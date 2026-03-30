Lộ diện top 10 nam thần 95 diễn tệ nhất Cbiz, đẹp trai điên đảo mà diễn "cay mắt" quá đi thôi

Lứa tiểu sinh 95 của Cbiz hiện nay quy tụ vô số mỹ nam sở hữu nhan sắc cực phẩm như Trương Lăng Hách, Vương Hạc Đệ, Ngô Lỗi, Hầu Minh Hạo, Hứa Khải hay Tống Uy Long...

Đều là những cái tên sở hữu lượng fan đông đảo, thế nhưng phong độ diễn xuất của họ lại luôn là chủ đề khen chê lẫn lộn.

Mới đây, cư dân mạng đã tổ chức bình chọn TOP 10 nam diễn viên lứa 95 có diễn xuất "cay mắt" nhất trong lòng họ.

TOP 10: Hà Dữ

Hà Dữ là gương mặt sinh sau 95 đang lên, dạo gần đây góp mặt trong nhiều dự án hot như Song Quỹ (hợp tác cùng Ngu Thư Hân) hay vai Diệp Đỉnh Chi trong Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong.

Đánh giá về diễn xuất của anh chàng khá hai chiều. Khi gặp đúng nhân vật, Hà Dữ mang lại cảm giác cực kỳ cuốn hút, chẳng hạn như vai Cận Triêu ngập tràn cảm giác "vụn vỡ" trong Song Quỹ đã giúp anh hút vô số fan. Nhưng cũng có một bộ phận netizen cho rằng lối diễn của Hà Dữ đôi lúc quá khoa trương, khiến người xem khó "thấm".

TOP 9: Tống Uy Long

Dường như kể từ khi để lại ấn tượng diễn xuất thảm họa trong Phượng Tù Hoàng, Tống Uy Long thường xuyên bị réo tên chung với những từ khóa chê bai kỹ năng. Khán giả cho rằng, so với các diễn viên xuất thân từ trường lớp bài bản, nền tảng của Tống Uy Long chưa đủ vững, đài từ gốc cũng thường bị chê là nghe không rõ.

Tuy nhiên, khi chọn đúng kịch bản, anh chàng vẫn mang đến sự lôi cuốn. Điển hình như trong Kiêu Dương Tự Ngã, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, hay Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, những màn tương tác của Tống Uy Long với bạn diễn nữ đều tràn ngập tình ý, khiến khán giả "quắn quéo" mỗi khi phim lên sóng.

TOP 8: Hứa Khải

Tốc độ bạo hồng của Hứa Khải cực kỳ đáng nể, chỉ đến bộ phim thứ 2 là Diên Hy Công Lược đã nổi đình nổi đám. Năm đó, màn thể hiện linh hoạt của anh khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Tuy nhiên, chất lượng phim những năm gần đây của Hứa Khải lại trồi sụt thất thường.

Việc nhận phim ồ ạt dẫn đến hậu quả là loạt dự án như Kỳ Kim Triêu, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, Thượng Thực, Thiên Cổ Quyết Trần đều có điểm Douban chưa chạm mốc 6, phần nào ảnh hưởng đến cái nhìn của công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng anh đánh mất nét linh khí thời Diên Hy. Phong độ của Hứa Khải phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ: gặp ê-kíp tốt như Diên Hy Công Lược hay Thừa Hoan Ký thì bộc lộ được sức hút, nhưng sang Kỳ Kim Triêu hay Thiên Cổ Quyết Trần lại bị chê tơi tả.

TOP 7: Vương Tuấn Khải

Được biết đến rầm rộ với tư cách thành viên TFBoys, Vương Tuấn Khải đang tích cực chuyển hình từ idol sang diễn viên, nhưng diễn xuất của anh luôn vấp phải sự hoài nghi. Đơn cử như trong bộ phim huyền nghi Trùng Sinh Chi Môn, dù có tiến bộ hơn trước, anh vẫn không tránh khỏi việc bị phàn nàn là ánh mắt vô hồn, biểu cảm chưa chạm tới cảm xúc.

Vương Tuấn Khải không chỉ đóng truyền hình mà còn lấn sân điện ảnh, nhưng chưa nhận được sự công nhận (có không ít video chê bai diễn xuất của anh trên Bilibili). Nhìn sang đồng đội Dịch Dương Thiên Tỉ - người đã đứng vững ở giới điện ảnh nhờ bom tấn Em Của Thời Niên Thiếu, khoảng cách giữa Vương Tuấn Khải và người anh em ngày càng bị nới rộng.

TOP 6: Đinh Vũ Hề

Sự xuất hiện của Đinh Vũ Hề trong danh sách này thực sự gây bất ngờ! Gần đây anh chàng vừa "bạo" trở lại nhờ Vĩnh Dạ Tinh Hà, diễn xuất trong phim rõ ràng nhận được cơn mưa lời khen, rất nhiều người đã "lọt hố".

Đinh Vũ Hề không thuộc tuýp "soái ca từ cái nhìn đầu tiên", nhưng chỉ cần xem anh diễn là sẽ thấy ngay mị lực. Đinh Vũ Hề có thái độ làm nghề cực kỳ nghiêm túc. Cùng là kiểu nhân vật hơi ngạo kiều và hắc ám, nhưng Hàn Thước trong Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn thì ngốc nghếch đáng yêu, còn Mộ Thanh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà lại mong manh và thâm sâu hơn. Diễn xuất ổn áp như vậy, việc anh nhận phiếu bầu cao thực sự là một dấu hỏi lớn.

