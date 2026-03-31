Nóng nhất Cbiz hôm nay: "Mỹ nhân 4.000 năm có một" bị điều tra, nguy cơ "bay màu" như Trịnh Sảng - Phạm Băng Băng

Sáng 31/3, tờ Sohu đưa tin showbiz Hoa ngữ rúng động với việc Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) đã nộp đơn tố cáo đích danh Cúc Tịnh Y có hành vi trốn thuế lên Tổng cục Thuế quốc gia.

Theo Siba Media, nữ diễn viên hàng đầu đã gian lận thuế quan đến 88%. Hồ sơ khai thuế của Cúc Tịnh Y và thu nhập thực tế của cô vào năm 2024 có sự chênh lệch rất lớn.

Cúc Tịnh Y bị tố cáo trốn thuế thu nhập cá nhân đến 88%. Ảnh: Xiaohongshu.

Trong hồ sơ khai thuế và thống kê thu nhập mà Siba Media trình cho Tổng cục Thuế quốc gia để làm bằng chứng cho cáo buộc Cúc Tịnh trốn thuế, tổng thu nhập mà nữ diễn viên này kê khai nộp thuế vào năm 2024 là 11 triệu NDT (khoảng 42 tỷ đồng), đã bao gồm 5 triệu NDT (19 tỷ đồng) thu nhập mà cô nhận từ công ty quản lý cũ.

Tuy nhiên, Siba Media cho biết thu nhập thực tế của Cúc Tịnh Y vào năm đó không dưới 50 triệu NDT (193 tỷ đồng). Chỉ tính riêng từ tháng 6 đến tháng 12/2024, số lượng hoạt động phim ảnh, thương mại, quảng cáo mà Cúc Tịnh Y tham gia đã không dưới 20 sự kiện.

Tuy nhiên, "mỹ nhân 4.000 năm có một" đã không trung thực, cố ý che giấu nhiều khoản thu nhập với cơ quan thuế. Siba Media đã liệt kê danh sách các hạng mục công việc chưa được Cúc Tịnh Y kê khai trung thực nhằm cung cấp manh mối điều tra cho cơ quan thuế.

Theo phía Siba Media, Cúc Tịnh Y có thu nhập năm 2025 hơn 50 triệu NDT (193 tỷ đồng), nhưng chỉ khai thuế 11 triệu NDT (42 tỷ đồng). Ảnh: Sina.

Sau khi vụ việc bùng nổ truyền thông và lên top 1 hotsearch MXH Weibo sáng nay, Cục Thanh tra, Cục Thuế thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc cho biết họ đã tiếp nhận đơn tố cáo của Siba Media. Cục Thanh tra, Cục Thuế Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cũng đã lập đội ngũ rà soát, điều tra toàn diện thu nhập của Cúc Tịnh Y. Kết quả vụ việc sẽ được công khai rộng rãi trên truyền thông trong thời gian tới.

Trước cáo buộc vi phạm pháp luật nghiêm trọng cũng như việc sẽ phải tiếp nhận điều tra của cục thuế Thượng Hải (Trung Quốc), Cúc Tịnh Y cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định bản thân luôn tuân thủ luật pháp. Đáng chú ý, giữa sóng gió sự nghiệp, người đẹp này gây bàn tán khi đăng bài PR cho bộ phim Nguyệt Lân Ỷ Kỷ dự kiến phát sóng vào ngày 1/4. Thế nhưng, ngay sau khi Cúc Tịnh Y dính nghi vấn trốn thuế, phía nền tảng Youku lập tức điều chỉnh lịch chiếu, đẩy tác phẩm Hắc Dạ Cáo Bạch lên thay thế.

Cục Thanh tra, Cục Thuế Thành phố Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc cho biết đã mở cuộc điều tra, rà soát toàn diện thu nhập của Cúc Tịnh Y. Ảnh: Sina.

Trên MXH Weibo, cư dân mạng dự đoán nếu tố cáo của Siba Media về Cúc Tịnh Y là thật khả năng cao cô sẽ bị phong sát, "bay màu" khỏi showbiz Hoa ngữ. Tại showbiz Trung Quốc, trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nghệ sĩ bị kết luận có hành vi gian lận thuế quan sẽ bị cấm sóng, xóa sổ khỏi giới giải trí vĩnh viễn. Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Vi Á, Đặng Luân, Viên Băng Nghiên... là những nghệ sĩ đã bị cơ quan quản lý văn hóa cho vào danh sách đen, phải cuốn gói khỏi Cbiz vì bê bối trốn thuế.

Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Vi Á, Đặng Luân... bị cấm hoạt động vĩnh viễn ở Cbiz vì bê bối trốn thuế. Ảnh: Sina.

Nếu những cáo buộc hiện tại là thật, Cúc Tịnh Y sẽ là nghệ sĩ hàng đầu tiếp theo biến mất trên bản đồ sao Trung Quốc vì gian lận thuế quan. Ảnh: Weibo.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên thần tượng đẹp nhất Trung Quốc hiện tại. Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz từ năm 2013 sau khi tham gia cuộc thi Nữ thần kịch trường. Năm 2014, cô chính thức trở thành thành viên nhóm SNH48. Cúc Tịnh Y được truyền thông Nhật Bản tung hô là "thần tượng 4.000 năm", "mỹ nữ 4.000 năm có một". Khi lộ nhan sắc thời quá khứ gây tranh cãi, bị mỉa mai rằng không xứng được gọi là mỹ nhân ngàn năm có một, Cúc Tịnh Y chia sẻ danh xưng của cô chỉ là sự hiểu nhầm. Năm đó, vì công ty muốn lăng xê cho nghệ sĩ nên đã không đính chính về bài báo của truyền thông.

"Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Lúc tôi ra mắt, showbiz Trung Quốc vẫn chưa thịnh hành nhóm nhạc thần tượng. Tôi nhớ ở báo giới Nhật Bản có bài viết về tôi rằng: 'Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp', nhưng sau đó chúng bị "khuếch đại" và đổi thành 'mỹ nữ 4.000 năm có 1'", Cúc Tịnh Y chia sẻ.

Nguồn: Sina, Sohu