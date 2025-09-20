Các chuyên gia cảnh báo, có 7 món đồ trong nhà dù tiếc đến đâu cũng nên mạnh tay vứt bỏ, bởi vừa khó dùng, vừa tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe.

1. Đũa dùng quá lâu

Đặc biệt là đũa gỗ, đũa tre - sau thời gian dài sử dụng rất dễ ẩm mốc, chuyển màu đen, bề mặt bám đầy vi khuẩn và nấm mốc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra chúng có thể chứa tụ cầu vàng, vi khuẩn E.coli, thậm chí độc tố aflatoxin - chất gây ung thư gan.

Khuyến cáo: Nên thay đũa 3-6 tháng một lần, rửa sạch và phơi khô sau khi sử dụng, tuyệt đối tránh môi trường ẩm ướt.

2. Khăn tắm, khăn mặt cũ hoặc ẩm mốc

Khăn là nơi tích tụ vi khuẩn cực nhanh. Sau thời gian dài sử dụng, dù có giặt sạch thì vi khuẩn vẫn nằm sâu trong sợi vải, dễ gây mụn, viêm da, nấm ngứa.

Khuyến cáo: Cứ khoảng 3 tháng nên thay khăn một lần, luôn giữ khăn khô ráo, sạch sẽ.

3. Thực phẩm quá hạn hoặc biến chất

Thực phẩm để lâu quá hạn thường sinh độc tố, vi khuẩn, nấm mốc… Khi ăn vào dễ gây ngộ độc, đau bụng, tiêu chảy.

Khuyến cáo: Kiểm tra định kỳ tủ lạnh và kệ bếp, loại bỏ thực phẩm hết hạn hoặc có dấu hiệu biến chất.

4. Bộ bát đĩa men màu

Nhiều loại bát đĩa trang trí bằng men màu kém chất lượng có thể chứa chì, cadimi. Khi tiếp xúc với thức ăn nóng, các kim loại nặng này dễ hòa tan, tích tụ lâu dài gây ngộ độc mãn tính.

Khuyến cáo: Chỉ nên dùng bát đĩa men chìm, tuyệt đối tránh hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc.

5. Dép nhựa PVC rẻ tiền

Dép PVC hút ẩm, bí khí, dễ gây nấm chân, hôi chân. Chưa kể trong quá trình sản xuất có thể thêm phụ gia độc hại, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khuyến cáo: Nên chọn dép bằng chất liệu EVA hoặc cao su tự nhiên, an toàn và thoáng khí hơn.

6. Gia vị đã mở nắp quá lâu

Nước mắm, dầu hào, tương ớt, sốt cà chua… nếu mở nắp mà không bảo quản đúng cách rất dễ hỏng, mất hương vị và sinh độc tố.

Khuyến cáo: Gia vị sau khi mở cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, sử dụng nhanh trong thời gian khuyến cáo.

7. Rau củ quả đã hỏng một phần

Nhiều người tiếc của thường cắt bỏ phần hỏng rồi ăn tiếp, nhưng thực tế nấm mốc, vi khuẩn đã lan ra toàn bộ quả hoặc củ. Ăn vào vẫn gây hại cho sức khỏe.

Khuyến cáo: Rau củ quả đã hỏng, dù chỉ một phần, cũng nên vứt bỏ hoàn toàn.

Những món đồ trên tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe. Đừng vì tiết kiệm vài đồng mà đánh đổi bằng sự an toàn của cả gia đình. Hãy tập thói quen kiểm tra, thay mới và loại bỏ kịp thời, để ngôi nhà luôn sạch sẽ, an toàn.

Nguồn và ảnh: Sohu