Tiết kiệm 21 tỷ đồng tậu nhà, tôi tưởng lãi to ai ngờ vào ngõ cụt: Lơ đãng 1 điểm mà giờ ở không đáng, bán không xong

Mua nhà là mục tiêu quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Hầu hết mọi người đều tin rằng “an cư lạc nghiệp”, khi có chỗ cư trú ổn định chắc chắn cuộc sống sẽ sớm ổn định, bớt đi nhiều gánh nặng.

Tuy nhiên, khi mua nhà nhiều người lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi phát hiện ra các góc khuất. Đáng tiếc thay, dù có đáng tiếc bạn cũng không thể nào quay ngược thời gian để quyết định lại. Dù bỏ ra 1 số tiền khổng lồ để mua nhà, người đàn ông tên J cũng rơi vào tuyệt vọng vì sống trong tình trạng ở không đáng, bán không xong.

Dưới đây chính là lời chia sẻ của J trên trang Asia One, cũng là lời khuyên “xương máu” cho nhiều người đang có ý định dồn tiền mua nhà.

Lựa chọn khu vực giá cả phải chăng, mật độ dân cư thấp

Khi mới có ý định mua căn nhà của riêng mình, tôi đã có những ý tưởng rõ ràng. Tôi mắc chứng đau nửa đầu từ khi còn nhỏ do tiếng ồn và làm việc trong 1 môi trường căng thẳng nên mong muốn 1 không gian bình yên. Một khu vực có mật độ dân cư thấp là ý tưởng tuyệt vời nảy lên trong đầu tôi.

Khi tìm được một nơi gần bố mẹ tôi ở Siglap, tôi nghĩ nó thật hoàn hảo. Đó là 1 căn hộ không cửa ngăn, nằm ngay gần Đường East Coast với giá tiền 900.000 USD (21 tỷ đồng). Vào thời điểm đó, đây là căn hộ được bán với giá khá đắt.

Tôi cũng có thêm 1 giải pháp thay thế là căn hộ bán lại ở Paya Lebar nhưng người môi giới cho rằng đó không phải lựa chọn phù hợp. Họ nói với tôi rằng nó không tốt bằng Siglap và ở Siglap không có vấn đề gì đáng phải lo nên cứ yên tâm.

Thêm 1 lý do khiến tôi nhanh chóng quyết định sẽ mua nhà theo lời môi giới chính là nhà tôi đông anh em nên hiếm có không gian yên tĩnh. Trong khi đó tôi rất cần 1 không gian yên tĩnh và riêng tư để làm việc nên sớm đã đưa ra quyết định.

Tưởng lãi to ai ngờ đi vào ngõ cụt

Ngay sau khi mua nhà, tôi rất tin tưởng vào lời môi giới và kỳ vọng về ngôi nhà của riêng mình. Tôi nghĩ mình đã lãi to vì không gian yên tĩnh có thể giúp tôi tập trung làm việc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những bất cập của ngôi nhà mới khiến tôi quên đi ưu điểm yên tĩnh của nó. Ngay từ những ngày đầu chuyển nhà tới tôi đã thấy ngôi nhà 21 tỷ đồng của mình có rất nhiều vấn đề.

Tháng đầu tiên vào ở, tôi đã thấy hệ thống đèn tối sầm đi so với lúc mới nhận nhà. Không dừng ở đó, trần nhà còn xuất hiện các “cục u”, thậm chí còn bị thấm và rò rỉ nước xuống sàn. Sau khi phát hiện vấn đề, tôi nhanh chóng liên hệ với nhà thầu và họ xác nhận nguyên dân là do tầng phía trên.

Tôi gặp chủ nhà tầng trên và phản ánh về vấn đề này nhưng không được giải quyết. Ngược lại, họ nói rằng họ chỉ thuê phòng này để ở nên mọi vấn đề phải thông qua chủ nhà. Trong khi đó, người chủ này hiện làm việc và định cư tại nước ngoài nên không dễ liên lạc.

Sau khoảng vài tháng, tôi mới gặp được chủ cho thuê tầng trên. Từ lúc phát hiện trần nhà bị thấm tới lúc được sửa chữa tôi phải dùng xô, chậu hứng nước để khỏi ướt sàn. Dù vậy, tôi thấy cuộc sống rất bất tiện khi phải mang nước ở xô, chậu đi đổ mỗi ngày. Thậm chí tôi còn làm hỏng 1 chiếc đệm trị giá 3.500 USD (82 triệu đồng) từ khi chuyển sang nhà mới.

Cũng chính vì nhà bị thấm, tôi rất sợ làm hỏng luôn các nội thất trong nhà. Vì thế, tôi hạn chế sắm những món đồ đắt tiền, thậm chí phải di chuyển vị trí đồ đạc trong nhà để tránh bị ướt.

Ở khu vực vệ sinh chung của tòa nhà, nhiều người không có ý thức đã bày bừa rác thải khiến tôi càng chán nản. Đôi khi có nhiều người còn ngồi trên cầu thang nói chuyện và hút thuốc đến tận ba hoặc bốn giờ sáng.

Nhiều lần tụ tập, họ cười to đến nỗi tôi bị đánh thức. Tôi nghĩ họ không phải cư dân ở đây nhưng vẫn dễ ra vào vì không có bảo vệ trông vào ban đêm. An ninh không đảm bảo khiến tôi không thực sự an tâm khi ở nhà mới.

Nguồn nước trong phòng tắm cũng là 1 vấn đề. Khi tôi vặn nước ở mức lớn nhất vòi cũng chỉ chảy rất nhẹ như đường ống bị tắc. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng tôi lại ngửi thấy mùi hôi sực lên từ ống, dù khắc phục cũng không có hiệu quả triệt để.

Một trong những nỗi lo lớn nhất của tôi khi sống ở căn nhà mới này chính là khả năng bán lại. Chỗ tôi ở dù gần nhà bố mẹ nhưng lại ít dân cư, ít tàu điện ngầm và các phương tiện tiện nghi khác.

Hơn nữa, giá nhà ở đây khá đắt và khách thường sẽ mua những căn hộ mới thay vì căn hộ bán lại. Chưa hết, căn hộ của tôi chỉ có 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm, chúng khá nhỏ hẹp nên khả năng tìm được chủ mới cũng khó hơn.

Dù mua nhà với giá đắt nhưng hiện tại tôi lại phải chịu những bất cập không đáng có. Nếu kiểm tra cẩn thận trước khi nhận nhà và bình tĩnh hơn trong việc thanh toán có lẽ tôi đã không chọn mua căn nhà chất lượng thấp như vậy.

