Khi chọn ở chung cư, câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn nhất chính là: Nên chọn tầng nào để vừa tiện lợi, vừa đảm bảo chất lượng sống lâu dài? Dân gian có câu "nhất tầng trệt, nhì tầng hai, ba tầng quan lớn", để ám chỉ quan niệm về sự khác biệt giữa các tầng.

Nhưng theo góc nhìn khoa học của kiến trúc sư, trong một tòa nhà dù cao bao nhiêu, vẫn có những "tầng vàng" vừa hội tụ đủ tiện ích, vừa mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp. Đặc biệt, ba loại tầng dưới đây được đánh giá là lý tưởng nhất, đảm bảo giá trị sử dụng lẫn giá trị kinh tế.





1. Tầng cận đỉnh – "phượng hoàng tầng"

Nhiều người e ngại tầng cao nhất vì mùa hè nóng bức, mùa đông lạnh giá, lại dễ gặp vấn đề thấm dột. Nhưng tầng cận đỉnh ngay dưới nó lại hoàn toàn khác.

- Ánh sáng và tầm nhìn lý tưởng: Sống ở tầng này, gia chủ vẫn được hưởng trọn vẹn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng rãi như ở tầng cao nhất. Một khung cửa kính lớn, thêm một tách trà chiều, sẽ khiến cuộc sống bỗng chốc thi vị hơn.

- Mát mẻ, tiết kiệm điện: Tầng cận đỉnh có tầng trên che chắn, giảm hấp thụ nhiệt, không gian trong nhà luôn thoáng mát, đặc biệt là vào mùa hè.

- Ý nghĩa phong thủy: Trong quan niệm, tầng cận đỉnh được ví như "tổ phượng hoàng" – tượng trưng cho sự thăng hoa, chất lượng sống cao cấp. Chính vì thế, đây thường là tầng đắt giá nhất trong toàn bộ tòa nhà.





2. Nhóm tầng chiếm 2/3 tổng chiều cao tòa nhà

Ví dụ, một tòa nhà 30 tầng thì tầng 10 đến tầng 20 chính là khu vực "tầng vàng".

- Thông thoáng, ánh sáng tự nhiên: Các tầng này thường không bị che khuất, nên căn hộ sáng sủa, gió lưu thông dễ dàng. Nếu là căn hộ hướng Nam – Bắc, gia chủ sẽ tận hưởng ánh sáng và gió trời cả ngày.

- Ít ồn ào, riêng tư hơn: So với tầng thấp dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng xe cộ, người qua lại, khu vực trung cao tầng lại yên tĩnh hơn, đảm bảo không gian nghỉ ngơi lý tưởng.

3. Tầng 6 – 8: Số đẹp, tiện lợi, dễ bán lại

Đây là nhóm tầng được nhiều gia đình đặc biệt ưa chuộng.

- Phong thủy tốt: Tầng 6 gắn liền với "lục lộc", tầng 7 tượng trưng "thăng tiến", tầng 8 mang ý nghĩa "phát đạt". Chính vì thế, đây là lựa chọn số một của những ai coi trọng vận khí.

- Tiện lợi khi di chuyển: Không quá cao nên không phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy. Đồng thời, cũng không bị bí bách hay ẩm thấp như tầng trệt.

- Không gian sáng sủa: Ở tầm trung này, căn hộ vẫn đón được nắng gió, không lo ẩm mốc, không gian sống trong lành và thoải mái.





Những tầng nên tránh khi mua

- Tầng "dây lưng" (tầng có đường gờ ngang mặt tiền): Dễ bị đọng bụi bẩn, nước mưa thấm, gây ẩm mốc, ảnh hưởng đến thông gió và ánh sáng.

- Một số tầng kỹ thuật như 3, 7, 10, 17: Đây thường là các tầng "sàn thép chữ H", lớp sàn mỏng hơn, dễ gặp tình trạng thấm nước, nứt nẻ theo thời gian.

Mua nhà là chuyện cả đời, việc chọn tầng không chỉ dựa vào sở thích mà cần tính toán kỹ về tiện nghi, phong thủy và giá trị lâu dài. Nếu đang phân vân, 3 loại "tầng vàng" trên chắc chắn sẽ là lựa chọn an toàn đáng tham khảo.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm.