Hành trình Chiến Sĩ Quả Cảm mùa đầu tiên đã khép lại nhưng sứ mệnh lan tỏa lòng quả cảm, tinh thần đồng đội và niềm tự hào người chiến sĩ CAND Việt Nam vẫn tiếp tục được nối dài qua nhiều dự án truyền thông mới. Mới đây, talkshow đặc biệt Ở Đây Có Ai? - Chiến Sĩ Quả Cảm với sự tham gia của bộ đôi chiến sĩ nhập vai Tiến Đạt - Tiến Luật đã chính thức lên sóng.

Ở Đây Có Ai? là talkshow nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ, nơi những cặp bạn thân nổi tiếng trong showbiz Việt ngồi lại để tâm sự, hồi tưởng về những kỷ niệm khó quên hay chia sẻ về những dự án mới sắp ra mắt. Không phải những cuộc phỏng vấn khuôn mẫu, talkshow mang đến bầu không khí ấm áp, vui tươi và đầy cảm xúc, nơi khán giả được chạm vào một góc rất khác của nghệ sĩ - chân thành, mộc mạc và thật như chính họ ngoài ánh đèn sân khấu.

Với phiên bản đặc biệt Ở Đây Có Ai? - Chiến Sĩ Quả Cảm, những câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc từ hành trình khổ luyện 4 tháng trong môi trường CAND sẽ lần đầu được hé lộ. Tình đồng đội, sự gắn kết và niềm tự hào khi được khoác lên mình màu áo thiêng liêng của người chiến sĩ - tất cả sẽ được Tiến Luật và Tiến Đạt kể lại một cách gần gũi, tự nhiên mà không kém phần xúc động.

Đinh Tiến Đạt và Tiến Luật kể lại những cảm xúc khó quên trong quá trình tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm

Tiến Đạt và Tiến Luật cùng nhìn lại hành trình đáng tự hào của cả hai trong gần 4 tháng quay hình "gameshow cực nhất" từ trước đến nay. Tiến Luật chia sẻ, lúc đầu anh cảm thấy đây là một chương trình rất vui vì quy tụ dàn cast nghe tên là cảm nhận được sự hài hước, nhưng khi vào chương trình rồi nam diễn viên mới ngỡ ngàng vì sự nghiêm túc tuyệt đối không chỉ trong đơn vị mà còn trong sự điều phối của ekip.

Suốt hành trình khổ luyện này, dù là hai nghệ sĩ lớn tuổi nhất nhưng cả Tiến Đạt và Tiến Luật đều cho khán giả thấy rõ sự quyết tâm, hết mình và không bỏ cuộc để vượt qua những thử thách khắc nghiệt, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội. Tiến Luật chia sẻ: "Thật ra tôi bị luỵ Chiến Sĩ Quả Cảm. Lần đầu tiên tham gia một gameshow mà tôi phải đi xin xỏ nhà sản xuất để được tiếp tục tham gia mùa hai". Nam nghệ sĩ thừa nhận trước giờ anh chưa bao giờ làm điều này, nhưng vì chương trình đã "gây nhiều thương nhớ" khiến anh rất mong muốn được góp mặt, góp sức trong hành trình đó.

Tiến Luật "xin xỏ" NSX để tham gia Chiến Sĩ Quả Cảm mùa 2

Tiến Đạt cũng vậy, nam rapper chia sẻ anh "luỵ" Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ bởi ý nghĩa cao đẹp của chương trình mà còn vì tình đồng đội, tình yêu nước thiêng liêng của các cán bộ, chiến sĩ đã thật sự chạm đến trái tim anh. "Khoảnh khắc xúc động nhất với tôi là khi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả được ngồi lại lắng nghe chia sẻ thật của các anh về cuộc sống và về gia đình", Tiến Đạt nói. Chính bởi sự khâm phục và tự hào về tinh thần thép của người chiến sĩ CAND mới chính là điều những người nghệ sĩ "luỵ" chương trình này, không phải bởi hình ảnh ngầu đét khi được cầm súng.

Tiến Đạt xúc động khi lắng nghe những hồi ức của Đại tá Trần Thanh Sơn về Chuyên án Lóng Luông. Từ câu chuyện Trung tướng Mai Hoàng để lại mũ và áo giáp cho mẹ yên lòng trước giờ ra trận, đến hình ảnh người chị nuôi mất ngủ vì lo cho những “đứa em” đi đánh án, sợ có ai đó sẽ không trở về, hay sự hy sinh của người chiến sĩ cùng món quà động viên giản dị mà ấm lòng của thủ trưởng trong chuyên án Lóng Luông năm ấy - mỗi lát cắt đều chạm sâu vào trái tim khán giả bằng sự chân thật, xúc động và lòng biết ơn vô hạn dành cho những con người thầm lặng đang đứng sau bình yên của Tổ quốc.

Không chỉ vậy, khi tham gia chặng “Đại án” của Chiến Sĩ Quả Cảm, nam rapper tìm hiểu về chuyên án Lóng Luông lịch sử của lực lượng CAND Việt Nam. Đó là cuộc đánh án ma túy có quy mô lớn nhất và là chuyên án đặc biệt, chưa có tiền lệ huy động sự phối hợp của nhiều lực lượng nhằm triệt phá các đường dây, các nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma tuý trái phép với số lượng lớn từ biên giới Việt - Lào vào nội địa. “Thông qua chương trình, tôi mới hiểu được những nguy hiểm đang âm thầm rình rập cuộc sống bình yên của chúng ta. Các anh đã phải bảo vệ và gìn giữ vẻ đẹp yên bình này một cách bí mật, lặng lẽ nhất. Hy vọng khán giả sẽ hiểu và cảm thông hơn cho nhiệm vụ của các chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam”, Tiến Đạt thừa nhận.

Tiến Luật và Tiến Đạt "luỵ" Chiến Sĩ Quả Cảm vì xúc động khi được nghe câu chuyện của các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ

Chia sẻ về vai trò của nghệ sĩ trong việc lan toả tinh thần yêu nước, cả hai thừa nhận không chỉ những người nghệ sĩ mà mỗi người Việt Nam đều có trách nhiệm yêu nước và gìn giữ bình yên cho đất nước của mình bằng những việc nhỏ nhất. "Những dự án, chương trình liên quan đến quốc gia tôi luôn tâm huyết sẽ làm thật tốt. Làm tốt để khán giả xem và thấu hiểu, từ sự thấu hiểu đó thì tình yêu của họ sẽ dần lớn hơn nữa", Tiến Luật bày tỏ.

Có thể thấy, Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế mà còn là hành trình của niềm tin, của lòng tự hào dân tộc và của những trái tim quả cảm Việt Nam. Sau hơn 4 tháng đồng hành, chiếm trọn trái tim của hàng triệu khán giả và thu hút hàng tỷ lượt xem, chương trình đã chứng minh rằng khi những câu chuyện về người chiến sĩ được kể bằng trái tim sẽ chạm đến trái tim của cả dân tộc.

Tiếp nối tinh thần đó, Ở Đây Có Ai? - Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ mang đến những cuộc trò chuyện chân thành, nơi các chiến sĩ nhập vai cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể về tình đồng đội, lòng quả cảm và sự gắn bó giữa những người đã cùng nhau vượt qua thử thách.