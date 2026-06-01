"Tiền bạc sòng phẳng, giường chiếu bình đẳng", đó mới là đàn ông chuẩn

Tôi thấy nực cười khi ra ngoài đường, người ta vẫn rỉ tai nhau về những chuẩn mực đàn ông lỗi thời: Nào là đàn ông thì phải bao bọc kinh tế 100%, nào là đàn ông thì phải "nhường nhịn" vô điều kiện trên mọi mặt trận. Xin lỗi, đó không phải là đàn ông chuẩn, đó là những kẻ đang tự đeo gông vào cổ để mua lấy một cái danh hão. Với tôi, một người đàn ông trưởng thành và thực tế ngày nay sống theo một nguyên tắc tối thượng: "Tiền bạc sòng phẳng, giường chiếu bình đẳng".

Nghe thì có vẻ thực dụng và khô khan đúng không? Nhưng tin tôi đi, đây mới là cái nền móng vững chắc nhất để giữ cho một mối quan hệ không bị biến tướng thành một cuộc mua bán hay một nghĩa vụ nặng nề.

Đầu tiên, hãy nói về chuyện tiền bạc sòng phẳng . Đàn ông chúng tôi không tiếc tiền cho người phụ nữ mình yêu, nhưng chúng tôi dị ứng với tư duy "tiền của anh là tiền của tôi, tiền của tôi vẫn là tiền của tôi". Nhiều cô gái đòi hỏi bình đẳng giới khi đi làm, nhưng về nhà lại muốn quay về thời phong kiến để đòi đàn ông phải lo hết tài chính. Sự sòng phẳng ở đây không phải là chia đôi từng đồng tiền cốc nước, mà là sự đồng lòng gánh vác. Khi một người phụ nữ chủ động san sẻ áp lực tài chính, cô ấy không chỉ giảm bớt gánh nặng trên vai người đàn ông, mà quan trọng hơn, cô ấy tự mua cho mình sự tôn trọng. Đàn ông chuẩn thích một người bạn đời đồng hành, chứ không cần một tầm gửi thích dựa dẫm rồi gọi đó là "đặc quyền phái đẹp".

Từ sự sòng phẳng trong ví tiền, nó sẽ dẫn thẳng đến sự bình đẳng trong phòng ngủ .

Tôi đã nghe quá nhiều gã bạn than phiền về việc vợ xem chuyện chăn gối như một "ban ơn", một phần thưởng cho việc họ ngoan ngoãn hay nộp đủ tiền lương. Đó là sự sỉ nhục đối với lòng tự trọng của đàn ông. Sự bình đẳng trong phòng ngủ nghĩa là gì? Nghĩa là cả hai đều có nhu cầu, và cả hai đều phải chủ động thỏa mãn cho nhau. Chúng tôi không cần một con búp bê nằm im chịu trận theo kiểu "làm tròn bổn phận". Chúng tôi cần một đối tác có cảm xúc, biết đòi hỏi và biết cống hiến.

Sự thực dụng của đàn ông nằm ở chỗ này: Khi tôi sòng phẳng về tiền bạc, tôi không có cảm giác mình đang "mua" sự phục vụ của bạn. Và khi bạn bình đẳng trong chuyện giường chiếu, bạn chứng minh rằng bạn yêu tôi vì chính con người tôi, chứ không phải vì cái thẻ ngân hàng.

Mối quan hệ bền vững nhất không xây bằng những câu hứa hẹn lãng mạn ngôn tình, nó xây bằng sự cân bằng về mặt lợi ích và cảm xúc. Đàn ông chuẩn không cần phải gồng mình lên làm anh hùng cứu thế giới, họ chỉ cần tỉnh táo để thiết lập một mối quan hệ công bằng và tôn trọng lẫn nhau. Thế thôi!