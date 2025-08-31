Người Việt thường có tính tiết kiệm, giữ lại những món đồ đã qua sử dụng để "biết đâu sau này cần đến". Tuy nhiên, trong phong thủy, không phải thứ gì cũng nên cất giữ. Có những món đồ cũ nếu để lâu trong nhà sẽ tích tụ năng lượng xấu, làm cản trở dòng khí lưu thông, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự nghiệp và tài lộc của gia chủ. Tưởng chừng vô hại, nhưng chính những vật dụng quen thuộc này lại là "hung thủ thầm lặng" khiến vận may của bạn không thể khởi sắc.

1. Cây cối khô héo – "lá chắn" may mắn biến thành nguồn năng lượng xấu

Cây xanh vốn được xem là vật phẩm phong thủy giúp thanh lọc không khí, mang lại sinh khí cho ngôi nhà. Thế nhưng, khi cây đã khô héo hoặc chết, nó lại trở thành biểu tượng của sự tàn lụi, cản trở vận may. Để cây héo rũ trong góc phòng chẳng khác nào giữ lại những điều tiêu cực. Vì vậy, hãy mạnh dạn thay thế cây mới, vừa làm đẹp không gian, vừa khởi tạo nguồn năng lượng tươi mới cho gia đình.





2. Chăn gối, ga trải giường cũ – vật dụng chạm gần thân thể nhưng dễ quên thay mới

Chăn ga gối đệm là những vật dụng tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, lưu giữ khí trường của người dùng. Nếu để chúng quá lâu hoặc hư hỏng mà không thay, năng lượng tích tụ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, tinh thần và sức khỏe. Với những bộ còn lành lặn, gia chủ có thể tận dụng làm đồ tái chế như thảm, nệm cho thú cưng hoặc gửi tặng người cần đến. Cách này vừa tiết kiệm vừa đảm bảo không để khí xấu tồn đọng trong nhà.

3. Đồ điện tử lỗi thời – "ổ chứa" năng lượng trì trệ và độc hại

Điện thoại, tivi, đầu đĩa… sau khi thay mới thường bị cất vào một góc nhà vì tiếc của. Tuy nhiên, những món đồ điện tử cũ không chỉ chiếm diện tích mà còn chứa các chất độc hại, dễ phát tán ra môi trường sống. Về mặt phong thủy, đây được coi là nguồn năng lượng trì trệ, khiến gia chủ khó bứt phá trong công việc, tài vận bị kìm hãm. Cách tốt nhất là mang chúng đến nơi tái chế hoặc bán thanh lý, vừa bảo vệ sức khỏe vừa giải phóng năng lượng xấu.





4. Bếp núc, chén đĩa sứt mẻ – "điềm gở" cho tài lộc và sự nghiệp

Trong phong thủy, bếp và bàn ăn tượng trưng cho tài lộc, sự sung túc. Vì thế, những vật dụng như nồi niêu, chén bát hư hỏng hoặc sứt mẻ nếu vẫn tiếp tục sử dụng sẽ tạo ra năng lượng tiêu cực, báo hiệu sự thiếu hụt và hao tổn tài chính. Đặc biệt, bát đĩa sứt còn bị coi là "ngắt vận quý nhân", khiến sự nghiệp khó thăng tiến. Gia chủ nên thay mới ngay và nếu muốn tặng lại, hãy gửi đúng nơi, đúng người, tuyệt đối không vứt bỏ bừa bãi bởi hành động này được xem là "ném đi tài lộc".

Giữ lại đồ cũ đôi khi xuất phát từ sự tiết kiệm, nhưng nếu không đúng cách sẽ vô tình làm mất cân bằng phong thủy trong nhà. Một không gian sạch sẽ, gọn gàng, chỉ giữ lại những món đồ thực sự hữu ích không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm mà còn mở ra cơ hội mới cho sức khỏe, sự nghiệp và tài vận. Đừng để những vật dụng quen thuộc nhưng đã lỗi thời trở thành rào cản trên con đường đi tìm may mắn của chính bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)