Người đàn ông gánh vác 50 năm nhưng không bao giờ nói yêu Khánh Ly: Không ai mời nổi 1 tô phở

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ về kỷ niệm giữa mình và người chồng quá cố là ông Nguyễn Hoàng Đoan.



Bà về thời gian mới sang Mỹ và sự xuất hiện của chồng: "Tôi nhớ tối hôm đó có một người đàn ông gõ cửa nhà tôi, là ông Nguyễn Hoàng Đoan.

Khánh Ly và chồng

Sau một vài câu chuyện hỏi thăm, anh hỏi tôi xem mấy mẹ con tôi có cần gì không. Tôi bảo, bản thân tôi thì không cần gì cả nhưng nếu anh có xe thì nhờ anh mua giùm mẹ con mấy cái bát và mấy đôi đũa ăn cơm.

Một tuần lễ sau, anh trở lại, đưa cho tôi 6 cái bát ăn cơm và 6 đôi đũa. Tới giờ đã 50 năm trôi qua, tôi còn giữ được một chiếc bát mà anh đã mua cho tôi. Đó là kỷ vật của anh để lại cho tôi.

Trên bước đường đời này, tôi có nhiều kỷ niệm không thể quên được khi ở Mỹ. Chính những người bạn của chồng tôi là người đã xúi anh lấy tôi. Chúng tôi dọn về ở cùng nhau".

Khánh Ly tiết lộ, chính chồng là người giúp bà có tiền để làm CD: "T ôi được anh giúp cho 2000 USD để thu âm cuốn CD đầu tiên của tôi tại hải ngoại dù C hồng tôi chỉ là một người bình thường.

Ngày tháng trôi qua, chúng tôi có một đứa con chung. Đây là đứa con chúng tôi không mong đợi từ cả hai phía.

Là một người bị ảnh hưởng nhiều từ sách vở, thi ca nên tôi cứ tôn thờ loại tình yêu trẻ thơ, nắm tay nhau là hạnh phúc rồi, đọc và viết thư là đủ sung sướng cả ngày. Nhưng chồng tôi lại thực tế, không phải người thích đọc truyện. Anh ít nói, nói rất ít, không lại gần ai và khó ai lại gần được anh, khó ai mời anh được nổi một tô phở.

Anh không tôn thờ ai, cũng không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, không nhảy đầm, không hội họp tiệc tùng. Ai làm gì anh cũng kệ, không để ý.

Điều có thể khiến anh thay đổi là tôi nhưng ngay từ đầu tôi đã để anh làm chủ đời anh, làm chủ mọi công việc, mọi quyết định. Tôi chỉ biết hát, chỉ muốn hát. Anh gánh vác hết mọi việc, để tôi thong dong ca hát suốt mấy chục năm trời. Như vậy, không là yêu thì là gì? Nhưng anh không bao giờ nói yêu tôi".