Khoảng 3 ngày trước, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh nữ diễn viên Thúy Diễm có màn thân mật, trao nụ hôn với một nam đồng nghiệp là Ma Ran Đô. Khoảnh khắc này được ghi lại khi cả hai diễn kịch ở sân khấu Hoàng Thái Thanh. Khi clip quay lén bị bàn tán với lời lẽ tiêu cực, Thúy Diễm đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc.

Giữa lúc bà xã vướng thông tin nhạy cảm, nam diễn viên Lương Thế Thành – chồng Thúy Diễm đã có động thái gây chú ý ngay dưới bài đăng phân trần của vợ. Anh để lại bình luận ngắn gọn đúng 6 chữ tếu táo: "Kệ mình nhắm mắt yêu luôn". Bà xã Thúy Diễm hỏi lại một câu chí mạng với Lương Thế Thành: "Tháng này chưa nộp lương thì phải".

Thúy Diễm trở thành cái tên gây bàn tán vì khoảnh khắc thân mật với Ma Ran Đô khi diễn kịch

Giữa lúc bà xã bị réo tên, Lương Thế Thành để lại bình luận ngắn gọn đúng 6 chữ

Trong bài đăng lên tiếng về khoảnh khắc thân mật với Ma Ran Đô, Thúy Diễm cho biết tất cả chỉ là diễn xuất và do đạo diễn yêu cầu. Cô khẳng định việc theo đuổi nghệ thuật được ông xã và gia đình ủng hộ động viên.

Thuý Diễm cho hay: "Diễm rất mong làm ơn hãy để những người nghệ sĩ chân chính được làm nghề, được yêu nghề. Làm ơn đừng thêu dệt, đừng cắt ghép, đừng dựng chuyện không thành có và đưa ra những thông tin sai sự thật hay những lời nói nặng nề sai lệch làm ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm cũng như nhân cách của người khác, của những người làm nghề chân chính bằng cả trái tim mình như Diễm".

Thúy Diễm bày tỏ sự bức xúc khi bị cắt ghép, quay lén hình ảnh diễn kịch

Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên từ năm 2013. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần nảy sinh tình cảm, trở thành người yêu rồi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào năm 2016, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí.

Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp đôi "trai tài gái sắc" nổi bật của màn ảnh Việt. Sau khi kết hôn, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, giản dị, nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng.

Cô khẳng định được ông xã và gia đình ủng hộ việc hoạt động nghệ thuật