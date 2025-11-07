Giữa loạt nghi vấn mối quan hệ đã không còn như xưa, mới đây Thuý Ngân tiếp tục gây chú ý khi có màn đáp trả trước thắc mắc của netizen. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải một đoạn clip khoe visual trên trang cá nhân, tuy nhiên bên dưới phần bình luận đa số cư dân mạng đề cập đến Võ Cảnh và chuyện tình cảm của cả hai. Một tài khoản còn chất vấn thẳng: "Chia tay có thể làm bạn mà. Chị block TikTok anh Cảnh rồi".

Nếu như trước đây, Thuý Ngân thường chọn cách im lặng trước các đồn đoán về tình cảm thì lần này nữ diễn viên quyết định phản hồi. Cô trả lời ngay phía dưới bình luận của netizen: "Chị muốn tránh những bình luận tiêu cực tag tên ảnh để ảnh được bình yên".

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để cho thấy sự tôn trọng và bảo vệ mà Thuý Ngân dành cho Võ Cảnh, giữa thời điểm cả hai đang là tâm điểm của những bàn tán. Nhiều người cho rằng đây phản ứng đủ khéo léo, khẳng định Thuý Ngân không muốn tạo thêm ồn ào, vừa thể hiện sự chừng mực trong ứng xử sau những lùm xùm "rạn nứt".

Thuý Ngân lên tiếng về mối quan hệ với Võ Cảnh

Thực tế, trong thời gian gần đây, Thuý Ngân và Võ Cảnh đã không còn tương tác hay xuất hiện chung như trước. Cả hai cũng tránh nhắc đến đối phương trên mạng xã hội, khiến nghi vấn "đường ai nấy đi" càng thêm có cơ sở.

Cách đây ít ngày, Võ Cảnh cũng đã đăng tâm thư trải lòng về chuyện kết thúc một mối quan hệ. Nam diễn viên chia sẻ quan điểm rằng không phải mối tình nào kết thúc cũng cần có người đúng, người sai mà đôi khi, hai người từng yêu nhau thật lòng, nhưng chọn dừng lại vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết. Như cách mà người ta vẫn thường nói: 'có duyên mà không có nợ'. Chúng ta thường tìm kiếm một lý do để lý giải, nhưng ngàn lần không nên gán lỗi cho ai trong khi không ai trong họ làm điều gì có lỗi với người còn lại. Nên hãy để tình yêu dù kết thúc vẫn có thể trọn vẹn và đẹp đẽ theo cách riêng của nó".

Tâm thư về chuyện tình cảm của Võ Cảnh khiến Thuý Ngân bị réo tên liên tục

Từng là cặp đôi Vbiz được nhiều khán giả yêu mến, nhưng trong thời gian qua, Thuý Ngân và Võ Cảnh vướng nghi vấn đã "toang". Theo đó, "thám tử online" liên tục soi ra những chi tiết lạ, đơn cử là loạt dấu hiệu đáng lo lắng của Thuý Ngân. Trên Instagram cá nhân, cô liên tục chia sẻ bài viết đầy suy tư tâm trạng, ẩn ý việc bị mất niềm tin. Thúy Ngân viết: "Trái tim mỗi người là một mảnh vườn. Hãy gieo vào đó mầm tin, mầm yêu, mầm hy vọng. Rồi một ngày nơi đó sẽ trở thành một mảnh vườn xinh, với nhiều bông hoa tự tỏa nắng".

Trong một bài viết khác, nữ diễn viên 9x nói về hạnh phúc: "Trước khi hạnh phúc đến, hãy giữ vững niềm tin. Khi hạnh phúc xuất hiện, hãy lặng lẽ tận hưởng. Hạnh phúc có thể đến muộn chứ tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Hãy mang 1 trái tim đầy kỳ vọng mà quan sát mọi hạnh phúc nhỏ bé hiện hữu quanh mình, rồi một ngày hạnh phúc lớn lao sẽ đến. Vào một ngày và một cách không ngờ nhất".

Tại sự kiện hồi tháng 7 vừa qua, sau khi xong việc thì Thuý Ngân và Võ Cảnh ra về trên 2 xe khác nhau. Trong khi nam diễn viên lên xe di chuyển bằng taxi công nghệ thì Thúy Ngân đi bằng xe riêng. Trước đó, cặp đôi này song hành cùng nhau ở các sự kiện lớn nhỏ, thậm chí khi ra về cũng ngồi chung một xe. Sự thay đổi đột ngột kèm biểu cảm lạ khi chạm mặt khiến netizen càng thêm nghi ngờ tin cả hai đã rạn nứt.