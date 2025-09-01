Hành trình khắc ghi hình ảnh “người hùng không khoác áo choàng”

Sau hơn 10 ngày đồng hành cùng màu áo Cảnh sát PCCC & CNCH, dàn nghệ sĩ đã trải qua đầy đủ cung bậc: bỡ ngỡ, lo sợ, kiên cường rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là những thử thách về thể lực và tinh thần, mà còn là cơ hội để nghệ sĩ và khán giả cùng soi chiếu vào hiện thực khốc liệt mà lực lượng này đối diện mỗi ngày.

Không cần ánh hào quang, chẳng đợi lời ca ngợi, những người lính cứu hỏa vẫn bước ngược dòng người. Khi đám đông chạy ra ngoài, họ chọn lao vào; không phải vì mạo hiểm, mà vì sợ không kịp cứu người. Đó cũng chính là hình ảnh mà chương trình muốn khắc sâu trong lòng công chúng: sự quả cảm bất diệt, hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ “đi ngược dòng bình an để nhân dân được bình an”.

Tập 6 đưa nghệ sĩ vào thử thách thực chiến tái hiện một vụ cháy kho hóa chất khốc liệt – cảm hứng từ vụ hỏa hoạn kinh hoàng năm 2014 tại Bình Chánh. Khói vàng đặc quánh, ngọn lửa xanh ngắt bốc cao, sức nóng bỏng rát và tiếng nổ liên hồi tạo nên áp lực sinh tử. Lê Dương Bảo Lâm kiệt sức khi cưa cửa thép, Song Luân chật vật với hơn 20 cuộn vòi nước, Kiều Minh Tuấn thừa nhận tim đập dồn dập khi đối diện ngọn lửa xanh, còn Tiến Luật rã rời sau khi đưa nạn nhân ra xe cấp cứu.

Ở chiều ngược lại, MONO và Neko Lê xúc động khi được tiếp cận robot chữa cháy ITM, TAF35 – minh chứng cho sự đầu tư công nghệ hiện đại của Nhà nước nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Song song với khí tài, dàn nghệ sĩ còn tham gia tiểu phẩm tuyên truyền PCCC & CNCH. Những tình huống gần gũi, dí dỏm nhưng thấm đẫm thông điệp đã giúp khán giả dễ dàng ghi nhớ kỹ năng phòng cháy – bởi, như lời Trung tá Phạm Văn Nam nhấn mạnh: “Cháy nổ thì không báo trước cho ai, vì vậy mọi người, mọi nhà hãy làm tốt công tác phòng cháy ngay từ đầu.”

Đêm tri ân và dư âm còn lại

Khép lại hành trình, đêm gala đặc biệt được tổ chức như lời tri ân sâu sắc đến lực lượng Công an nhân dân. Nhạc sĩ An Hiếu khiến hội trường lặng đi với ca khúc Ngược chiều bình an , Hoà Minzy nghẹn ngào gửi gắm mong ước: “Em chỉ mong các anh lính cứu hoả lúc nào cũng thất nghiệp, không bao giờ có công việc để làm”. Quang Hùng MasterD hồi hộp như lần đầu đi diễn, còn Lê Dương Bảo Lâm mang đến tiết mục múa lửa bùng nổ ngay tại sân đơn vị.

Khoảnh khắc 12 nghệ sĩ cùng những chiến sĩ PCCC & CNCH thực thụ hòa giọng trong Khát vọng tuổi trẻ đã trở thành dấu ấn khó quên. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” – câu hát vang lên như một lời thề từ trái tim, khẳng định giá trị lớn lao mà chương trình để lại.

Sau 6 tập, Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là một show truyền hình, mà là hành trình tri ân, nhắc nhớ rằng: sự bình yên không bao giờ tự nhiên mà có – nó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sinh mạng của những con người quả cảm.



