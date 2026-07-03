Sáng 3/7, cộng đồng mạng vô cùng bàng hoàng trước thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị bắt vì hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Từ nhỏ, anh theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sở hữu kho sáng tác đồ sộ. Anh đã sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau, từ: pop, ballad đến R&B, hip hop và rock. Những sáng tác của anh từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua loạt phim như: "Ranh giới", "Bộ tứ 10A8", "Vũ điệu xì tin", "Ngôi nhà cũ",...

Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò ông bầu của các nhóm nhạc như Biến tấu, X3.14, Born to rap, Horoscrope, Zero 9.

Đáng chú ý, dù không thường xuyên xuất hiện trên truyền thông trong những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ vẫn âm thầm hoạt động trong lĩnh vực sáng tác.

Đầu năm 2026, anh tiếp tục được nhắc đến khi hợp tác cùng ca sĩ Hà Linh trong sản phẩm âm nhạc "Pháo hoa trên trời, mắt lệ rơi", đánh dấu màn tái hợp sau nhiều năm của cả hai nghệ sĩ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Tăng Nhật Tuệ cũng không ít lần vướng vào những tranh cãi.

Một trong những vụ việc từng gây chú ý nhất xảy ra vào năm 2015 khi anh công khai phản bác tuyên bố của ca sĩ Nguyễn Hải Yến liên quan đến quyền tác giả ca khúc "Đã hơn một lần". Vụ việc từng tạo nên cuộc tranh luận lớn trong giới âm nhạc về vấn đề sáng tác và ghi nhận tác quyền.

Đến năm 2019, cựu thành viên của nhóm nhạc Zero 9 tiết lộ trong chương trình truyền hình chuyện anh từng bị ông bầu gạ tình. Vì từ chối nên anh bị đánh đập và bị ép rời nhóm ngay sau đó.

Ngoài những tranh cãi nghề nghiệp, Tăng Nhật Tuệ còn nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi phong cách phát ngôn khá thẳng thắn.

Quay trở lại vụ việc liên quan đến ma túy. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) phát hiện, lập hồ sơ theo dõi đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K. Mở rộng rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) chính là đối tượng nghi vấn cung cấp nguồn hàng cho Quang để phân phối lại cho các con nghiện.

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng diện đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tinh vi tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức triệt phá, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm ma túy các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA), nhiều dụng cụ sử dụng chất cấm, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ). Theo đó, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.