Lần đầu tiên trong lịch sử truyền hình Việt Nam, một chương trình thực tế quy mô lớn về lực lượng Công an Nhân dân (CAND) chính thức ra mắt, với tên gọi "Chiến Sĩ Quả Cảm".

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công an và do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng Zeit Media sản xuất, chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, "Chiến Sĩ Quả Cảm" quy tụ đội hình 12 nghệ sĩ nam nổi tiếng gồm: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh, Song Luân, MONO, Liên Bỉnh Phát, Long Hạt Nhài, Quốc Thiên và Neko Lê. Tất cả sẽ rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào môi trường thao trường khốc liệt, nơi nghệ thuật phải nhường chỗ cho tinh thần thép và kỷ luật sắt của chiến sĩ CAND.

Không còn là những vai diễn hay sân khấu giải trí, các nghệ sĩ sẽ trực tiếp trải nghiệm quy trình huấn luyện khắt khe như thật: từ chữa cháy, giải cứu con tin đến truy bắt tội phạm. Các tình huống đều được mô phỏng sát với thực tế, đòi hỏi thể lực, tinh thần và khả năng tư duy linh hoạt. Không có kịch bản, không có diễn tập – chỉ có mồ hôi thật, cảm xúc thật và ý chí thật.

Việc những gương mặt như MONO, Phan Mạnh Quỳnh hay Quốc Thiên – vốn quen thuộc trong âm nhạc – khoác lên mình trang phục cảnh sát đã ngay lập tức tạo nên làn sóng quan tâm lớn. Khán giả háo hức chờ xem hình ảnh một MONO từng rực rỡ trên sân khấu nay sẽ như thế nào giữa thao trường bụi bặm, hay một Phan Mạnh Quỳnh trầm lặng vượt qua những bài huấn luyện khắc nghiệt ra sao.

Từ những tên tuổi kỳ cựu như Thành Trung, Tiến Luật đến dàn sao trẻ như Liên Bỉnh Phát, Song Luân, tất cả đều mang theo cá tính riêng biệt, tạo nên một tập thể đa sắc thái nhưng đồng lòng hướng tới trải nghiệm đặc biệt này. Sự góp mặt của Long Hạt Nhài (doanh nhân Hải Long) – nhân vật đang gây tò mò với khán giả – cũng được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng mới mẻ và bất ngờ.

Không đơn thuần là một chương trình giải trí, "Chiến Sĩ Quả Cảm" được xem là cột mốc mới trong hành trình lan tỏa hình ảnh đẹp và giá trị nhân văn của lực lượng CAND thông qua lăng kính nghệ thuật. 12 nghệ sĩ – 12 cá tính – sẽ lần đầu tiên sống trong thao trường, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ như một chiến sĩ công an thực thụ.

Ở đó, mỗi người là một mảnh ghép: Người là lá chắn thép, người là bộ óc chiến lược, người là trái tim thầm lặng – tất cả cùng nhau vẽ nên bức tranh chân thực về sự gan dạ, tận tụy và hy sinh của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam.

Chương trình dự kiến phát sóng vào tháng 7/2025, hứa hẹn trở thành cú hích mạnh mẽ cả về cảm xúc lẫn nhận thức cộng đồng, nơi nghệ thuật và lý tưởng phụng sự nhân dân cùng hoà làm một.