Người xưa tin rằng "gia hòa vạn sự hưng", mà sự hòa này bắt đầu từ chính khí trường trong căn nhà. Trong văn hóa truyền thống phương Đông, âm dương là gốc rễ điều tiết vạn vật: Sáng ấm tượng trưng cho dương, tối ẩm tượng trưng cho âm. Khi nhà cửa sáng sủa, thoáng đãng, vận khí thăng hoa, gia đình khỏe mạnh.

Trái lại, không gian u ám, ẩm thấp dễ khiến tâm trạng nặng nề, sức khỏe sa sút, thậm chí ảnh hưởng đến tài vận và hòa khí vợ chồng. Vậy làm sao để nhận biết gia đình bạn đang thịnh dương hay thịnh âm?

Những nguyên tắc dưới đây từ kinh nghiệm nhiều năm của các thầy phong thủy sẽ giúp bạn tự kiểm tra khí trường trong nhà.

Cách nhận biết khí trường trong nhà

1. Quan sát ánh sáng và độ thoáng

Ánh sáng tự nhiên là nguồn dương khí lớn nhất. Nhà cửa đón nhiều ánh sáng, không gian thoáng đãng giúp tâm trạng con người phấn chấn, tinh thần lạc quan, công việc hanh thông. Ngược lại, ngôi nhà thiếu sáng, ẩm thấp thường gây cảm giác mệt mỏi, dễ bực bội.

Sống trong ngôi nhà dồi dào sinh khí, thoáng đãng, sạch sẽ giúp tinh thần gia chủ vui vẻ, khỏe mạnh. (Ảnh minh họa)

2. Cân đối diện tích và số người ở

Phong thủy nhấn mạnh sự cân bằng. Nhà quá rộng mà người ở quá ít khiến dương khí loãng, âm khí dễ tụ lại, tạo cảm giác cô quạnh. Ngược lại, nhà quá nhỏ mà đông người sẽ làm dương khí khó lưu thông, gây bức bối, dễ dẫn đến xung đột.

3. Kiểm tra bố cục không gian

Một ngôi nhà "cát khí" thường có phòng khách rộng rãi, sáng sủa; phòng ngủ ấm áp, yên tĩnh; bếp và bàn ăn gọn gàng, ngăn nắp. Đồ đạc bày biện hợp lý, tránh chắn lối khí lưu thông. Nếu đồ đạc ngổn ngang, lối đi bị cản trở, năng lượng âm dễ ứ đọng.

Khi âm khí quá nặng, dấu hiệu nào dễ nhận biết?

- Sức khỏe giảm sút: Cư ngụ lâu trong nhà âm khí nặng dễ sinh cảm cúm, ho, thậm chí mắc bệnh mãn tính do môi trường ẩm thấp tích tụ vi khuẩn.

- Vận khí sa sút: Công việc trục trặc, tài chính bấp bênh, quan hệ xã hội căng thẳng – đó là hệ quả khi dương khí bị âm khí lấn át.

Ngôi nhà nhiều âm khí khiến gia chủ dễ sinh mệt mỏi, cáu gắt. (Ảnh minh họa)

- "Nữ mạnh nam yếu": Trong một số trường hợp, bố trí phòng ngủ hoặc khí trường mất cân bằng dễ khiến phụ nữ trở nên lấn át, còn đàn ông thiếu chủ động và quyết đoán, gia đình dễ nảy sinh bất hòa.

- Vật nuôi bất an: Chó mèo vốn rất nhạy cảm với năng lượng môi trường. Nếu chúng hay lo lắng, gắt gỏng, thậm chí bất thường, có thể đó là dấu hiệu cảnh báo âm khí nặng trong nhà.

Góc nhìn chuyên gia: Thầy phong thủy Lý Vận Hữu

Với hơn 36 năm nghiên cứu và ứng nghiệm thực tế, thầy Lý Vận Hữu – một trong những gương mặt tiêu biểu trong giới phong thủy Trung Quốc, hiện là Hội trưởng điều hành Hiệp hội Dịch học Trung Quốc, Phó chủ tịch Ủy ban Văn hóa Dịch học thuộc Hiệp hội Văn hóa Truyền thống, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quảng bá Dịch học Quốc tế.

Thầy nhấn mạnh: "Mệnh lý không phải mê tín, mà là sự quan sát quy luật vận hành của thiên – địa – nhân. Nắm được quy luật, con người sẽ biết cách hóa giải khó khăn, khơi thông vận khí, đón nhận thịnh vượng".

Một ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng, bố cục hợp lý chính là nền tảng nuôi dưỡng sức khỏe và tài lộc. Nếu muốn kiểm tra vận khí của gia đình, hãy bắt đầu từ việc nhìn lại chính ngôi nhà mình đang sống.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)