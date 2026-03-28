Khi nói đến các vấn đề về giấc ngủ, màu sắc của ga trải giường là một yếu tố bị đánh giá thấp nghiêm trọng! Hầu hết mọi người không nhận thức được điều này cho đến khi chứng mất ngủ mãn tính ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ, lúc đó họ mới phát hiện ra rằng màu sắc của ga trải giường chính là thủ phạm.

Bác sĩ Hsieh Ping-Hsien, bác sĩ điều trị chuyên khoa phẫu thuật thần kinh tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Chiao Tung (Cơ sở Yangming, Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ những tác động đáng ngạc nhiên của sáu màu ga trải giường khác nhau đối với giấc ngủ!

1. Ga trải giường màu đỏ - kẻ phá hoại giấc ngủ

Ga trải giường màu đỏ là tác nhân gây rối loạn giấc ngủ nguy hiểm nhất! Khi nằm trên ga trải giường màu đỏ, não bộ liên tục nhận được các tín hiệu kích thích, giống như một tiếng chuông báo động không ngừng nghỉ, ngăn cản hệ thần kinh thư giãn. Nếu bạn thường xuyên sử dụng ga trải giường màu đỏ, thay chúng là bước đầu tiên để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2. Tấm ga trải giường màu vàng

Ga trải giường màu vàng có vẻ ấm áp và dễ chịu, nhưng thực chất lại là "kẻ thù" thầm lặng của giấc ngủ! Thống kê cho thấy các màu ấm như đỏ, cam và vàng có tính kích thích cao hơn và có thể khiến bạn tỉnh táo và khó ngủ. Những người dùng ga trải giường màu vàng mất trung bình 45 phút để ngủ thiếp đi.

Điều đáng ngạc nhiên là màu vàng có thể kích thích não bộ tiết ra nhiều adrenaline hơn, giống như việc uống một tách cà phê đậm đặc trước khi ngủ.

3. Ga trải giường màu xanh dương - một phương pháp hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên

Ga trải giường màu xanh dương là món quà từ thiên nhiên dành cho giấc ngủ! Khi nhìn thấy màu xanh dương, não bộ tự động tiết ra melatonin, giống như uống một viên thuốc ngủ tự nhiên, giúp cơ thể và tâm trí nhanh chóng đi vào trạng thái nghỉ ngơi.

Điều thú vị nhất là, các màu như xanh dương và xanh lá cây được liên kết với sự bình tĩnh và thư giãn. Những người sử dụng ga trải giường màu xanh dương không chỉ ngủ thiếp đi nhanh hơn 30% mà còn trải nghiệm sự gia tăng đáng kể về độ sâu giấc ngủ! Màu xanh lục nhạt hoặc xanh da trời có thể tạo ra một môi trường yên tĩnh thúc đẩy giấc ngủ, cho phép những người trước đây bị mất ngủ có được một giấc ngủ ngon.

4. Ga trải giường màu trắng - một con dao hai lưỡi thực sự

Ga trải giường màu trắng là sự lựa chọn gây nhiều tranh cãi nhất! Đối với một số người, đó là thiên đường thực sự, trong khi đối với những người khác, đó lại là cơn ác mộng mất ngủ! Màu trắng phản chiếu mọi ánh sáng, trở nên đặc biệt chói chang dưới ánh trăng hoặc đèn đường, khiến việc ngủ trên đó khó chịu như ngủ dưới ánh đèn sân khấu!

Ga trải giường màu sắc tươi sáng có thể kích thích thị giác hơn ga trải giường màu sáng hoặc tông màu nhẹ, đặc biệt là đối với những người nhạy cảm với ánh sáng. Mặt khác, sự tinh khiết về mặt tâm lý của ga trải giường màu trắng có thể giúp một số người thư giãn, tùy thuộc vào hiệu quả của công nghệ cản sáng trong phòng ngủ!

5. Ga trải giường màu đen - gánh nặng lớn cho giấc ngủ

Ga trải giường màu đen trông có vẻ bí ẩn và sang trọng, nhưng tác động của chúng đến chất lượng giấc ngủ lại đáng kể một cách đáng ngạc nhiên! Màu đen hấp thụ nhiệt, làm tăng nhiệt độ giường lên 2-3 độ C, dẫn đến đổ mồ hôi ban đêm và trằn trọc thường xuyên!

Nghiêm trọng hơn, các màu tối như đen và nâu có thể cản trở sự thư giãn và chất lượng giấc ngủ, tạo cảm giác nặng nề, ngột ngạt về mặt tâm lý. Nhiều người sử dụng ga trải giường màu đen cho biết họ gặp ác mộng nhiều hơn và tâm trạng chán nản hơn.

6. Ga trải giường màu xanh lá cây - giải pháp tự nhiên cho giấc ngủ ngon

Ga trải giường màu xanh lá cây là lựa chọn tốt thứ hai để hỗ trợ giấc ngủ, chỉ sau màu xanh dương! Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự yên tĩnh của thiên nhiên, giúp giảm nhịp tim và huyết áp hiệu quả, thư giãn hệ thần kinh tức thì, và mang lại cho bạn cảm giác thoải mái như đang nằm trong rừng!

Những màu như xanh lá cây thường gắn liền với sự bình tĩnh và thư giãn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người sử dụng ga trải giường màu xanh lá cây có mức độ hormone gây căng thẳng giảm đáng kể và chất lượng giấc ngủ được cải thiện hơn 60%!

Ga trải giường màu xanh lá cây đặc biệt phù hợp với những người hiện đại phải chịu áp lực công việc cao và căng thẳng tinh thần. Thậm chí đáng chú ý hơn, màu xanh lá cây có thể làm giảm mỏi mắt, giúp những người dành nhiều giờ sử dụng thiết bị điện tử có được giấc ngủ ngon hơn.