Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 "Lunar Fracture" của Trà Linh, Việt Trinh và thương hiệu Hacchic Couture trong khuôn khổ showcase "The Art Of Harmony" tại Gem Center TP HCM.

Bộ sưu tập được chia thành hai chương riêng biệt nhưng hòa quyện đầy cảm xúc. Mở đầu là "Hacchic Blush: The Earth Chapter" - chương kể về vẻ đẹp tự nhiên và sức sống rạng rỡ của người phụ nữ trong hình hài thuần khiết nhất. Tiếp nối là "Hacchic Couture: The Moon Chapter" - nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, khắc họa vẻ đẹp nội lực và hành trình tìm lại bản ngã của người phụ nữ giữa vũ trụ mênh mông.

Trong chương đầu tiên, ca sĩ Hà Nhi diễn mở màn, Trương Quỳnh Anh là vedette. Trong chương thứ hai, Thúy Ngân hóa cô dâu xinh đẹp, như bước ra từ trong mơ, diễn mở màn. Marian Rivera xuất hiện như cổ tích, trình diễn vedette.

Toàn bộ quá trình chế tác đầm của Thúy Ngân được thực hiện trong suốt 3 tháng bởi 10 nghệ nhân lành nghề của Hacchic Couture, mỗi chi tiết đều được tạo nên bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh thần thủ công đỉnh cao.

Thiết kế 2 trong 1 mang cấu trúc đặc biệt với phần tùng váy có thể tháo rời, dễ dàng biến hóa giữa hai phong cách - kiêu sa, lộng lẫy khi sải bước cùng lớp tùng bồng bềnh và tinh giản, quyến rũ với dáng đuôi cá ôm trọn đường cong.

Đầm của Marian Rivera được 10 nghệ nhân của Hacchic hoàn thiện trong vòng 6 tháng. Điểm đặc biệt của thiết kế nằm ở phần tùng tháo rời linh hoạt, giúp Marian Rivera dễ dàng biến hóa giữa hai diện mạo: lộng lẫy, quyền quý và tinh giản, quyến rũ.

Hacchic Couture (2013), Hacchic Blush World và mới nhất là Tralinh (2024) của hai nhà thiết kế Trà Linh - Việt Trinh là thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của làng mốt Việt với dòng sản phẩm váy cưới, đầm dạ hội và thời trang ứng dụng.

