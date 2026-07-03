Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM) vừa công bố hình ảnh ghi lại thời điểm lực lượng chức năng khám phá đường dây ma túy lớn trên địa bàn, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong số này có ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.

Theo Công an phường Chánh Hưng, vụ việc được phát hiện từ công tác quản lý địa bàn khi lực lượng chức năng nghi vấn có hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn A.K.

Quá trình xác minh, công an phát hiện Trần Nhật Quang (SN 1999) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ Nguyễn Bảo Ân (SN 1995) là đối tượng nghi cung cấp ma túy cho Quang để bán lại cho người sử dụng.

Từ đầu mối ban đầu, Công an phường Chánh Hưng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nhiều nhóm đối tượng hoạt động tại khách sạn, căn hộ, nhà thuê và nơi ở riêng. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng thường lợi dụng những nơi lưu trú kín đáo, liên lạc qua các mối quan hệ cá nhân, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy tự chế và tổ chức sử dụng theo nhóm nhỏ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Cuối tháng 6/2026, Công an phường Chánh Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đồng loạt khám phá vụ án, bắt giữ và xử lý 48 đối tượng.

Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng chức năng thu giữ các loại ma túy gồm Methamphetamine, Ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay và 14 xe máy.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có Lê Duy Linh, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ, hoạt động trong lĩnh vực ca sĩ, nhạc sĩ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Lê Duy Linh cùng Trần Khánh Duy có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Lê Duy Linh còn bị xác định có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều đối tượng trong vụ án dương tính với các chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine và MDMA.

Sau khi phân loại, Công an phường Chánh Hưng đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để khởi tố 39 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Chín đối tượng còn lại bị xử lý hành chính và đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Những hình ảnh được cơ quan công an công bố ghi lại quá trình lực lượng chức năng kiểm tra, khống chế các đối tượng tại hiện trường, trong đó có sự xuất hiện của Tăng Nhật Tuệ tại thời điểm vụ án bị triệt phá.

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Từ nhỏ, anh theo học nghệ thuật tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được đánh giá là một trong những nhạc sĩ sở hữu kho sáng tác đồ sộ. Anh đã sáng tác hơn 150 ca khúc thuộc nhiều thể loại khác nhau. Những sáng tác của anh từng được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện và ghi dấu ấn trên thị trường nhạc Việt.

Bên cạnh âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn ghi dấu ấn với khán giả ở vai trò diễn viên. Anh đã tham gia hơn 50 bộ phim khác nhau, trong đó 17 phim đóng vai chính. Anh từng đóng các phim như Bộ tứ 12A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì-tin.... Đặc biệt, bộ phim Ranh giới mà Tăng Nhật Tuệ đóng vai chính từng giành được giải Cánh diều bạc 2002.