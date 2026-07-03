Rất đông người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung xác minh, truy bắt đối tượng liên quan vụ giết người xảy ra trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Nạn nhân là ông Hứa Hồng Hải, sinh năm 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h55’ cùng ngày, Công an tỉnh tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột.

Camera an ninh ghi lại cảnh đội tượng mặc áo Grab đi xe máy tới gây án rồi bỏ trốn.

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h51 cùng ngày, ông Hứa Hồng Hải đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Nghi phạm mặc áo Grab đi tới gây án rồi bỏ trốn.

Lúc này, một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái ông Hải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.