Làng giải trí Hoa ngữ đang chứng kiến một hiện tượng ngược đời và đầy xót xa: Phim mới ra mắt càng nhiều, phim cũ lại càng hot. Người ta ngán ngẩm gọi đây là hiện tượng "phát sóng ngược".

Đằng sau nụ cười mỉa mai ấy là sự thật trần trụi về một nền công nghiệp làm phim đang giậm chân tại chỗ, nơi những dự án mới liên tục ra đời chỉ để làm bệ phóng, tôn lên giá trị cho những tác phẩm cũ kỹ từ thập kỷ trước.

Cú ngã ngựa của phần hậu truyện và sự hồi sinh của những tì vết cũ

Hãy nhìn vào sự thất bại ê chề của Băng Hồ Trùng Sinh phần hậu truyện từng được kỳ vọng nối tiếp thành công của Sở Kiều Truyện. Nắm trong tay mọi lợi thế từ kịch bản IP lớn, dàn diễn viên có lưu lượng cho đến sức ép truyền thông trên đa nền tảng, nhưng kết quả tác phẩm này mang lại chỉ là một cú trượt dài từ số liệu đến danh tiếng. Thú vị ở chỗ, chính màn thể hiện nhạt nhòa của tác phẩm mới đã vô tình đẩy bản gốc Sở Kiều Truyện trở lại tâm điểm.

Băng hồ trọng sinh

Từng là một bộ phim vướng vô số tranh cãi về kỹ xảo lộ liễu, đài từ kém hay cốt truyện dông dài, bộ phim chín năm tuổi của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bỗng chốc leo thẳng lên top 6 tìm kiếm phim ảnh hiện tại.

Hoàng Dương Điềm Điềm

Khán giả bắt đầu soi lại ánh mắt kiên cường của Triệu Lệ Dĩnh, cái nhếch mép tàn nhẫn của Đậu Kiêu hay sự độc ác sắc lạnh của Vương Ngạn Lâm để nhận ra rằng, dẫu có tì vết, đó vẫn là một tác phẩm có hồn. Trong khi đó, nữ chính Hoàng Dương Điền Điềm của phần mới lại mang đến một cảm giác gượng gạo. Một vóc dáng nhỏ bé gồng gánh bộ áo giáp quá khổ, những pha hành động thiếu lực và biểu cảm chỉ biết mở to mắt khiến nhân vật trở nên ngô nghê, chẳng khác nào những đứa trẻ đang chơi trò đóng giả người lớn.

Trào lưu "tướng quân kem nền" và lời đáp trả từ khán giả

Sự thụt lùi của phim truyền hình Trung Quốc không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở tư duy tạo hình nhân vật. Màn ảnh nhỏ đang chao đảo với trào lưu "tướng quân kem nền", tiêu biểu là nhân vật Tạ Chinh do Trương Lăng Hách thủ vai trong Trục Ngọc. Một vị tướng quân quanh năm xông pha trận mạc, tắm máu sa trường lại xuất hiện với gương mặt trắng trẻo, lớp trang điểm tỉ mỉ đến mức khán giả phải châm biếm: "Bảy giờ ra trận thì năm giờ tướng quân đã phải dậy đánh nền".

Trương Lăng Hách

Nghịch lý thay, sự thiếu hụt nam tính này lại vô tình biến Hà Nhuận Đông, một người chẳng hề góp mặt trong phim trở thành tâm điểm mạng xã hội. Khán giả bỗng quay xe, ca ngợi hình ảnh những vị tướng dạn dày sương gió, bụi bặm và đầy máu lửa mà nam diễn viên từng thể hiện.

Sự phẫn nộ của dư luận lớn đến mức các phương tiện truyền thông cũng phải lên tiếng, khẳng định một vị tướng trên màn ảnh không thể vắng bóng khí chất dương cương, không thể chỉ là một "bình hoa" bóng bẩy để chiều lòng những khán giả thích ngắm nhìn cái đẹp bề ngoài. Việc bất chấp tính hợp lý để khoác lên nhân vật tấm áo ngôn tình thần tượng đã vô tình giết chết đi cái hồn của một bộ phim dã sử.

Khi thứ mỹ học rỗng tuếch lên ngôi

Một thực trạng đáng buồn khác là sự thỏa hiệp của đạo diễn trước những khung hình đẹp nhưng sáo rỗng. Tác phẩm Nguyệt Lân Ỷ Kỷ với sự góp mặt của hai mỹ nhân Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh là minh chứng rõ nét. Hình ảnh chau chuốt, diễn viên đẹp không góc chết, nhưng cốt truyện lại lỏng lẻo, phi logic đến mức chính người trong cuộc đôi khi cũng chẳng hiểu nổi tuyến tình cảm mình đang diễn. Đạo diễn lạm dụng góc quay chậm, máy quạt gió và bộ lọc ánh sáng để tôn vinh nhan sắc, mặc kệ nhịp phim lê thê và tình tiết vô lý. Khán giả, sau những giây phút ồ à trước khung hình đẹp, cuối cùng cũng đành tắt màn hình vì chẳng đọng lại được chút giá trị cảm xúc nào.

Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh

Nhìn lại lịch sử phim ảnh, những tượng đài như Võ Lâm Ngoại Truyện hay Chân Hoàn Truyện thuở mới ra mắt cũng từng nhận về không ít sự hoài nghi và chê bai. Nhưng thời gian đã minh chứng cho giá trị cốt lõi của chúng.

Không phải vì những tác phẩm ấy sinh ra đã là kinh điển, mà bởi những thế hệ đi sau đang làm quá hời hợt. Đã đến lúc màn ảnh Hoa ngữ cần một sự thức tỉnh thực sự, gạt bỏ bớt lớp phấn son dày cộm và những kịch bản xào nấu, để quay về với giá trị nguyên bản: Những câu chuyện chạm đến trái tim và những diễn viên dám sống hết mình cùng nhân vật.