Khi người yêu cũ Lee Min Ho hoá Jennie: Khoe vòng eo của “mẹ một con” khiến dân mạng trầm trồ

Tại buổi fanmeeting Hye Talk của Park Shin Hye vừa diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên đã khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi phấn khích khi thể hiện loạt bản cover vũ đạo với thần thái "không phải dạng vừa". Trong đó, màn trình diễn ca khúc like JENNIE của JENNIE (BLACKPINK) đặc biệt gây chú ý nhờ phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút chẳng kém gì một idol thực thụ.

Park Shin Hye tự tin thể hiện trình vũ đạo như idol khi cover ca khúc like JENNIE

Trong đoạn video do người hâm mộ ghi lại, Park Shin Hye khiến nhiều khán giả bất ngờ với khả năng vũ đạo điêu luyện, chuyển động dứt khoát và biểu cảm sân khấu ấn tượng. Nhiều người còn không tin rằng đây là một diễn viên đang nhảy, bởi thần thái và khí chất idol toát ra quá rõ. Không chỉ cover like JENNIE, nữ diễn viên còn tiếp tục “đốt cháy” sân khấu với các bản hit khác như Whiplash (aespa) và Rebel Heart (IVE), cho thấy niềm đam mê biểu diễn vẫn luôn cháy bỏng trong cô.

Nhiều người hâm mộ vẫn ngỡ ngàng vì không ngờ đây là thân hình của người đã có một con

Điều khiến công chúng thêm ngưỡng mộ là ngoại hình rạng rỡ, trẻ trung đến ngỡ ngàng của Park Shin Hye dù cô đã lập gia đình và làm mẹ. Nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút khiến nhiều người phải thốt lên rằng cô chính là hiện thân hoàn hảo của câu nói: “Gái một con trông mòn con mắt”.

Vũ đạo gốc của ca khúc like JENNIE

Đoạn video ghi lại phần trình diễn của Park Shin Hye đã thu hút gần 300 nghìn lượt xem trên X (Twitter) và hơn 2,5 triệu lượt xem trên TikTok, chứng minh sức hút bền bỉ của nữ diễn viên sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Nhiều bình luận đầy ngưỡng mộ dành cho cô, cho rằng thời gian dường như đã “bỏ quên” Park Shin Hye bởi dù đã trải qua nhiều cột mốc trong cuộc sống, cô vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo và sức sống đầy cuốn hút như thuở ban đầu:

- Cha Eun Sang năm nào giờ đã có con trai 3 tuổi và một anh chồng đẹp trai bên cạnh rồi.

- Clip này ở đâu tui thả like ở đó. Bả nhảy xịn đét.

- Bánh cuốn quá!

- Vũ đạo đẹp là phần còn lại do nụ cười, thần thái nhìn thoáng dễ sợ. Đúng kiểu phóng khoáng nên cuốn lắm, mặt tươi roi róiiii

- Coi gái 1 con mà nhảy cỡ này.

Park Shin Hye làm chủ sân khấu với hit Whiplash - aespa

Park Shin Hye sở hữu kỹ năng vũ đạo nổi bật là nhờ quá trình được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành idol trước khi chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô bắt đầu gây chú ý khi xuất hiện trong MV Flower của ca sĩ Lee Seung Hwan vào năm 2001. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến từ vai diễn trong bộ phim đình đám Nấc Thang Lên Thiên Đường (2003), giúp cô khẳng định khả năng diễn xuất và quyết định theo đuổi con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Park Shin Hye “bỏ túi” loạt vai diễn để đời hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật

Tuy nhiên, sau khi debut làm diễn viên, Park Shin Hye vẫn “nhớ nghề” nên cô thường xuyên góp giọng trong các OST của những bộ phim mà mình tham gia diễn xuất như: Without Words, Lovely Day - OST phim Cô Nàng Đẹp Trai (2009), The Way We Fall In Love - OST phim Heartstring (2011), Love Is Like Snow - OST phim Pinocchio (2014),... Bên cạnh đó, Park Shin Hye cũng đã từng thể hiện vũ đạo điêu luyện của mình trong nhiều sự kiện từ lúc ra mắt đến hiện tại khiến nhiều người hâm mộ trêu đùa rằng, nghề chính là diễn viên còn nghề part-time là làm idol.