KOL hoảng sợ 'cầu cứu' khi gặp biến chứng 'kinh khủng' sau xóa hình xăm

Một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội gây sốc cho fan của mình khi chia sẻ trải nghiệm đầy ám ảnh sau quá trình xóa hình xăm bằng laser. Những hình ảnh và câu chuyện cô đăng tải cho thấy việc loại bỏ hình xăm không phải lúc nào cũng đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ.

Dấu hiệu bất thường xuất hiện sau điều trị

Kyra Green (29 tuổi, người Mỹ), nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 800.000 người theo dõi trên TikTok với tài khoản @kyra212green, mới đây đăng tải video trong đó cô cảnh báo người xem trước khi chia sẻ hình ảnh về biến chứng mà cô gọi là “kinh tởm”.

“Nếu bạn không muốn nhìn thấy những thứ khó chịu, hãy lướt qua", cô nói ngay ở phần mở đầu video.

Theo Green, sự cố xảy ra sau buổi xóa hình xăm bằng laser lần thứ ba. Trong lần điều trị này, cô yêu cầu kỹ thuật viên tăng cường độ laser tại vùng phía sau chân nhằm đẩy nhanh quá trình loại bỏ mực xăm. Cô cho biết bản thân có khả năng chịu đau khá tốt nên không quá lo lắng trong quá trình thực hiện.

“Tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn", Green chia sẻ.

Kyra Green lên mạng xin lời khuyên sau khi gặp phải biến chứng do xóa hình xăm.

Tuy nhiên, ngay khi trở về nhà, cô bắt đầu nhận thấy vùng da vừa điều trị nóng lên bất thường. Khi quan sát kỹ hơn, Green phát hiện da bắt đầu nổi các mụn nước nhỏ. Ban đầu, cô cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường. Green từng nghe rằng triệu chứng phồng rộp có thể xảy ra sau khi xóa hình xăm bằng laser nên không quá lo lắng.

“Tôi nghĩ đó chỉ là những vết phồng nhẹ thôi", cô nói. Thế nhưng đến sáng hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Một vết phồng rộp lớn xuất hiện phía sau đầu gối, chứa đầy chất lỏng màu nâu xanh. Trong video đăng tải, Green cho người xem thấy rõ vết thương và không giấu được sự hoang mang: “Đây là nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”.

Chia sẻ với tờ People , cô mô tả cảm giác giống như có một quả bóng nước dính vào phía sau chân và lo sợ nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia cho biết những vết phồng rộp như của Green khá phổ biến sau khi xóa hình xăm bằng laser.

Phần bình luận nhanh chóng tràn ngập ý kiến từ người xem. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng, thậm chí khuyên cô nên đến phòng cấp cứu ngay lập tức để kiểm tra. Tuy nhiên, một số người khác lại trấn an rằng tình trạng phồng rộp lớn như vậy không phải hiếm gặp trong quá trình xóa hình xăm bằng laser.

Theo các chuyên gia, phương pháp này hoạt động bằng cách sử dụng các xung ánh sáng cường độ cao để phá vỡ các hạt mực nằm dưới da. Sau đó, hệ miễn dịch của cơ thể sẽ dần đào thải các hạt mực này ra ngoài.

Quá trình laser tạo ra nhiệt tại vùng điều trị, gây ra những tổn thương có kiểm soát trên bề mặt da. Khi đó, cơ chế tự phục hồi của cơ thể được kích hoạt, đôi khi dẫn đến việc hình thành các túi chứa chất lỏng, chính là các vết phồng rộp.

Băn khoăn xử lý vết phồng rộp

Green cho biết cô đặc biệt lo lắng vì không biết nên xử lý vết phồng như thế nào, chọc vỡ, để tự lành hay tìm sự can thiệp y tế. “Tôi nghe nói không nên động vào vết phồng rộp vì lớp da đó giống như một lớp bảo vệ tự nhiên. Nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì", cô chia sẻ.

May mắn là cô không phải đưa ra quyết định khó khăn này. Khoảng một tuần sau, trong video cập nhật tiếp theo, Green cho biết vết phồng đã vô tình bị vỡ khi cô chạm vào. Mẹ cô đã hỗ trợ làm sạch và băng bó vết thương để tránh nhiễm trùng.

Sau sự cố, cô quyết định tạm dừng toàn bộ quá trình xóa hình xăm. “Tôi muốn làn da hồi phục hoàn toàn trước khi nghĩ đến việc quay lại", Green nói với People. Cô cũng cho biết mình từng thực hiện nhiều liệu trình triệt lông bằng laser trước đây nhưng chưa từng gặp phản ứng mạnh đến vậy.

Green chia sẻ rằng với những hình xăm có màu mực đậm như của cô, quá trình loại bỏ có thể cần hơn sáu buổi điều trị. “Không ai biết chính xác cần bao nhiêu lần cho đến khi bắt đầu, vì làn da mỗi người phản ứng khác nhau", cô nói.

Trải nghiệm lần này khiến cô quyết định sẽ tiến hành các buổi điều trị tiếp theo chậm rãi và thận trọng hơn.

Xóa hình xăm là một quá trình phức tạp, thường gây đau đớn, thường cần nhiều buổi điều trị bằng laser trong nhiều tháng.

Khuyến cáo từ chuyên gia chăm sóc da

Các chuyên gia trong lĩnh vực xóa hình xăm khuyến cáo rằng sau khi thực hiện liệu trình laser, vùng da điều trị cần được giữ sạch và khô trong suốt quá trình hồi phục.

Nếu xuất hiện mụn nước, người bệnh có thể dùng kim đã tiệt trùng để chích nhẹ tạo một lỗ nhỏ ở đáy vết phồng nhằm giúp chất lỏng thoát ra. Tuy nhiên, tuyệt đối không bóc hoặc cạy lớp da phía trên vì đây là hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp ngăn nhiễm trùng.

Theo Removery, một công ty chuyên về xóa hình xăm, sau khi vết phồng xẹp xuống, nên rửa nhẹ vùng da bằng xà phòng không mùi, sau đó thoa một lớp mỏng Vaseline và băng lại bằng băng không dính. Băng cần được thay thường xuyên, đồng thời tránh mặc quần áo bó sát để hạn chế ma sát làm vết thương tái tổn thương.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng nếu vùng da trở nên đỏ, đau nhiều hoặc chất dịch bên trong đổi màu, người điều trị cần liên hệ bác sỹ ngay để được kiểm tra kịp thời.