Hong Kong tang thương sau vụ cháy chung cư cao tầng, ít nhất 128 người thiệt mạng

Theo đó, toàn bộ các tòa nhà và cơ sở của chính quyền sẽ treo cờ Trung Quốc và Hong Kong ở vị trí nửa cột đến hết ngày 1/12. Các quan chức hủy mọi hoạt động công khai không thiết yếu, đồng thời các sự kiện lễ hội do chính quyền phê duyệt sẽ bị hoãn hoặc hủy. Người dân cũng có thể viết lời chia buồn trong những cuốn sổ được đặt tại 18 quận trên toàn thành phố.

Trong ngày 29/11, các lãnh đạo Hong Kong đã chủ trì lễ tưởng niệm ít nhất 128 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu chung cư cao tầng Wang Fuk Court, quận Tai Po. Con số thiệt mạng dự kiến còn tăng khi khoảng 200 người vẫn mất tích nhiều ngày sau thảm kịch.

Lễ tưởng niệm được tổ chức vào sáng ngày 29/11 (Ảnh: Reuters)

Hoạt động cứu hộ tại hiện trường đã kết thúc vào ngày 28/11 nhưng cảnh sát cho biết vẫn có thể phát hiện thêm thi thể trong quá trình khám xét các tòa nhà bị thiêu rụi. Đám cháy bùng phát vào chiều 26/11 và nhanh chóng lan ra bảy trong số tám tòa nhà cao 32 tầng, vốn đang được cải tạo với giàn giáo tre, lưới xanh và các lớp xốp cách nhiệt. Hệ thống báo cháy tại khu dân cư hơn 4.600 người sinh sống không hoạt động đúng chức năng.

Tại Wang Fuk Court, các sĩ quan thuộc đơn vị nhận dạng nạn nhân thảm họa vẫn đang đeo mặt nạ dưỡng khí và mũ bảo hộ, tiếp tục tìm kiếm hài cốt. Trưởng đặc khu An ninh Tang cho biết, đến ngày 28/11 mới chỉ xác định danh tính được 39 trên tổng số 128 nạn nhân.

Hong Kong sẽ lập quỹ 300 triệu đôla Hong Kong (hơn 1000 tỷ đồng) hỗ trợ cư dân.

Ít nhất hai nạn nhân là lao động giúp việc người Indonesia. Hàng chục lao động Philippines cũng bị ảnh hưởng, trong đó 19 người vẫn mất tích, theo bà Edwina Antonio, giám đốc Bethune House, tổ chức hỗ trợ phụ nữ di cư. Hong Kong hiện có khoảng 368.000 lao động giúp việc, chủ yếu là phụ nữ đến từ các nước châu Á thu nhập thấp, sống cùng chủ trong điều kiện chật hẹp.

Ảnh: SCMP

Thảm họa cháy chết chóc nhất từ năm 1948

Vụ cháy tại Wang Fuk Court là thảm họa chết người nhất tại Hong Kong kể từ năm 1948, khi 176 người thiệt mạng trong một vụ cháy kho hàng, và được so sánh với Grenfell Tower ở London năm 2017, khiến 72 người tử vong.

Năm ngoái, cư dân khu nhà từng được giới chức thông báo rằng họ đối mặt với “nguy cơ cháy nổ tương đối thấp”, dù đã nhiều lần phản ánh nguy cơ hỏa hoạn từ các công trình cải tạo. Người dân lo ngại về khả năng dễ cháy của lớp lưới xanh bảo vệ giàn giáo tre, theo phát ngôn viên Bộ Lao động.

Giới chức đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng nhất trong gần 80 năm tại thành phố. Cuộc điều tra đang xem xét khả năng tham nhũng và việc sử dụng vật liệu không an toàn trong quá trình cải tạo tại khu phức hợp.

Cụ thể, Cơ quan chống tham nhũng Hong Kong cho biết đã bắt giữ 8 người, bao gồm một tư vấn kỹ thuật, một nhà thầu phụ giàn giáo và một người trung gian. Trước đó, cảnh sát cũng bắt hai giám đốc và một tư vấn kỹ thuật của Prestige Construction - công ty bảo trì Wang Fuk Court hơn một năm - với cáo buộc ngộ sát do sử dụng vật liệu dễ cháy chắn tại cửa sổ.

Nguồn: Reuters, SCMP