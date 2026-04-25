Tiệm mì của nam diễn viên "thị phi" nhất Cbiz: Bát mì 100k nhưng phí xếp hàng lên tới gần 2 triệu đồng

Từ đỉnh cao rớt tới vực sâu

Văn Chương (sinh năm 1984) từng được xem là "bảo chứng doanh thu" và là cái tên bảo đảm cho chất lượng nghệ thuật của điện ảnh Trung Quốc những năm 2010. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những "ông trùm" làng giải trí. Đỉnh cao sự nghiệp của anh gắn liền với vai diễn Đường Tăng trong siêu phẩm Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì và hàng loạt tác phẩm ăn khách như Thất tình 33 ngày, Tuyết báo . Thời điểm đó, Văn Chương không chỉ có danh tiếng mà còn có một gia đình kiểu mẫu bên đàn chị hơn tuổi Mã Y Lợi.

Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn vào năm 2014 khi scandal "Thứ Hai gặp" nổ ra. Văn Chương bị khui ảnh ngoại tình với bạn diễn Diêu Địch đúng lúc vợ anh đang mang thai con thứ hai. Cú sốc này biến anh từ "người chồng quốc dân" trở thành kẻ bị ghét bỏ nhất Trung Quốc. Dù Mã Y Lợi từng bao dung với câu nói nổi tiếng: "Hôn nhân khó lòng bảo toàn, hãy trân trọng từng chút một" , nhưng cuối cùng họ vẫn ly hôn vào năm 2019.

Kể từ sau bê bối chấn động năm xưa, Văn Chương người từng là "đỉnh lưu" của làng giải trí Hoa Ngữ gần như không còn cơ hội trở lại thời hoàng kim. Văn Chương gần như bị "phong sát ngầm".

Anh không thể quay lại màn ảnh với các vai chính, ngoại hình cũng trở nên phong trần và già dặn hơn.

Câu nói "Thuận lắm!" năm nào từng là niềm kiêu hãnh, nay lại trở thành lời mỉa mai cay đắng nhất cho hành trình trượt dài của anh. Người ta vẫn thường nói: Lúc đắc ý bao nhiêu, lúc sa cơ lại thảm hại bấy nhiêu.

Nhiều người thắc mắc: Tại sao giới giải trí có bao nhiêu người phạm lỗi, nhưng riêng Văn Chương lại khó "lật mình" đến vậy? Câu trả lời thẳng thắn nhất có lẽ là: Khi ở trên đỉnh cao, anh đã đắc tội với quá nhiều người. Cả giới showbiz dường như chỉ chờ ngày anh ngã xuống.

Thế nhưng, cánh cửa nghệ thuật đóng lại không có nghĩa là mọi con đường đều chấm dứt. Với những người ngoài ngành, câu chuyện lại rất khác.

Từ "Đại minh tinh" đến anh phục vụ bàn tận tâm

Sau nhiều năm sống trong bóng tối của sự thất bại, Văn Chương cuối cùng đã tìm thấy cơ hội đổi đời nhờ lĩnh vực kinh doanh ăn uống. Gần đây, anh bất ngờ khai trương một tiệm mì tại Thượng Hải, chuyên phục vụ các món mì đặc sản của quê hương Tây An.

Rũ bỏ hào quang và cái tôi của một ngôi sao lớn, Văn Chương đích thân bưng bê, phục vụ thực khách như một nhân viên thực thụ. Nhờ mức giá bình dân (dao động từ 30 đến 50 tệ/người - khoảng 100.000 đến 170.000 VNĐ), tiệm mì dù không quảng bá rầm rộ vẫn tạo nên một cơn sốt khủng khiếp.

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi mỗi ngày đã đẩy dịch vụ "xếp hàng hộ" lên đến mức giá không tưởng: 500 tệ/lượt (hơn 1,7 triệu VNĐ). Nhiều cư dân mạng không khỏi cảm thán: “Dù sao đi nữa, số mệnh của anh ta vẫn rất tốt.”

Với sự thành công rực rỡ của tiệm mì, Văn Chương giờ đây có thể tự tin nói lại câu: "Tôi thuận lắm, anh bạn ạ!" . Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục thừa thắng xông lên khi chuẩn bị khai trương một quán bar cao cấp ngay trong những ngày tới.

Suy cho cùng, ẩm thực luôn là con đường ngắn nhất để lấy lòng công chúng. Nếu bước đi này thành công, nửa đời sau của Văn Chương sẽ không còn phải sống dưới bóng ma của những sai lầm quá khứ. Với hiệu ứng người nổi tiếng sẵn có và những ví dụ thành công điển hình, các nguồn đầu tư chắc chắn sẽ tự động tìm đến anh.

Ở tuổi ngoài 40, việc tìm thấy bước ngoặt chuyển mình kịp thời là một nước cờ cực kỳ cao tay. Quan trọng nhất, khi khởi nghiệp kinh doanh, anh không còn phải đối mặt với những ân oán cũ trong giới giải trí, cũng không cần phải hạ mình nhận những vai phụ mờ nhạt để tìm kiếm cơ hội lên sóng.

Nhìn vào Lý Á Bằng năm xưa kiên trì với con đường kinh doanh, ta thấy rằng ngay cả những nam diễn viên thực lực cũng luôn đối mặt với "khủng hoảng tuổi tác" và áp lực đào thải của showbiz.

Trong giới giải trí, không thiếu những trường hợp đổi đời nhờ ẩm thực, và Tạ Đình Phong là minh chứng rõ rệt nhất. Từ một thiếu niên 16 tuổi nhập ngũ làng giải trí để trả nợ cho cha, đi qua bao thăng trầm ca hát và diễn xuất, cuối cùng anh lại chọn tập trung toàn lực cho con đường ẩm thực.

Dù ban đầu chịu không ít lời mỉa mai, nhưng Tạ Đình Phong đã chứng minh được thực lực. Làm bếp không đòi hỏi năng khiếu thiên bẩm khắt khe như diễn xuất hay ca hát, nhưng lại giúp nghệ sĩ tiếp cận được tệp khách hàng rộng lớn và gần gũi hơn. Hiện nay, anh thậm chí còn là đại diện cho những thương hiệu nước tương chỉ có giá vài tệ.

Ẩm thực bản thân nó mang một sức nóng và sự chân thành. Một người đàn ông biết nấu ăn luôn gợi lên hình ảnh của sự ấm áp và chăm sóc. Khi nam nghệ sĩ bước chân vào bếp, đó chính là một sự cộng hưởng cực lớn cho hình tượng cá nhân.