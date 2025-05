Rạng sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam), Met Gala 2025 - sự kiện thời trang lớn nhất nhì hành tinh, được tổ chức bởi Vogue, đã chính thức diễn ra. Buổi dạ hội dành cho giới showbiz đón chào màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám toàn cầu như Madonna, Diana Ross, Jennie, Lisa, Rosé, Sabrina Carpenter, Rihanna, A$AP Rocky…

Với chủ đề là Superfine: Tailoring Black Style (Tạm dịch: Tinh Hoa May Đo: Phong Cách Da Màu), và dress-code là Tailored For You (Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala năm nay hiển nhiên nhắm tới bản sắc và văn hoá người da màu. Vậy còn gì phù hợp hơn lựa chọn ca Ain’t No Mountain High Enough - ca khúc mang tính biểu tượng trong văn hóa âm nhạc của người da màu, đặc biệt là trong bối cảnh âm nhạc soul và Motown thập niên 60-70.

Ain't No Mountain High Enough được thể hiện bởi dàn hợp xướng da màu

Dàn hợp xướng gồm gần 20 nghệ sĩ Broadway dàn hàng trên thảm đỏ trước khi khai mạc chương trình, được chỉ đạo bởi nhạc trưởng Allen René Louis - nhà soạn nhạc tài năng của Broadway. Đặc biệt, màn trình diễn này được thể hiện theo phong cách acapella, hoàn toàn là hát chay và không có nhạc đệm. Chính giọng hát và lối hoà âm của họ hiện lên bản hoà âm nhiều loại nhạc cụ âm nhạc.

Dàn hộ xướng bao gồm những nghệ sĩ Broadway

Nhạc trưởng Allen René Louis

Từng người đồng ca, tạo layer để ca khúc trở nên độc đáo hơn, “nịnh tai” hơn và đúng tinh thần acapella. Dàn hợp xướng còn nhấn nhá thêm chút dấu ấn nhạc kịch Broadway khiến khán giả trầm trồ phấn khích. Đến cả “bà đầm thép” Anna Wintour cũng lộ rõ vẻ hào hứng, vui vẻ trước tiết mục Ain’t No Mountain High Enough.

Phần trình diễn còn cài cắm chút Broadway, mang đến yêu tố giải trí thú vị

"Bà đầm thép" Anna Wintour cũng phải cười thích thú, nhún nhảy đung đưa theo điệu nhạc

Netizen cho rằng việc lựa chọn Ain’t No Mountain High Enough là một quyết định đúng đắn để khơi dậy tinh thần buổi sự kiện trọng đại, đồng thời như 1 cách để tôn vinh văn hoá - lịch sử người da màu. Không phải là những bản nhạc điện tử hiện đại, Ain’t No Mountain High Enough mang âm giai cổ điển của thế kỷ trước nhưng vẫn làm hài lòng giới mộ điệu thời nay - đó chính là sức mạnh của âm nhạc người da màu.

Ain't No Mountain High Enough là một ca khúc kinh điển thuộc thể loại Pop, R&B, Soul và phúc âm, được sáng tác bởi Nickolas Ashford và Valerie Simpson vào năm 1966. Bài hát được thu âm lần đầu bởi huyền thoại Marvin Gaye và Tammi Terrell vào năm 1967. Đây cũng là một trong những bản hit lớn nhất của bộ đôi, đạt vị trí thứ 19 trên Billboard Hot 100. Sau thành công của Marvin Gaye và Tammi Terrell, Diana Ross thu âm bài hát vào năm 1970 cho album solo của mình. Phiên bản này có nhịp ballad chậm rãi hơn, mang chất tự sự hơn, xuất sắc đạt vị trí số 1 trên Billboard Hot 100.

Ain't No Mountain High Enough - Marvin Gaye & Tammi Terrell

Là một trong những ca khúc tiêu biểu của hãng đĩa Motown, Ain't No Mountain High Enough là đoạn trường ca đầy tự hào, đại diện cho tài năng của các nghệ sĩ da màu trong thời kỳ mà họ phải đối mặt với nhiều định kiến. Bài hát thường được sử dụng trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật, phim ảnh và truyền thông liên quan đến người da màu, được thể hiện bởi nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều sắc tộc khác nhau. Điều này là minh chứng rõ cho việc Ain't No Mountain High Enough có sức ảnh hưởng vượt ngoài ranh giới chủng tộc, được nhiều thế hệ và cộng đồng trên toàn thế giới yêu thích.