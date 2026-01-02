Vụ hoả hoạn đã khiến khoảng 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương.

Phát biểu trước truyền thông, Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin gọi đây là một trong những biến cố đau thương nhất trong lịch sử đất nước. Ông nhấn mạnh: “Đây là một thảm kịch với quy mô chưa từng được biết đến”, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước việc “nhiều sinh mạng trẻ tuổi đã ra đi, cùng những ước mơ và dự định còn dang dở”.

Nhiều người đã tới đặt hoa tưởng niệm tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: AFP)

Theo lời các nhân chứng, vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 sáng tại quán Le Constellation, sau khi pháo sáng hoặc que lửa được cắm vào các chai champagne trong lúc ăn mừng năm mới. Hai nhân chứng nữ cho biết với kênh BFMTV (Pháp) rằng một nhân viên pha chế đã bế một nữ đồng nghiệp đang cầm chai champagne có gắn pháo sáng.

Ngọn lửa nhanh chóng bén lên trần nhà, rồi chỉ trong vài giây đã lan rộng khắp không gian tầng hầm chật kín người. Nhiều nạn nhân là thanh thiếu niên. Một nhân chứng kể lại cảnh dòng người hoảng loạn chen lấn, tìm cách thoát thân qua cầu thang hẹp dẫn lên phía trên.

Tối cùng ngày, hàng trăm người đã tụ tập trong im lặng giữa thời tiết giá lạnh, đặt hoa và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân. Nhiều người tham dự cho biết họ vẫn chưa liên lạc được với bạn bè, người thân hoặc biết tin có người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường bên trong đám cháy (Ảnh: X)

Ulysse Brozzo, 16 tuổi, huấn luyện viên trượt tuyết địa phương, chia sẻ rằng nhiều bạn bè của anh có mặt trong quán bar vào thời điểm xảy ra cháy. Một số người đã an toàn, nhưng vẫn còn nhiều người anh chưa nhận được tin tức. “Đây là một bi kịch thực sự. Khi đó có hàng trăm người ở bên trong”, Brozzo nói, cho biết một người quen đang hôn mê tại bệnh viện Sion.

Các đoạn video do người sống sót ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng lên ngay phía trên quầy bar, trong khi những hình ảnh khác ghi nhận cảnh lửa cam bốc ra từ tầng trệt và một số người nằm bất động trên đường phố bên ngoài.

Công tố viên bang Valais Beatrice Pilloud cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và từ chối bình luận về khả năng nến hoặc nguồn lửa khác gây ra hỏa hoạn. Bà xác nhận cầu thang dẫn xuống tầng hầm rất hẹp và cho rằng còn quá sớm để kết luận về vấn đề lối thoát hiểm.

Chỉ huy cảnh sát bang Valais Frédéric Gisler cho biết lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lúc 1h32, chỉ hai phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Báo động đỏ đã được kích hoạt, với nhiều đội cứu hỏa, 42 xe cứu thương và 13 trực thăng được điều động. Các nạn nhân sau đó được chuyển tới các bệnh viện ở Sion, Lausanne, Geneva và Zurich.

Theo Tổng thống Parmelin, nhiều người sống sót bị bỏng nặng và tổn thương phổi nghiêm trọng. Bệnh viện Đại học Lausanne cho biết đang điều trị 22 bệnh nhân trong độ tuổi từ 16 đến 26, trong đó 8 người từng phải hồi sức ngay khi nhập viện. “Quá trình điều trị sẽ rất dài và phức tạp, có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng”, Giám đốc bệnh viện Claire Charmet cho hay.

Giới chức hiện đang tiến hành nhận dạng các nạn nhân và thu thập mẫu ADN từ thân nhân. Một số người gặp nạn là du khách nước ngoài. Bộ Ngoại giao Italy xác nhận 16 công dân nước này đang mất tích và 12 người bị thương, trong khi Pháp cho biết 8 công dân Pháp chưa được tìm thấy.

Crans-Montana là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng với khoảng 10.000 dân, nằm trên dãy Alps của Thụy Sĩ. Quán Le Constellation, mở cửa từ năm 2015, được mô tả là điểm vui chơi bình dân, chủ yếu phục vụ giới trẻ và du khách. Theo truyền thông Pháp, địa điểm này có sức chứa khoảng 300 người trong nhà.

Giới chức Thụy Sĩ kêu gọi người dân và du khách thận trọng trong những ngày tới, hạn chế các sự cố có thể gây thêm áp lực cho hệ thống y tế vốn đang quá tải sau thảm kịch.

