướng tên. Cụ thể trong phim, nhân vật Han Jin Hee (Kim Hye Hwa) - tiểu thư nhà Hyowon siêu giàu là một kẻ ưa bạo lực, thích la lối và mọi sự tức giận cô thường đổ lên đầu chồng mình - Park Jeong Do (Jo Eun Sol). Cô thường vô duyên vô cớ ném đồ lên người chồng, từ chén đĩa đến nguyên cả cái ấm nước cũng trở thành hung khí, bay thẳng về phía người Park Jeong Do mà chẳng cần lý do. Là rể nhà tài phiệt nhưng ước mơ duy nhất của Jeong Do là được ly hôn, anh năm lần bảy lượt nài nể anh trai Jin Hee hãy khuyên nhủ Jin Hee li dị với mình.

Tiểu thư ngứa mắt chồng...

Và cái kết

Con rể tài phiệt nhưng chỉ mong được ly dị vợ

Những màn bạo hành chồng của tiểu thư Hyowon dường như được lấy cảm hứng từ tiểu thư Cho Hyun Ah - con gái chủ tịch hãng hàng không Korean Air. Cụ thể, cô Cho từng bị chồng mình - người đàn ông họ Kim (ban đầu truyền thông đưa tin anh này họ Park - trùng với họ của nhân vật trong Mine) - tố giác rằng có hành vi bạo hành chồng và con. Anh Kim cho rằng sau khi ra tù từ năm 2015, cô Cho thường xuyên tấn công gây thương tích và có lời nói xúc phạm đến gia đình, bao gồm hai con trai sinh đôi. Sau 8 năm bên nhau, anh Kim đã chính thức nộp đơn ly hôn ra tòa cũng như yêu cầu tòa án phải xử lý Cho Hyun Ah một cách thích đáng.

Cho Hyun Ah

Mine mới đang ở giai đoạn mở đầu và Park Jeong Do thì liên tục nghĩ đến việc ly hôn. Phải chăng anh chồng này rồi cũng sẽ giống như chàng rể quý của Korean Air, một ngày đẹp trời kiện vợ ra tòa với tội bạo hành? Vậy chẳng phải Han Jin Hee chính là phiên bản tổng hợp từ hai đại tiểu thư nhà Korean Air đó sao?

Mine lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh tvN.

Nguồn ảnh: tvN, tổng hợp