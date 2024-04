Tiệm cơm tấm "không thịt heo": Bò nướng thơm nức và món "tung lò mò" lạ miệng khiến ai ghé ăn cũng nhớ mãi

Nằm ngay trước thánh đường Hồi giáo Al Rahim trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, tiệm cơm tấm nhỏ mang tên "Cơm tấm bò nướng Halal" là một địa điểm ăn uống với các món theo khẩu vị của người đạo Hồi.

Tiệm cơm bán đủ các món từ cà ri gà, thịt gà kho hột vịt, lạp xưởng bò... nhưng nổi bật nhất ở đây là thịt bò nướng. Nếu như cơm tấm bình thường ăn với thịt heo cốt lết nướng thì tại đây lại ăn cùng thịt bò, bởi lẽ người đạo Hồi không ăn thịt heo.

Cũng chính bởi điểm đặc biệt này mà tiệm cơm tấm lại thu hút nhiều người ghé ăn. Bên cạnh khách là người theo đạo Hồi thì không ít người đến đây vì hương vị thịt bò nướng đặc biệt thơm ngon.

Cơm tấm ăn cùng thịt bò nướng, "bì" làm từ thịt gà, đặc biệt có món "tung lò mò" lạ miệng

Chúng tôi ghé tiệm cơm tấm bò nướng Halal vào một buổi chiều cuối tuần, cô Tima và chị Lyly đang nướng những miếng thịt bò thơm nức. Ngay trên vỉ than, những chiếc lạp xưởng to tròn cùng đùi gà cũng vừa được nướng xong.

Tiệm cơm tấm bò nướng Halal nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM.

Gọi một phần cơm tấm bò nướng và chỉ vài phút sau là tôi đã có ngay đĩa cơm với những miếng thịt bò nóng hổi, rưới lên trên một chút mỡ hành, kèm theo một chén dưa góp ăn kèm. Phần cơm tấm các hạt cơm tơi, thịt bò nướng mềm, không bị khô. Thịt được tẩm ướp đậm đà, có vị mặn, ngọt, cay vừa phải rất dễ ăn. Không giống như cơm tấm sườn heo, phần thịt bò tại đây được thái mỏng thành các miếng vừa ăn. Các chị bán hàng tại tiệm cho biết, thịt bò khi nướng phải rưới xốt liên tục để miếng thịt không bị khô, vẫn giữ được độ mềm thơm.

Một phần cơm tấm thịt bò ngon miệng.

Bên cạnh thịt bò nướng, các topping khác ăn cùng cơm cũng đều được làm từ các nguyên liệu không phải thịt heo. Đến đây, các bạn có thể gọi các món như cà ri gà, thịt kho hột vịt, gà nướng, lạp xưởng nướng, chả trứng, bì... Đặc biệt, khác với bì ở các hàng cơm tấm thông thường được làm từ da heo thì ở đây được làm từ bún, gà xé và thính. Cũng vì thế mà phần bì ở tiệm cũng có hương vị mới lạ hơn hẳn.

Thịt bò nướng là món ăn đặc trưng nhất tại đây.

Thịt bò khi nướng phải rưới xốt liên tục để miếng thịt không bị khô, vẫn giữ được độ mềm thơm.

Lạp xưởng cũng là một món ăn được nhiều người yêu thích tại tiệm cơm này. Lạp xưởng được làm từ thịt bò, lấy từ tận Châu Đốc, An Giang. Món này còn được biết với cái tên là "tung lò mò", vốn là đặc sản của người Chăm An Giang. Theo tiếng của người Chăm "tung" nghĩa là ruột, "lò mò" nghĩa là thịt bò. "Tung lò mò" được làm từ thịt bò nguyên chất, phải là thịt bò mới làm, không trộn lẫn thịt mỡ heo. Để làm món này, người Chăm phải sử dụng ruột bò bao bên ngoài, bên trong dồn thịt bò đã xay nhuyễn trộn với gia vị đặc biệt. Món lạp xưởng bò này có cách chế biến rất kì công và tỉ mỉ. Khi ăn nướng trên than hồng là ngon nhất, khi đó lạp xưởng sẽ chảy mỡ và rất thơm.

Tiệm cơm bán phục vụ người đạo Hồi nhưng người "ngoại đạo" cũng thích mê

Tiệm cơm này nằm ngay trước thánh đường Hồi giáo Al Rahim ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1. Trên quầy đồ ăn của tiệm cũng có ký hiệu Halal (Halal là những sản phẩm "được cho phép", "hợp pháp" để sử dụng theo Luật Hồi giáo).

Bản thân cô chủ tiệm và những người bán hàng tại tiệm cơm này cũng là người theo đạo Hồi. Vì thế mà tiệm cơm mở ra với mục đích phục vụ thực khách theo đạo Hồi. Chị Lyly bán hàng tại đây cho biết, cửa tiệm được mở ra vì chưa thấy ai bán cơm tấm không thịt heo ở TP.HCM.

Ngoài thịt bò nướng, khách đến ăn có thể lựa chọn chả trứng, thịt gà kho hột vịt, thì gà nướng...

Tưởng chừng tiệm chỉ bán cho người theo đạo Hồi nhưng rất nhiều người không theo đạo cũng ghé đến ăn bởi hương vị cơm tấm thơm ngon tại đây. Tuy mới mở có vài năm nhưng tiệm cơm cũng đã có rất nhiều khách quen, bao gồm cả người đạo Hồi lẫn khách hàng "ngoại đạo".

Phần bì tại đây được làm từ thịt gà xé, bún và thính.

Chị Lyly cho biết: "Để thịt bò có hương vị đậm đà thì nhà mình phải ướp qua đêm, nhờ đó khi nướng thịt cũng mềm hơn. Ngoài trừ lạp xưởng lấy từ Châu Đốc thì các nguyên liệu khác nhà mình cũng đều tự làm hết".

Chị Lyly, một trong những người bán hàng tại tiệm cơm này.

Cơm tấm thịt bò ở đây có giá 40.000VNĐ, gọi thêm các topping như chả trứng hay bì thì thêm 10.000VNĐ. Cơm thịt gà có giá 35.000VNĐ, cơm lạp xưởng bò 35.000VNĐ, một phần thập cẩm sẽ có giá 60.000VNĐ. Có thể nói đây là một mức giá hợp lý với một tiệm cơm chất lượng.

Anh Hồng Nam, một khách hàng quen thuộc tại tiệm cơm này, chia sẻ: "Mình không phải người theo đạo Hồi nhưng tuần nào mình cũng qua đây ăn cơm tấm vì tiện đường. Cơm tấm ở đây ăn cùng thịt bò nên có vị rất độc đáo hơn hẳn. Mình cũng thích cả lạp xưởng ở tiệm, lạp xưởng bò ở đây ăn thấy có độ béo và thơm".