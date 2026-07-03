Qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh) phát hiện, lập hồ sơ theo dõi đối tượng Trần Nhật Quang (SN 1999) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K. Mở rộng rà soát, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) chính là đối tượng nghi vấn cung cấp nguồn hàng cho Quang để phân phối lại cho các con nghiện.

Từ đầu mối này, Công an phường Chánh Hưng đã mở rộng diện đấu tranh, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tinh vi tại các khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Phương thức nổi bật của các đối tượng là lợi dụng nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng và lực lượng phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức triệt phá, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan. Tang vật thu giữ gồm ma túy các loại (Methamphetamine, Ketamine, MDMA), nhiều dụng cụ sử dụng chất cấm, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 laptop và 14 xe gắn máy.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, nghề nghiệp ca sĩ, nhạc sĩ). Theo đó, cơ quan chức năng xác định Lê Duy Linh và Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng dương tính với Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Tang vật ma túy và các dụng cụ tự chế thu giữ tại nơi ở của Lê Duy Linh (nghệ danh Tăng Nhật Tuệ).

Qua phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành đưa đi cai nghiện bắt buộc 9 đối tượng.