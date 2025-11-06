Tiệc mừng Sir David Beckham chính thức được phong tước Hiệp sĩ Đế chế Anh diễn ra cực ấm cúng nhưng vẫn không kém phần xa hoa tại nhà hàng của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay ở Chelsea. Và spotlight của đêm 4/11 ngoài David Beckham, chắc chắn phải kể đến Harper Beckham - cô út 14 tuổi nhà Beckham.

Xuất hiện bên bố mẹ, Harper diện váy lụa satin hồng cánh sen nhẹ nhàng, thanh lịch - thiết kế đặc biệt từ chính thương hiệu thời trang của mẹ, Victoria Beckham. Dù mới 14 tuổi, cô bé đã trông cực chững chạc, thần thái chuẩn "con gái nhà mốt" khiến netizen xuýt xoa. Chiếc váy không nằm trong bộ sưu tập đang bán (giá váy dài VB thường từ 850 bảng ~ 26 triệu đồng), nên nhiều khả năng đây là mẫu độc quyền Victoria thiết kế riêng cho con gái để diện trong dịp đặc biệt này.

Harper Beckham diện chiếc váy hai dây satin họa tiết hoa dạ yến thảo tinh tế khi dự tiệc ăn mừng lễ phong tước hiệp sĩ cho người cha nổi tiếng của cô - Sir David Beckham - tại Chelsea vào tối 4/11

Trong khi đó, Sir David - nhân vật chính của buổi tiệc - xuất hiện cực phong độ trong bộ tuxedo nhung cổ điển, tay nắm chặt Victoria và vẫn không rời tấm huy chương danh giá vừa được nhà vua trao. Dù đã qua nửa đêm (1h sáng), Beckham vẫn rạng rỡ, còn Victoria đổi sang váy đen dài phối áo khoác lông siêu sang chảnh sau khi rời lễ phong tước tại Windsor Castle.

David Beckham nắm tay vợ - nhà thiết kế thời trang Victoria, cùng gia đình ăn mừng tại nhà hàng đạt sao Michelin của người bạn thân Gordon Ramsay

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ với Daily Mail, đầu bếp Gordon Ramsay - bạn thân lâu năm của gia đình - chính là người đứng ra tổ chức bữa tiệc như một món quà mừng bạn thân được phong tước. Buổi tiệc ấm cúng có đầy đủ các thành viên gia đình Beckham cùng cha mẹ hai bên.

Trước đó, trong lễ phong tước, Sir David được chính Vua Charles trao danh hiệu vì những cống hiến suốt hơn 20 năm cho thể thao và hoạt động từ thiện, đặc biệt là vai trò đại sứ UNICEF. Khi được hỏi về cuộc trò chuyện với nhà vua, Beckham tiết lộ: "Ngài khá ấn tượng với bộ suit của tôi".

Anh còn bật mí thêm rằng chính phong cách của Vua Charles là cảm hứng cho bộ suit xám thanh lịch do Victoria thiết kế riêng: "Tôi xem lại ảnh cũ của ngài khi còn trẻ trong những bộ morning suit, rồi nói với vợ: "Anh muốn bộ như thế này". Và cô ấy đã làm ra đúng điều đó".

Khép lại ngày trọng đại, David Beckham chia sẻ đầy xúc động: "Tôi đã may mắn có một sự nghiệp tuyệt vời, nhưng được phong hiệp sĩ là điều vượt xa mọi giấc mơ. Từ một cậu bé ở Leytonstone đến đứng trong lâu đài Windsor, được nhà vua vinh danh - đây chắc chắn là khoảnh khắc tự hào nhất cuộc đời tôi".

Harper kết hợp chiếc váy satin trang nhã của mình với chiếc áo khoác lông thú giả sang trọng và giày cao gót quai mảnh màu đen

Một ngày gần như trọn vẹn của "Beckham family": bố được phong hiệp sĩ, mẹ sang trọng, con gái út tỏa sáng - đúng chuẩn gia đình biểu tượng của nước Anh!

Harper thường xuyên diện các thiết kế độc quyền do chính mẹ cô bé sáng tạo để dự các sự kiện lớn của gia đình



