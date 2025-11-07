Lên sóng tập đầu tiên vào ngày 27/7/2025 nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Chiến Sĩ Quả Cảm nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước với truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Tập cuối Chiến Sĩ Quả Cảm lên sóng vào ngày 02/11 và tiếp tục giữ vững chuỗi 15 tuần liên tiếp đạt Top 1 rating trong khung giờ vàng (20h00 - 22h30) các chương trình giải trí trên VTV3.

Với chỉ số rating trung bình tại 4 thành phố lớn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ), tập kết thúc mùa 1 đạt 4.71 đối với đối tượng tất cả khán giả từ 4 tuổi trở lên (Ind 4+) cùng nhiều chỉ số hơn 5.0 đối với nhiều đối tượng khán giả trong nhiều độ tuổi. Nổi bật trong đó là chỉ số cao vượt ngưỡng với 6.0 với đối tượng khán giả nam trong độ tuổi từ 15-50 tuổi (Male 15-50). Số liệu rating được trích xuất bởi hệ thống Kantar Media Việt Nam (tính từ ngày 27/10 - 2/11/2025) và được tổng hợp ở tất cả các chương trình giải trí của Đài truyền hình Việt Nam trong khung giờ vàng VTV3.

15 tuần liên tiếp, Chiến Sĩ Quả Cảm giữ Top 1 rating VTV3, hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube, hơn 650 triệu lượt xem trên Facebook, hơn 2.2 tỷ lượt xem trên TikTok, các bài hát chủ đề đạt hơn 2 tỷ lượt xem và hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng khác, những con số chưa từng có đối với một chương trình thực tế đề tài tưởng chừng như là "khô cứng" này. Tính đến thời điểm sau khi công chiếu tập cuối cùng, hashtag #Chiensiquacam liên tục nằm trong Top 3 chủ đề được thảo luận nhiều nhất mạng xã hội và con số tổng kết đạt hơn 5 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng.

Chiến Sĩ Quả Cảm 15 tuần liên tiếp đạt Top 1 rating trong khung giờ vàng (20h00 - 22h30) các chương trình giải trí trên VTV3

Những "con số biết nói" ấy không chỉ minh chứng cho sức hút hiếm có của một chương trình về đề tài Công an, mà còn khẳng định giá trị nhân văn, cảm xúc và lòng tri ân mà chương trình mang lại cho khán giả mọi lứa tuổi. Nhưng, nếu chỉ đánh giá thành công của chương trình qua những con số nói trên là chưa đủ. Bởi thực tế, Chiến Sĩ Quả Cảm đã làm được hơn thế rất nhiều, nhất là ở chặng cuối của hành trình - phần "Đại án" (từ tập 13 đến 15), lấy cảm hứng từ "Đại án" Lóng Luông - một chuyên án có thật, chưa có tiền lệ trong lịch sử lực lượng CAND.

Với bối cảnh quay ngay tại "điểm nóng", sự tham gia cố vấn nội dung của Trung tướng Mai Hoàng cùng Đại tá Trần Thanh Sơn, những đồng chí Nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La - là trưởng và phó ban Chuyên án và chính những cán bộ, chiến sĩ, những nhân chứng sống từng tham gia trong chuyên án, cùng cách thể hiện giàu cảm xúc và giữ trọn tinh thần. Chặng Đại án của chương trình không chỉ là một phần phim tái hiện, mà còn là bản anh hùng ca bằng hình ảnh tôn vinh lòng quả cảm, tinh thần thép và đức hy sinh của người chiến sĩ CAND Việt Nam.

Chiến Sĩ Quả Cảm để lại nhiều ấn tượng với khán giả từ những buổi tập luyện đến nhập vai phá án

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, chương trình còn mở rộng sức lan tỏa bằng chiến dịch "Trái Tim Quả Cảm" với chuỗi hoạt động ý nghĩa: ra mắt ca khúc chủ đề "Trái tim quả cảm", chuỗi podcast truyền cảm hứng, các hoạt động lan tỏa lòng yêu nước và tri ân cộng đồng. Minh chứng là chiến dịch tri ân trái tim quả cảm đã chạm đến triệu trái tim Việt Nam với hơn 182.000.000 lượt xem trên TikTok.

Mới đây nhất, MV bài hát chủ đề thứ hai mang tên Hành trình quả cảm cũng đã khắc họa trọn vẹn hành trình của 16 chiến sĩ nhập vai mùa đầu tiên mang đậm tinh thần tự hào, xúc động và nhân văn. Sau một tuần ra mắt, MV đạt hơn 1,5 triệu view và hơn 5 ngàn bình luận tích cực.

