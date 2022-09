Thương hiệu Lurcinn nhận giải thưởng mỹ phẩm quốc tế tại Thái Lan 2022

Chứng nhận "The Best International Business and Personal of World Class Awards 2022" (Giải thưởng doanh nghiệp quốc tế và cá nhân có thành tích quốc tế tốt nhất năm 2022) nhằm mục đích tôn vinh và khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp trong các tổ chức kinh doanh, giáo dục, chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng ngành làm đẹp được các quốc gia chấp nhận.



Bà Nguyễn Thị Lành (Founder Lurcinn) cầm trên tay chứng nhận "World Class Award 2022"

Sự kiện "World Class Award 2022" với sự tham gia của 11 nước trên thế giới như Thái Lan, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Việt Nam… Ngoài ra không thể không kể đến sự tham dự của những khách mời đặc biệt. Trong đó là các bác sĩ, thạc sĩ, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực mỹ phẩm, tạo ra các sản phẩm làm đẹp, đáp ứng nhu cầu cho các tín đồ làm đẹp trên khắp Thế giới.

Các loại chứng nhận được sắp xếp dựa vào sự cống hiến của từng cá nhân, doanh nghiệp tham gia. Với 5 loại chứng nhận như :

- Loại hình doanh nghiệp, thương hiệu, trường học, cơ quan tư nhân tốt nhất (The Best International (Organization Type Of Organization) of World Class Awards 2022)

- Loại hình nhân sự, giám đốc điều hành, chủ doanh nghiệp, nhà huấn luyện … (The Best International (Corporate Executive) of World Class Awards 2022)

- Loại hình sản phẩm chất lượng tốt được công nhận bởi các quốc gia … (The Best International (Products And Types Of Products) of World Class Awards 2022)

- Loại hình dành cho người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ, youtuber những cá nhân có sức ảnh hưởng trong cộng đồng … (The Best International (Influencer) of World Class Awards 2022)

- Loại hình các tổ chức thiện nguyện, công tác xã hội đạt được nhiều cống hiến cho cộng đồng… (The Best International (Social Sector) of World Class Awards 2022)

Đại diện thương hiệu Lurcinn – bà Nguyễn Thị Lành nhận cup "thương hiệu sản phẩm mỹ phẩm quốc tế tốt nhất 2022"

Thương hiệu chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp Lurcinn được hội đồng chuyên gia trong chương trình đánh giá cao về thương hiệu uy tín. Có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, ngành nghề kinh doanh có lợi, giúp ích cho sự phát triển của xã hội. Lurcinn chính thức được vinh danh là "The Best International Cosmetic Products Of World Class Awards 2022" (Thương hiệu sản phẩm mỹ phẩm quốc tế tốt nhất 2022).

Sự kiện lần này cũng là cầu nối để các thương hiệu, doanh nghiệp học hỏi, giao lưu. Cùng nhau nâng tầm kiến thức trong ngành làm đẹp với những công nghệ mới và cập nhập công nghệ mới trên thế giới từ các chuyên gia. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo ra một sân chơi bổ ích trong cộng đồng, giúp cho các doanh nghiệp, cá nhân cọ xát với sân chơi mang tầm quốc tế. Qua đó, chúng ta có thể khẳng định được vị thế của ngành làm đẹp nước nhà có thể sánh ngang với các cường quốc năm châu.

Từ tháng 3/2022, công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ LASA trình làng thương hiệu mỹ phẩm Lurcinn. Sau một thời gian ra mắt, Lurcinn công bố nhiều sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da, hướng tới đáp ứng nhu cầu tại các cơ sở làm đẹp, spa. Ngoài ra, công ty cũng công bố việc đầu tư công nghệ, hướng đến tạo ra các sản phẩm làm đẹp mới, đột phá và phù hợp với làn da châu Á.

Liên hệ với chúng tôi

SĐT: 02543.297.97.97

Fanpage: http://www.facebook.com/LurcinnGroup...

Website: www.Lurcinn.vn