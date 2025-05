Chủ nhân khung hình “tuyệt đối điện ảnh” tại Met Gala: Người tạo nên ông hoàng Michael Jackson, khen 1 câu đưa em út BTS lên hàng popstar

Khung hình “tuyệt đối điện ảnh” tại Met Gala 2025

Ngày 6/5 (giờ Việt Nam), tiêu điểm truyền thông đổ dồn về dạ tiệc thời trang lớn nhất hành tinh - Met Gala 2025. Sự kiện thường niên được tổ chức thu hút sự chú ý của giới mộ điệu, là sân chơi cho các siêu sao quốc tế, biểu tượng thời trang thỏa sức phô bày gu thẩm mỹ, sức sáng tạo vượt bậc nhưng vẫn phải đảm bảo được chủ đề của sự kiện.

Năm nay, Met Gala ra đề bài “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa may đo: Phong cách da màu) và dress code “Tailored for You” (tạm dịch: Đồ may đo cho riêng bạn), Met Gala 2025 năm nay chiêu đãi giới mộ điệu bằng bữa tiệc thời trang khác lạ, độc đáo. Chủ đề này là một cột mốc đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm, triển lãm tập trung vào thời trang menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu.

Rihanna khoe bụng bầu gây sốt Met Gala

Với fan Kpop, nức nở nhất là bộ ba BLACKPINK Jennie, Lisa, Rosé

Ngoài Anna Wintour, Met Gala 2025 còn được đồng chủ trì bởi diễn viên Colman Domingo, tay đua F1 Lewis Hamilton, rapper A$AP Rocky, ca sĩ kiêm nhà thiết kế Pharrell Williams. Ngoài ra, LeBron James - huyền thoại bóng rổ cũng sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch danh dự của sự kiện năm nay. Thảm xanh Met Gala 2025 xôm tụ hơn bao giờ hết với dàn siêu sao đổ bộ. Chiếm trọn spotlight là Rihanna, chị em nhà Kim Kardashian, Kylie - Kendall Jenner, Sabrina Carpenter, Katy Perry,... và với fan Kpop, nức nở nhất là bộ ba BLACKPINK Jennie, Lisa, Rosé cùng trưởng nhóm SEVENTEEN S.Coups.

Diana Ross tại Met Gala 2025

Met Gala 2025 cũng không thiếu huyền thoại. Năm nay, nữ diva nổi danh thập niên 70 - Diana Ross quay trở lại chấn động. Ở tuổi 81, Diana Ross phủ trắng thảm xanh với bộ váy lộng lẫy, đuôi váy vừa dài vừa to có quy mô lên đến nhiều mét. Mang phong cách hào nhoáng, cổ điển trở lại, Diana Ross tạo nên khung hình tuyệt đối điện ảnh, gây sốt Met Gala 2025. Nữ diva 80 tuổi chứng minh, dù ở bất kì thập niên nào, 70s hay 2020s, thì Diana Ross vẫn là một biểu tượng âm nhạc, thời trang vượt trội.

Khung hình "tuyệt đối điện ảnh" của nữ diva 81 tuổi

Diana Ross - người phụ nữ đứng sau thành công của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson

Diana Ross sinh năm 1944 tại Mỹ, được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại với hơn 50 bản hit và 100 triệu bản thu âm đã được bán ra. Bà trở nên nổi tiếng với vai trò là ca sĩ chính của nhóm nhạc nữ Supremes, nhóm nhạc thành công nhất của Motown vào những năm 1960 và là một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất thế giới.

Diana Ross sinh năm 1944 tại Mỹ, được xem là một trong những nghệ sĩ thành công nhất mọi thời đại

Sau khi rời nhóm vào năm 1970, Diana Ross bắt đầu sự nghiệp solo với nhiều bản hit lớn trong vài thập kỷ. Trong thập niên 70s, Diana Ross vươn lên hàng siêu sao và trở thành một trong những diva có sự nghiệp đỉnh cao nhất. Bà được tạp chí Billboard vinh danh là "Nữ nghệ sĩ giải trí của thế kỷ 20". Năm 1993, Sách Kỷ lục Guinness thế giới đã vinh danh Diana Ross là nữ nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất trong lịch sử.

Trong thập niên 70s, Diana Ross vươn lên hàng siêu sao và trở thành một trong những diva có sự nghiệp đỉnh cao nhất

Một trong những dấu ấn sự nghiệp của Diana Ross chính là mối quan hệ với ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Với Michael Jackson, Diana Ross là người bạn khác giới thân thiết, có thể tâm sự mọi bí mật với lòng tin tuyệt đối. Ông hoàng nhạc pop gặp nữ diva từ năm 10 tuổi, khi còn ở trong nhóm nhạc gia đình. Đây chính là cuộc gặp “định mệnh”, đem đến cho ông bước ngoặt sự nghiệp. Ban nhạc nhà Jackson ngay sau buổi diễn đó đã được gặp Ross và và được bà đề nghị hợp tác.