Chiến Sĩ Quả Cảm khép lại với những thành tích hiếm có chương trình nào đạt được

Ông Nguyễn Hữu Trung - đại diện đơn vị sản xuất chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, xúc động chia sẻ: "Với chúng tôi, Chiến Sĩ Quả Cảm không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là một hành trình thiêng liêng - nơi mỗi thước phim, mỗi giọt mồ hôi và giọt nước mắt đều mang trong mình linh hồn của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Chúng tôi tự hào khi được Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách kể lại câu chuyện về lực lượng đã hy sinh thầm lặng để giữ bình yên cho đất nước".

Bên cạnh đó, là người đứng sau những thước phim đầy cảm xúc và hoành tráng, tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ, đó vừa là thử thách vừa mang ý nghĩa truyền cảm hứng, bởi cả chị và ê-kíp đều xác định không dựng một chương trình mà đang tái hiện một sự hy sinh. Tổng đạo diễn thừa nhận, khó khăn đồng thời là thuận lợi khi nhận lời tham gia chương trình gói gọn trong hai chữ: tin tưởng.

Nữ đạo diễn bộc bạch: "Tôi hài lòng vì chương trình đã chạm được đến cảm xúc khán giả. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, xem Chiến sĩ quả cảm giúp họ hiểu hơn về những gian khổ mà các chiến sĩ phải trải qua mỗi ngày. Đó là điều tôi và ê-kíp mong muốn nhất. Điều tôi tiếc nuối là vẫn chưa thể kể hết những câu chuyện tuyệt vời mà chúng tôi được tiếp cận. Vì thời lượng phát sóng có giới hạn, vì nghiệp vụ của ngành, có những khoảnh khắc xúc động mà chúng tôi đành lược bỏ hoặc chưa thể truyền tải trọn vẹn. Nhưng tôi tin, qua từng tập, chương trình sẽ ngày càng hoàn thiện hơn".

Là em út trong đội hình, MONO không giấu được xúc động khi chia sẻ về hành trình quả cảm của 16 chiến sĩ nhập vai: "Từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, ròng rã 3 tháng, có nhiều thứ tôi đã trải qua cùng với tất cả anh em nghệ sĩ của mình. Một phần nào đấy tôi cùng với những người anh em chỉ một phần nhỏ chạm khẽ được cái mà các đồng chí trải qua thôi. May mắn được tham gia chương trình, được sinh hoạt chung, sống chung với các đồng chí. Lúc đầu tôi cảm thấy các đồng chí cán bộ công an khó gần, tôi sợ mặc dù tôi biết tôi không làm sai gì cả nhưng tất cả mọi thứ ấy đã biến mất khi tôi tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm".

MONO có được những trải nghiệm khó quên trong chương trình

Hành trình không chỉ là nơi tôi luyện những người nghệ sĩ thành một người chiến sĩ nhập vai dũng cảm, dũng cảm vượt mọi giới hạn. Nó còn là cầu nối nhân văn, nơi 16 người nghệ sĩ đã thấu hiểu sâu sắc hơn về những định kiến xã hội mà lực lượng công an phải đối mặt. Sau hành trình quả cảm này, tất cả nhận ra rằng "Những người khoác lên mình bộ sắc phục ấy không cần lời minh oan, họ chỉ cần giữ trọn niềm tin và tinh thần phục vụ nhân dân".

Chiến Sĩ Quả Cảm mùa 1 không chỉ kết thúc một hành trình truyền hình, mà còn mở ra một hành trình tri ân và lan tỏa giá trị sống. Nơi 16 nghệ sĩ nhập vai cùng với trái tim quả cảm của mình đã cùng khán giả hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai chữ "hy sinh" của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Thay mặt tất cả 16 chiến sĩ nhập vai, Thành Trung bày tỏ: "Chúng tôi xin nói lời cảm ơn với sự tin tưởng của Bộ Công an, các đơn vị đã dành cho chúng tôi có những ngày tháng vô cùng đặc biệt, đáng nhớ trong sự nghiệp của mình".

Khép lại mùa đầu tiên, Chiến Sĩ Quả Cảm đã làm được điều mà ít chương trình nào chạm tới khi đánh thức lòng tự hào dân tộc bằng hình ảnh những người chiến sĩ thầm lặng, luôn sẵn sàng bước vào nơi hiểm nguy để giữ bình yên cho nhân dân. Thành công của chương trình không chỉ được đo bằng con số, mà bằng cảm xúc, bằng sự thay đổi trong nhận thức của hàng triệu khán giả về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ cùng tình cảm đặc biệt của khán giả là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của chương trình truyền hình thực tế về lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Và càng khiến khán giả chờ đợi mùa thứ 2 sẽ sớm khởi động.