Mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh diễn viên Thúy Diễm và Ma Ran Đô có cảnh hôn trong vở kịch tại sân khấu Hoàng Thái Thanh. Clip nhanh chóng tạo tranh luận trái chiều, nhiều khán giả đưa ra đồn đoán về đời tư của nữ diễn viên cùng chồng Lương Thế Thành.

Trước phản ứng này, Thúy Diễm lên tiếng khẳng định phân đoạn thân mật chỉ là yêu cầu nghệ thuật của đạo diễn, hoàn toàn phục vụ công việc diễn xuất. Cô cho rằng việc cắt ghép, thêu dệt trên mạng xã hội đã khiến bản thân bị đẩy vào rắc rối không đáng có. "Hãy để nghệ sĩ chân chính được làm nghề bằng cả trái tim mình", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Vợ chồng diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm bức xúc vì những đồn đoán trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến gia đình.

Sau khi Lương Thế Thành công khai bênh vực vợ, Thúy Diễm bày tỏ: "Lần đầu thấy chồng giận thế này. Tôi nghĩ tới đây là quá đủ. Chúng tôi xin phép dừng lại sự việc này, sẽ không đôi co hay lên tiếng gì nữa. Ai hiểu sẽ yêu, ai cố tình ghét thì có giải thích thế nào cũng vậy. Chúng tôi còn giữ tinh thần cho những điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống và làm nghề thật tốt".

Thúy Diễm cũng gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã động viên, đồng thời nhìn nhận ồn ào này như một bài học kinh nghiệm để cẩn trọng hơn trong công việc lẫn ứng xử. Cô cho biết sẽ nhờ trợ lý chặn những tài khoản buông lời cay nghiệt trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ sẽ cùng chồng đi một chuyến du lịch “chữa lành” sau những ngày căng thẳng.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Những người bên cạnh tôi lúc yếu ớt nhất chính là điều quý giá nhất. Đời ngắn lắm, điều đọng lại không phải lúc rực rỡ mà là sự sẻ chia lúc khó khăn".

Diễn viên Mai Thu Huyền, khán giả trực tiếp có mặt tại buổi diễn, cũng lên tiếng bảo vệ Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Cô cho biết chính mắt thấy Lương Thế Thành ngồi dưới khán phòng cổ vũ vợ, không hề có mâu thuẫn nào như lời đồn. Theo Mai Thu Huyền, nụ hôn trên sân khấu hoàn toàn cần thiết để khắc họa tình yêu của hai nhân vật trong vở kịch, nhưng đã bị một số khán giả quay lén rồi tung lên mạng xã hội với mục đích công kích.

Ngày 12/9, Lương Thế Thành khẳng định vợ chồng anh vẫn hạnh phúc, bác bỏ tin đồn rạn nứt. Nam diễn viên cho biết những cảnh tình cảm chỉ là công việc diễn xuất, không ảnh hưởng đến đời sống riêng. Anh mong khán giả tin tưởng, không lo lắng trước những tin thất thiệt.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn năm 2016, được khán giả yêu mến bởi hình ảnh gia đình hạnh phúc. Cặp sao nhiều lần cùng xuất hiện trong các dự án phim và sân khấu, luôn ủng hộ nhau trên con đường nghệ thuật.