Michael Jackson luôn tỏ lòng biết ơn với Diana Ross, bà là cố vấn, dạy cho các anh em nhà Jackson cách trình diễn và tạo hình ảnh trước công chúng

Michael Jackson luôn tỏ lòng biết ơn với Diana Ross, bà là cố vấn, dạy cho các anh em nhà Jackson cách trình diễn và tạo hình ảnh trước công chúng. Tiếng tăm của ban nhạc The Jackson Five bắt đầu vang xa nhờ sự giúp đỡ của Ross. Bà chính là người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong cách Michael Jackson sau này và là người phụ nữ duy nhất ngoài mẹ ruột mà Michael Jackson tin tưởng giao quyền giám hộ 2 con. Trong sự nghiệp lẫn cuộc sống, Diana Ross đều có vai trò quan trọng, vừa là bạn, là thầy lẫn người phụ nữ Michael Jack tin tưởng nhất.

Diana Ross đều vai trò quan trọng, vừa là bạn, là thầy lẫn người phụ nữ Michael Jack tin tưởng nhất

Khen một câu mà Jung Kook lên hàng popstar

Sự nghiệp của Diana Ross như một tượng đài khó vượt qua của văn hóa đại chúng Mỹ. Do đó, những lời nhận xét của bà có sức ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ nghệ sĩ. Năm 2023, Jung Kook (BTS) ra mắt làng nhạc với tư cách nghệ sĩ độc lập cùng album GOLDEN. Nam thần tượng thâm nhập thị trường Mỹ bằng album tiếng Anh, collab với các nghệ sĩ quốc tế và đặc biệt là tái hiện hình tượng ông hoàng nhạc pop Michael Jackson trong MV Standing Next to You.

MV Standing Next to You - Jung Kook

Một nghệ sĩ có xuất phát triển là idol Kpop, cho thấy tiềm năng và tham vọng trở thành popstar thế hệ mới, quảng bá ở Mỹ. Fanbase hùng hậu của BTS có thể đảm bảo thành tích hàng đầu cho Jung Kook, nhưng trong lòng giới chuyên môn, còn có nhiều bàn luận về việc Jung Kook có đủ sức ảnh hưởng để trở thành popstar hay không. Và “tư cách tái hiện Michael Jackson” là một trong những điểm các nhà phê bình âm nhạc lưu tâm.

Jung Kook mang điệu nhảy trứ danh của Michael Jackson vào MV

Trang phục được tạo hình tỉ mẩn từ hình tượng thời hoàng kim của người nghệ sĩ quá cố

Jung Kook mang điệu nhảy trứ danh của Michael Jackson vào MV, trang phục được tạo hình tỉ mẩn từ hình tượng thời hoàng kim của người nghệ sĩ quá cố. Để làm được điều này, bản thân Jung Kook và ekip đã phải nghiêm túc nghiên cứu, được truyền cảm hứng và thực hiện một cách cẩn thận, tránh gây tranh cãi.

Nỗ lực của em út nhóm nhạc toàn cầu được “chứng thực" bởi một trong những người có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp âm nhạc nhất

Nỗ lực của em út nhóm nhạc toàn cầu được “chứng thực" bởi một trong những người có ảnh hưởng đến ngành công nghiệp âm nhạc nhất - cố vấn của Michael Jackson. Diana Ross đã chia sẻ trên website của mình MV Standing Next To You với nội dun g “Tôi thực sự thích ca khúc cũng như giọng hát của cậu ấy. MJ được thể hiện qua mọi động tác. Tôi nghĩ cậu ấy rất tuyệt”. Diana Ross không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của Jung Kook, và thực sự yêu thích cách mà em út BTS mang tri ân đến biểu tượng Michael Jackson. Tại danh mục ca khúc yêu thích, Diana Ross chọn Standing Next To You là một trong 3 bài hát góp mặt.

Sự công nhận đến từ nữ diva đã đập tan hoài nghi về việc Jung Kook có đủ tư cách tái hiện hình ảnh Michael Jackson hay không

Sự công nhận đến từ nữ diva đã đập tan hoài nghi về việc Jung Kook có đủ tư cách tái hiện hình ảnh Michael Jackson hay không. Chỉ với một album, Jung Kook đã được công nhận như một hiện tượng pop thế hệ mới. Giữa lúc ở đỉnh cao, Jung Kook tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 6 tới đây, nam thần tượng sẽ chính thức mãn hạn nghĩa vụ, BTS có kế hoạch trở lại vào nửa cuối 2025. Truyền thông quốc tế dự đoán, Jung Kook sẽ còn bùng nổ hơn khi trở lại, phát triển song song sự nghiệp cá nhân và cùng BTS “chinh phạt" những cột mốc mới.