TOP 5: Đặng Vi

Đặng Vi vụt sáng nhờ siêu phẩm Trường Tương Tư. Tạo hình cổ trang của anh cực kỳ bắt mắt, lột tả sống động một Đồ Sơn Cảnh ôn nhu như ngọc. Dù vậy, do bị định vị là phái thần tượng, nên khi phim lên sóng, diễn xuất của anh thường xuyên bị đặt lên bàn cân.

Đứng cạnh một Trương Vãn Ý xuất thân chính kịch hay Đàn Kiện Thứ đã được công nhận thực lực, kỹ năng của Đặng Vi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đôi chỗ còn lộ rõ sự non nớt. Tuy nhiên, chỉ cần chọn đúng nhân vật, anh hút fan cực đỉnh. Những màn thể hiện của Đặng Vi trong Trường Tương Tư hay Trường Nguyệt Tẫn Minh đều khiến người xem phải sáng mắt.

TOP 4: Vương Hạc Đệ

Có vẻ như bắt đầu từ Ngộ Long, Vương Hạc Đệ đã bị đóng đinh với ấn tượng diễn xuất thảm họa. Rất may sau đó nhờ Thương Lan Quyết, anh chàng đã có một bước lội ngược dòng ngoạn mục.

Ma tôn Đông Phương Thanh Thương qua nét diễn của anh không chỉ bá đạo mà còn có sự "phản diện đáng yêu" cực kỳ duyên dáng! Dù thỉnh thoảng vẫn bị so sánh với các sao nam 95 khác về đài từ chưa ổn định hay nền tảng chưa vững, nhưng sự tiến bộ của Vương Hạc Đệ là rất rõ ràng. Sang đến Đại Phụng Đả Canh Nhân, diễn xuất của anh đã thuần thục hơn thời kỳ đầu rất nhiều.

TOP 3: Phạm Thừa Thừa

Sinh năm 2000, nhưng xét theo nghĩa rộng Phạm Thừa Thừa vẫn được xếp vào lứa 95. Ra mắt với vầng hào quang "em trai Phạm Băng Băng", anh nhận được tài nguyên phim ảnh ở mức thượng thừa, nhưng diễn xuất thì tỷ lệ nghịch.

Tâm điểm chỉ trích gần đây nhất là bộ phim niên đại Tiểu Hạng Nhân Gia, do Chính Ngọ Dương Quang (công ty chế tác của Minh Lan Truyện, Lang Nha Bảng) sản xuất. Phim đạt điểm Douban cao chót vót 8.4, dàn cast từ thực lực đến idol đều tỏa sáng, chỉ duy nhất Phạm Thừa Thừa bị mắng thê thảm. Anh chàng bị chê là "một người hủy cả bộ phim" vì diễn quá gượng gạo, từ khóa liên quan còn leo thẳng lên Top 1 Hot Search.

TOP 2: Vương Nhất Bác

Bạo hồng thành đỉnh lưu nhờ Trần Tình Lệnh, kỹ năng của Vương Nhất Bác luôn là chủ đề gây tranh cãi. Một bên cho rằng diễn xuất của anh thiếu sức truyền cảm, nghìn cảnh như một, trong khi bên kia lại rất thích cách anh hóa thân vào nhân vật.

Thực tế, những năm gần đây Vương Nhất Bác đã tiến bộ không ít và không ngừng thử sức ở nhiều dòng phim: cảnh sát (Băng Vũ Hỏa), cổ trang huyền nghi (Phong Khởi Lạc Dương) và điệp chiến (Truy Phong Giả). Đặc biệt trong Truy Phong Giả, anh nhận được vô số lời khen vì nét diễn trưởng thành, cho thấy một Vương Nhất Bác rất khác so với thời Trần Tình Lệnh.

TOP 1: Trương Lăng Hách

Quán quân của cuộc bình chọn gọi tên Trương Lăng Hách! Việc không được đào tạo bài bản khiến kỹ năng nền tảng của anh lép vế hơn các diễn viên lăn lộn lâu năm. Trong Ninh An Như Mộng, netizen cho rằng anh chưa lột tả được sự thâm sâu của nam chính; còn sang Độ Hoa Niên với thiết lập trung niên trùng sinh, anh lại bị chê là không thể hiện được tâm lý của một người dạn dày sương gió.

Nhưng, chỉ cần gặp đúng ê-kíp, Trương Lăng Hách vẫn dư sức làm người ta lóa mắt. Trong Trục Ngọc, rõ ràng anh diễn mượt mà hơn hẳn thời Ninh An Như Mộng, lột tả được sự dịu dàng ẩn sâu dưới lớp vỏ lạnh lùng của Tạ Chinh mà không bị biến thành "mặt liệt".

So với những vai mang tâm cơ sâu sắc, các vai mỹ nam "bạch nguyệt quang" trong Trục Ngọc, Thương Lan Quyết hay Yêu Em mới thực sự là chân ái của anh chàng!