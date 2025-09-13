Bữa giờ vụ việc vợ chồng Thành có tin đồn là chia tay vì Diễm diễn kịch với bạn diễn có cảnh hôn tình cảm. Sau khi Diễm lên bài chia sẻ và Thành cũng đã có động thái thông báo là việc đó không ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình Thành rồi, nhưng dường như sự việc vẫn chưa dừng lại, vẫn còn một số trang báo vẫn tiếp tục đưa tin sai sự thật về chuyện đó nữa, làm cho 1 số khán giả vẫn hiểu lầm và có những lời lẽ không hay dành cho vợ của Thành.

Thì hôm nay Thành xin có đôi lời.

- Thứ nhất: Thành xin lỗi gia đình, người thân, bạn bè, cũng như khán giả đã yêu mến vợ chồng Thành trong suốt thời gian qua, vì những tin đồn này mà làm mọi người phải lo lắng và hỏi thăm, động viên vợ chồng Thành.

- Thứ hai: Thành xin thưa với mọi người bản thân Thành cũng là diễn viên nên Thành hiểu đó là tính chất công việc, Thành đi quay hay diễn kịch cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn mà, đã là diễn viên thì không tránh khỏi những cảnh đó, chung quy cũng chỉ làm đẹp, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn yêu cầu, tất cả cũng chỉ để tạo ra 1 tác phẩm đẹp đúng với tiêu chí của biên kịch và đạo diễn cần truyền tải đến khán giả thôi.

- Thứ ba: Thành cũng xin nói thẳng là không có chuyện vợ chồng Thành chia tay hay lục đục vì những vấn đề đó nha, tụi Thành vẫn đang rất bình thường và vui vẻ.

Cuối cùng Thành xin nhắc lại lần nữa là chuyện vợ chồng Thành vẫn đang rất rất bình thường không hề có chuyện gì hết.