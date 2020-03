"Tiết kiệm thành công để nghỉ hưu sớm", một triệu phú đã bỏ việc ngân hàng để hoàn thành giấc mơ khi anh vừa tròn 34 tuổi

Người thực hiện được điều này là Sam Dogen, một nhân viên làm việc tại ngân hàng đầu tư suốt 13 năm kể từ khi mới ra trường.

Anh cũng là chủ nhân của trang web chuyên viết về tài chính cá nhân Financial Samurai. Sam Dogen đã có bằng cử nhân kinh tế của trường Đại học The College of William & Mary và bằng MBA của Đại học California.

Việc nghỉ hưu sớm được Sam Dogen quyết định khi anh mới chạm tới ngưỡng 34 tuổi, khi đã nắm trong tay kinh tế ổn định như một triệu phú.

Lựa chọn sống cuộc đời còn lại yên bình với gia đình tại vùng biển Hawaii, câu chuyện của Sam Dogen là một bài học về cách tiết kiệm thông minh trong cuộc sống.

Giống như nhiều người Mỹ khác, Sam Dogen cũng bị ám ảnh bởi những giấc mơ trở nên giàu có và có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi trung niên.

Chính vì thế, ngay từ khi còn là một anh chàng sinh viên, Sam Dogen đã chỉ ăn những tô mì có giá 16.000 đồng, uống như ly sinh tố bơ có giá rẻ. Bởi vì suy nghĩ những đồng tiền lẻ cũng có thể thay đổi cả cuộc đời bạn.

Tuy nhiên, đến năm 34 tuổi khi Sam Dogen đã có trong tay 69 tỷ thì lối suy nghĩ này đã thay đổi hoàn toàn. Vì với anh, sở hữu số tiền khổng lồ này không chỉ bởi tiết kiệm mà còn nhờ sự thay đổi tư duy. Sam Dogen cho rằng, người có tư duy giàu có là người nhận thức được của cải là sản phẩm họ thu được từ việc sử dụng thời gian và tiền bạc mà mình có. Bằng cách đó, họ sẽ làm việc chăm chỉ hơn, đầu tư nhiều hơn để tăng nguồn thu nhập.

Ngược lại, việc chăm chăm vào tiết kiệm chỉ mang tới lối tư duy thiếu thốn. Các quyết định được đưa ra đều nằm trong ngưỡng an toàn, tránh được rủi ro bằng mọi giá. Đồng nghĩa với việc, họ suy nghĩ giới hạn, mọi thứ để làm giàu đều trong vòng xoay tiết kiệm. Và Sam Dogen cho rằng, chỉ tiết kiệm sẽ không thể giàu có.

Hầu như mọi người đều bảo với nhau về chuyện mỗi ngày tiết kiệm một cốc trà sữa 50.000 đồng có thể khiến bạn giàu có hơn. Thậm chí, còn có thể trở thành triệu phú nhờ lãi suất kép. Tuy nhiên, hãy nhìn vào thực tế khi bạn phải bỏ ra bao nhiêu cốc trà sữa và chờ đợi lãi suất kép trong vòng bao nhiêu năm mới trở nên giàu có.

Theo như Sam Dogen, thời gian đầu thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm của mình anh cũng sẽ áp dụng theo cách giống mọi người. Như tìm người san sẻ tiền phòng, ăn uống kham khổ. Nhưng sau một thời gian áp dụng, anh phát hiện ra rằng chúng thực sự không khả quan.

Cụ thể, chọn cắt giảm tiền nhà, đồ ăn, tiện nghi và chi phí đi lại là bạn đã chuyển sang những khu sống cách xa trung tâm. Thời gian đầu có thể cảm thấy vui vẻ bởi số tiền tiết kiệm được, nhưng lâu dần mọi thứ sẽ nhàm chán và mệt mỏi hơn. Chất lượng cuộc sống giảm xuống đi kèm với các mối quan hệ xây dựng lâu năm bị tan rã.

Không những thế, một trong những lợi ích của việc sống tại trung tâm thành phố là bạn được tiếp cận với nhiều cơ hội tạo ra thu nhập cao. Do đó, những người giàu sẽ lựa chọn cách ở lại đây lâu nhất có thể để tăng cơ hội tối đa thu nhập.

Chính vì vậy, sau khi đã hoàn thành việc nghỉ hưu sớm, Sam Dogen cũng rút ra được một vài cách. Đầu tiên, nên áp dụng tư duy giàu có. Ngừng việc suy nghĩ không chi tiền để tiết kiệm mà thay vào đó là bắt đầu tìm kiếm và tận dụng những cơ hội lớn hơn.

Tập trung phát triển sự nghiệp vì đây là cơ hội giúp bạn nghỉ hưu sớm. Lựa chọn công việc mình yêu thích, cống hiến hết sức mình để nhận về thành quả xứng đáng. Luôn tìm tòi, phát triển kĩ năng, làm việc tập trung để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực của bạn.

Sử dụng tiền đầu tư để tạo ra những nguồn thu theo cấp số nhân. Nguyên tắc là sử dụng những khoản đầu tư theo cách thận trọng nếu bạn không phải là người giỏi trong lĩnh vực này.

Và cuối cùng là kiểm soát tốt tài chính cá nhân. Việc cân đối chi tiêu mỗi tháng là điều quan trọng để bạn có số tiền lớn đầu tư sinh lời. Hãy cố gắng duy trì ngân sách, sử dụng công cụ quản lý miễn phí để theo dõi tài chính của bản thân.

Theo CNBC