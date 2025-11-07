Sau loạt ảnh chụp vội và bị chê "xuống sắc" sau sự kiện tại Windsor Castle vừa qua, Harper Beckham - cô con gái út nhà Beckham - đã nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc đỉnh cao trong lần xuất hiện mới nhất cùng gia đình.

Trong bữa tiệc mừng Sir David Beckham chính thức được phong tước Jiệp sĩ, cả nhà Beckham cùng diện đồ đen - trắng sang trọng, riêng Harper nổi bật giữa khung hình với chiếc váy satin màu hồng phấn kiểu petunia nhẹ ôm dáng tinh tế và thanh lịch, tôn lên làn da trắng hồng và vẻ nữ tính, trong trẻo chuẩn "tiểu mỹ nhân nhà danh giá".

Harper Beckham xinh đẹp bên cạnh bố - David Beckham ngày ông được phong tước Hiệp sĩ

Chiếc váy satin với phần cổ khoét nhẹ, dây quai mảnh và tà váy dài chạm sàn được Harper khéo léo kết hợp với áo khoác lông đen giả, giày cao gót hở mũi màu đen và vài phụ kiện nhỏ nhắn: vòng tay tennis đính kim cương cùng hoa tai vòng nhỏ... Tất cả đều toát lên vẻ thanh lịch, tối giản đúng "chất Harper" mà người hâm mộ thường thấy.

Chiếc váy nằm trong dòng thiết kế của thương hiệu Victoria Beckham (VB), tiếp nối chuỗi trang phục được may riêng cho Harper trong các sự kiện công khai suốt những năm gần đây. Mẫu váy này không có trong bộ sưu tập hiện tại của thương hiệu nên nhiều khả năng được Victoria thiết kế riêng cho con gái để phù hợp với không khí buổi tiệc cũng như bộ suit may đo của Sir David.

Visual nổi bật của cô út nhà Beckham luôn khiến netizen chú ý

Gia đình Beckham tề tựu, chỉ thiếu vợ chồng con cả - Brooklyn và Nicola Peltz

Vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng thần thái tự tin của Harper khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Dù mới ở tuổi thiếu niên, cô bé đã sở hữu vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng mềm mại và nụ cười rạng rỡ, được khen là "bản sao nữ" hoàn hảo của cả bố lẫn mẹ.

Cạnh bên Harper là người cha danh thủ, vừa được phong tước Hiệp sĩ. David Beckham diện tuxedo nhung đen lịch lãm, đeo huân chương danh dự trên cổ - hình ảnh vừa tự hào vừa ấm áp khi sánh vai cùng con gái út. Nhiều bình luận khen ngợi Harper trông như "công chúa nhỏ của Sir Beckham", hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "rich kid đẹp nhất nhì nước Anh".

Với màn xuất hiện này, Harper Beckham đã "phản đòn" cực ngọt trước những lời chê bai trước đó - chứng minh rằng nhan sắc nhà Beckham vẫn chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng.

Trước đó, khi loạt ảnh chụp vội của gia đình Beckham ở bên ngoài nhà hàng được tung ra, netizen tranh cãi vì diện mạo có phần khác lạ của cô con gái út nhà Beckham. Những bức ảnh chụp "dìm" nhan sắc của Harper khá nhiều khiến người ta ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ở trong không gian phòng tiệc sang trọng và bên cạnh gia đình, Harper thoải mái thể hiện bản thân, đem lại những tấm hình chỉn chu và lột tả trọn vẹn nhan sắc thiếu nữ của út cưng nhà Becks.

Harper qua ống kính của hội săn ảnh

Cô bé 14 tuổi bị "dìm" nhan sắc khá nhiều trong những bức ảnh chụp vội, tuy nhiên vẻ sang chảnh của tiểu thư tài phiệt vẫn khó xoá nhoà



