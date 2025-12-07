Theo thông tin từ cảnh sát Goa “Vụ cháy lớn xảy ra tại cơ sở Birch by Romeo Lane ở Arpora, North Goa khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 4 du khách, 14 nhân viên và 7 người chưa xác định danh tính. Sáu người bị thương đang được điều trị. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã vào cuộc. Các thủ tục pháp lý liên quan đang được tiến hành.”

Liên quan đến sự việc, thủ hiến Goa Pramod Sawant cho biết phần lớn nạn nhân là nhân viên làm việc tại nhà hàng - quán bar, trong đó có ba phụ nữ. Ngoài ra, “ba đến bốn du khách” cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Ông cho biết thêm, ba người tử vong vì bỏng nặng, số còn lại chết do ngạt khói.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng

Thông tin ban đầu cho thấy hộp đêm này không tuân thủ các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngọn lửa bùng lên vào khoảng nửa đêm tại Birch by Romeo Lane - địa điểm giải trí nổi tiếng, nằm cách thủ phủ Panaji khoảng 25 km và mới mở cửa năm ngoái.

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm ban quản lý hộp đêm và các quan chức đã để cơ sở hoạt động dù vi phạm quy chuẩn an toàn” - ông Sawant nhấn mạnh. Ông gọi đây là “sự cố đáng tiếc giữa mùa du lịch cao điểm” và cam kết sẽ mở cuộc điều tra toàn diện.

Tổng cục trưởng Cảnh sát Goa Alok Kumar cho rằng nguyên nhân có thể do nổ bình gas. Toàn bộ thi thể đã được đưa tới Bệnh viện Y khoa chính phủ ở Bambolim để nhận dạng và phục vụ công tác điều tra.

Theo lời kể của một nhân chứng, thời điểm ngọn lửa bùng phát, có ít nhất 100 người đang trên sàn nhảy của hộp đêm ở North Goa. Khi hoảng loạn tìm đường thoát thân, một số du khách đã chạy xuống tầng dưới - nơi đặt khu bếp và bị kẹt lại cùng các nhân viên.

“Đột nhiên có tiếng la hét rồi lửa bùng lên. Chúng tôi chạy ra ngoài và thấy toàn bộ công trình đã chìm trong biển lửa” - Fatima Shaikh, du khách đến từ Hyderabad, kể lại. “Chỉ trong chốc lát, toàn bộ câu lạc bộ bị nhấn chìm trong lửa. Có khu vực dựng tạm bằng lá cọ nên bắt lửa rất nhanh”.

Chính quyền sẽ tiến hành tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy tại tất cả các hộp đêm để ngăn ngừa các sự cố tương tự. Các cơ sở vui chơi nếu không có chứng nhận an toàn phòng cháy sẽ bị rút giấy phép hoạt động.

Nguồn: The Economic Times