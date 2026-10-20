Tiệc cưới kỳ lạ: Phát biểu 41 giây, đãi khách bào ngư, cua hoàng đế, lì xì 750.000 đồng

Cô Chu và chồng là anh Vương, đều sinh sau năm 1995, hiện làm việc tại Thượng Hải. Vào tháng 9 năm nay, cả hai đã đón một sự kiện trọng đại của đời người. Tháng 9/2026, hai người tổ chức tiệc cưới tại quê nhà hai bên. Điểm đặc biệt là đám cưới không có phù dâu, phù rể, không có xe cưới, người dẫn chương trình, chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh hay quay phim.

Màn hình LED của đám cưới hiển thị dòng chữ sau: "Cảm ơn quý khách đã đến dự tiệc cưới của chúng tôi. Nếu không đủ thức ăn, xin mời quý khách dùng bữa tại bàn kế bên. Thức ăn và đồ uống khá ít, chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ thiếu sót nào trong việc tiếp đãi. Chúng tôi sẽ bắt đầu dùng bữa khi mọi người đã có mặt đầy đủ..."

Chương trình chỉ có một phần phát biểu kéo dài 41 giây của bố cô dâu, gửi lời cảm ơn mọi người đã đến chung vui và chúc khách ăn ngon, uống vui vẻ. Sau đó, tiệc cưới bắt đầu ngay lập tức.

Cô Chu và chồng trong đám cưới

Cô Chu cho biết cả hai đều hướng nội, không thích sự náo nhiệt và không muốn bố mẹ phải vất vả vì đám cưới. Cô từng chứng kiến nhiều gia đình tất bật chuẩn bị hôn lễ, thậm chí cha mẹ mệt đến mức đổ bệnh.

Để tiết kiệm, cô tự mua đồ trang trí trên sàn thương mại điện tử, chi hơn 1.000 NDT mua váy cưới, tự trang điểm và làm tóc trong ngày trọng đại. Tuy nhiên, họ chi 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) để chụp ảnh cưới tại Lệ Giang (Vân Nam). Việc trình chiếu video này là hoạt động nghi lễ hiếm hoi trong tiệc.

Số tiền tiết kiệm từ việc giản lược thủ tục được dùng nâng cấp thực đơn. Bữa tiệc tốn hơn 70.000 NDT (khoảng 260 triệu đồng) tiền thực phẩm. Đầu bếp phục vụ các món đắt tiền như cua hoàng đế xào tỏi, hải sâm nấu kê và bào ngư.

Trước sự ngạc nhiên của các khách mời, tất cả những ai tham dự tiệc tối đều nhận được một phong bao lì xì trị giá 200 nhân dân tệ (khoảng 750.000 đồng) từ đôi vợ chồng mới cưới. Những người đã gửi tiền mừng cưới nhận thêm 100 NDT. Tổng chi phí phát tiền cho khách dao động 60.000 - 70.000 NDT.

Bà Lư, dì của cô dâu, cho biết thức ăn ngon và gia đình đã ưu tiên phần lớn ngân sách cho khách mời.

Giáo sư Jia Yujiao, Đại học Cát Lâm, cho biết xu hướng tổ chức đám cưới giản lược, bỏ nghi thức phô trương đang gia tăng ở Trung Quốc. Nhiều cặp đôi hiện nay ưu tiên trải nghiệm cá nhân thay vì làm theo tập tục truyền thống.

Tổng hợp