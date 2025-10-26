Ăn cá theo kiểu "đại bổ" trong mắt nhiều người, cô gái bị suy buồng trứng sớm, cơ thể đầy thủy ngân

Cá, nhất là cá biển vốn được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hay ăn sai cách có thể gây hại nghiêm trọng. Trường hợp của cô Từ (Đài Loan, Trung Quốc) là minh chứng điển hình.

Theo bác sĩ Vương Thành Vĩ, Phó Chủ tịch Trung tâm Y học Sinh sản Hoa Vũ (Đài Loan, Trung Quốc), cô Từ đến khám vì rối loạn kinh nguyệt và khó chịu khi sinh hoạt tình dục. Kinh nguyệt của cô đã biến mất hơn nửa năm, trước đó vốn thất thường và hay đau bụng dữ dội.

Kết quả kiểm tra cho thấy chức năng buồng trứng của cô suy giảm nghiêm trọng, dù mới 30 tuổi nhưng “già” như người ngoài 45. Điều này khiến cô xuất hiện triệu chứng mãn kinh sớm, rất khó phục hồi và gần như không còn khả năng mang thai.

Cô gái đi khám rối loạn kinh nguyệt phát hiện suy buồng trứng sớm (Ảnh minh họa)

Điều khiến bác sĩ ngạc nhiên là cô Từ không có bệnh lý hay bất thường di truyền nào. Sau khi tìm hiểu kỹ thói quen ăn uống, bác sĩ yêu cầu cô xét nghiệm kim loại nặng và chất hóa dẻo. Kết quả cho thấy nồng độ thủy ngân và chất hóa dẻo trong cơ thể cao vượt ngưỡng cho phép. “Đây là manh mối quan trọng cho thấy độc tố quá tải có thể là nguyên nhân khiến buồng trứng suy sớm. Nguyên nhân chính là bệnh nhân ăn quá nhiều hải sản, đặc biệt là cá sống trong thời gian dài” - bác sĩ Vương chia sẻ.

Bác sĩ cảnh báo kiểu ăn cá "đại bổ" nhưng cũng dễ thành "đại họa"

Hóa ra, cô Từ lớn lên ở vùng biển, từ nhỏ đã thích ăn hải sản sống. Khi lên thành phố, cô vẫn duy trì thói quen này, đặc biệt mê sashimi. Gi ống như nhiều người, cô cho rằng ăn sống là "đại bổ" vì giữ được nhiều dinh dưỡng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Vương, sashimi thường làm từ cá biển lớn sống ở vùng nước sâu - những loài chứa nhiều thủy ngân. Ăn ít thì không sao, nhưng nếu ăn thường xuyên trong nhiều năm như cô Từ thì thủy ngân sẽ tích tụ, gây ngộ độc mạn tính.

“Thủy ngân vào cơ thể rất khó đào thải, dần trở thành độc tố tấn công hệ nội tiết, gây tổn thương buồng trứng. Độc tính cao còn ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, làm giảm thính lực, thị lực và có thể dẫn đến thoái hóa não” – bác sĩ Vương cảnh báo.

Không chỉ thủy ngân, việc ăn cá sống còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác. Cá sống chứa enzyme Thiaminase phá hủy vitamin B1 - chất mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Ăn thường xuyên khiến thiếu hụt B1 mạn tính, rối loạn chuyển hóa năng lượng, dẫn đến mệt mỏi, yếu cơ, rối loạn giấc ngủ, tổn thương thần kinh và thậm chí suy tim.

Ngoài nhiễm thủy ngân và chất hóa dẻo, ăn cá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, cá sống dễ nhiễm ký sinh trùng như sán lá gan gây tổn thương gan và đường mật, giun Anisakis gây đau bụng cấp, hay sán dải cá gây rối loạn tiêu hóa và thiếu máu.

Bác sĩ Vương cho rằng ăn chín vẫn là an toàn nhất, nhưng việc từ bỏ hoàn toàn cá sống là không dễ. Ông khuyên nên hạn chế, ưu tiên chọn cá nhỏ vì chứa ít thủy ngân hơn, đồng thời ăn đa dạng và luân phiên nguồn thực phẩm. Nếu ăn cá sống, cần đảm bảo cá được bảo quản đúng cách, do đầu bếp chuyên nghiệp chế biến và không có dấu hiệu bất thường.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Health 2.0