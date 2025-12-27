Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát địa phương, nguyên nhân được cho là do tuyết rơi dày kèm băng giá khiến mặt đường trơn trượt, các phương tiện không kịp xử lý và dẫn tới va chạm liên tiếp. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 tối 26/12 (giờ địa phương), trên tuyến cao tốc Kan-Etsu, đoạn đi qua khu vực thị trấn Minakami, tỉnh Gunma. Cú va chạm dây chuyền đã gây ra cháy lớn tại hiện trường. Hình ảnh được ghi lại cho thấy một xe đầu kéo dạng rơ-moóc, nghi đang vận chuyển nhiều ô tô đã bốc cháy dữ dội, kéo theo nhiều phương tiện khác bị thiêu rụi.

Hiện trường sự việc

Trên mạng xã hội X, một số người dân Nhật Bản chia sẻ rằng họ dự định đi trượt tuyết vào ngày hôm sau nhưng bất ngờ gặp phải vụ tai nạn liên hoàn. Nhân chứng cho biết tại hiện trường liên tục vang lên những tiếng nổ lớn, nghi do xe cộ và nhiên liệu phát nổ trong đám cháy.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong và 26 người bị thương. Hãng thông tấn Kyodo News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết nạn nhân tử vong là một phụ nữ 77 tuổi. Vụ việc xảy ra tại làn đường hướng xuống khiến đoạn cao tốc từ Tsukiyono IC đến Yuzawa IC trên cả hai chiều bị phong tỏa tạm thời.





Clip: X

Do ngọn lửa bùng phát mạnh, ít nhất 17 phương tiện đã bị cháy rụi hoàn toàn. Dù đã sang nửa đêm, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục công tác dập lửa. Tuy nhiên, mặt đường bị đóng băng nghiêm trọng khiến việc tiếp cận hiện trường và cứu nạn trở nên đặc biệt nguy hiểm. Các lực lượng chức năng hiện vẫn đang khẩn trương xử lý hậu quả và điều tra chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguồn: ETtoday