Chưa bao giờ có sự hoài nghi rằng con gái duy nhất của David và Victoria Beckham sẽ lớn lên để trở thành một biểu tượng thời trang. Mới 14 tuổi, Harper Beckham đã nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng mốt, và outfit giản dị trong buổi dạo phố London gần đây chính là minh chứng rõ nhất.

Trong đoạn story đáng yêu trên Instagram của mẹ - nhà thiết kế Victoria Beckham, Harper tạo dáng trước bức tường áp phích quảng bá dòng kem nền mới hợp tác cùng Augustinus Bader. Bức ảnh được chú thích: "Bắt gặp ở London, yêu con". Cô bé tuổi teen phong cách xuất hiện trong một set đồ casual mà ấn tượng.

Harper diện quần jeans ống rộng cạp trễ màu trắng, áo crop top tay dài màu đen cùng đôi giày búp bê mũi tròn - toát lên khí chất thanh lịch, chứng minh rằng đôi khi những outfit đẹp nhất lại chính là sự tối giản và thoải mái. Vòng eo thon, vóc dáng cao ráo của Harper nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Điểm nhấn của toàn bộ trang phục là chiếc túi mini hàng hiệu trên tay phải. Harper cầm chiếc Wander Matelassé Nappa Leather Hobo Mini-bag màu đen của Miu Miu, trị giá 1.610 bảng Anh (khoảng hơn 50 triệu đồng), giúp tổng thể set đồ vươn lên tầm "high-fashion".

Chưa rõ Harper mượn "bảo bối" này từ bộ sưu tập đồ hiệu đồ sộ của mẹ hay không, nhưng rõ ràng cô bé 14 tuổi có gu thời trang rất tinh tế. Hoàn thiện diện mạo, Harper xõa mái tóc vàng dài, chẻ ngôi giữa mượt mà, đơn giản mà sang trọng.

Phong cách mới nhất của Harper xuất hiện chỉ vài ngày trước khi cả gia đình Beckham bay sang "kinh đô ánh sáng" để dự show Victoria Beckham SS26 trong khuôn khổ Paris Fashion Week vào tối thứ nay 3/10. Như thường lệ, Harper và các anh trai sẽ ngồi hàng ghế đầu trong những thiết kế riêng của mẹ - và năm nay cũng hứa hẹn không ngoại lệ.

David Beckham diện áo len hồng trẻ trung, nổi bật tại Paris Fashion Week để ủng hộ Victoria

Không chỉ Harper Beckham gây chú ý với phong cách thời trang tuổi teen, "ông bố quốc dân" David Beckham cũng khiến khán giả bất ngờ với gu ăn mặc tinh tế khi xuất hiện tại Paris Fashion Week để cổ vũ vợ - nhà thiết kế Victoria Beckham.

Xuất hiện trước giới truyền thông tại thủ đô nước Pháp, cựu danh thủ 50 tuổi chọn áo len hồng pastel kết hợp quần âu tối màu, giày da đen và kính mát cổ điển. Set đồ vừa mang đến vẻ ngoài thanh lịch, vừa toát lên sự trẻ trung và năng động, khéo léo cân bằng giữa phong cách quý ông và tinh thần thời trang đương đại.

Gam hồng pastel vốn kén người mặc, nhưng Beckham cho thấy sự tự tin và khả năng "biến hóa" màu sắc, phá vỡ định kiến rằng đàn ông trung niên chỉ phù hợp với tông trầm. Với vóc dáng chuẩn và thần thái điềm tĩnh, anh dễ dàng chinh phục outfit có phần "khó nhằn" này.

Sự xuất hiện của David Beckham càng gây chú ý khi mới đây cựu danh thủ đã chia sẻ về nỗi nhớ gia đình khi các thành viên phải xa nhau. Dù không trực tiếp nhắc đến cậu con cả Brooklyn Beckham - người đã xa mặt cách lòng với bố mẹ và các em trong suốt gần 1 năm qua - nhưng tâm sự của Beckham vẫn nhận được nhiều sự cảm thông của người hâm mộ.